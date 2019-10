 »  Podpora Libry od Facebooku se hroutí, DVD i Blu-ray končí a Fortnite vytrollil hráče

Libra od Facebooku se hroutí. Odchází Visa, Mastercard, Stripe a další. Týden po odchodu PayPalu následují další společnosti, které se chystaly podporovat vznik nové digitální měny od Facebooku. Vedle již jmenovaných jde ještě o eBay či Mercado Pago. Odchod karetních asociací Visy a Mastercard je ale dost zásadní, Libře tak bude chybět podpora zásadních zpracovatelů plateb v USA. Detaily najdete v Mastercard, Visa, eBay and Stripe quit Facebook’s Libra a Facebook’s Libra Association crumbling as Visa, Mastercard, Stripe, and others exit.

Blizzard kvůli podpoře Hongkongu zabanoval další tři hráče Hearthstone. Porušení pravidel se měli dopustit tím, že v průběhu oficiálního živého vysílání ukázali transparent „Free Hong Kong, Boycott Blizzard“. Viz Blizzard Bans Three College ‘Hearthstone’ Protesters For Six Months.

Blizzard tvrdí, že předchozí ban populárního hráče Hearthstone nemá nic společného s Čínou. Každopádně mu alespoň vrátili zabavenou výhru a roční zákaz snížili na šest měsíců. Viz Blizzard breaks its silence on controversial suspension of pro Hong Kong Hearthstone player a vyjádření Blizzardu v REGARDING LAST WEEKEND’S HEARTHSTONE GRANDMASTERS TOURNAMENT. Je dost podobné stylu, který používá Facebook. Odvolává se na imaginární komunitu, zájmy a dobro hráčů.

K tématu si můžete přečíst taky analýzu Hearthstone, NBA i Apple. Západní firmy si kvůli čínským investicím samy nasazují náhubky.

TELEgraficky

Skupiny na LinkedIn nově listed/unlisted ■ Donald Trump je na Twitchi ■ Twitter pro Mac je zpět ■ Alexa umí španělsky ■ Nike koupili TraceMe ■ RIP Faraday Future ■ Spojení T-Mobile a Sprintu má zelenou ■ Brave má pouze 8 milionů MAU ■

WEBDESIGN, INTERNET

Google Stadia řadě (amerických) uživatelů rychle vyčerpá dostupná data. Herní streaming od Googlu totiž za hodinu hraní v 4K spotřebuje zhruba 15,75 GB dat. U řady dnešních potenciálních uživatelů by podobná spotřeba znamenala překročení limitů na data. V USA je totiž běžné, že i pevná připojení mají měsíční omezení na přenesená data. Viz Not so fast: Survey says Google’s Stadia will chew through data caps.

Faktory ovlivňující umístění ve vyhledávání v Googlu sepsané v infografice najdete v Google Ranking Factors 2020: Facts and Myths. To „fakta a mýty“ berte s rezervou, je více než jisté, že řadu mýtů záměrně vypouští sám Google. A přiživuje také řadu mýtů, se kterými přicházejí lidé od SEO. Původním zdrojem je mimochodem Ranking Factors 2020: Facts and Myths.

SOFTWARE

Amazon zmigroval 7500 databází (75 petabajtů dat) z Oracle na vlastní AWS a ukončil tak používání Oracle databází. Detaily najdete v Migration Complete – Amazon’s Consumer Business Just Turned off its Final Oracle Database.

Provozovatelé hry Fortnite fantasticky vytrollili své fanoušky. Nechali je dlouhé hodiny dívat se do černé díry a doufat, že se něco objeví. Nový Fortnite ale dorazil až za několik dní. Nutno dodat, že nová mapa, funkčnost i mechanismy rozhodně za to čekání stojí. V Fortnite just pulled off an incredible marketing scam to v titulku nazývají trochu tvrdě, ale celé je to hodně dobrá ukázka toho, že když jste prakticky jedničkou mezi hrami, co se počtu hráčů týče (a navíc jste v zásadě love brand), můžete si dovolit hodně. To „největší“ totiž znamená 250 milionů hráčů (03/19), free-to-play, který ale přináší 318,3 milionu dolarů měsíčně (05/19), a průměrnou mikrotransakční útratu na hráče měsíčně větší než Google, Facebook, Twitter i Snapchat v součtu.