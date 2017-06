 »  Podvod s kupóny na WhatsAppu, Slušní lidé na Facebooku a 30. výročí GIFu

Sociální sítě v sedmnácti letech? Nepoužíváte-li je, jste outsider. Jste divní, hloupí. Jste loser. A není to zdaleka „až“ v sedmnácti letech. V I’m 17 And I Deleted All My Social Media. Here’s What Happened je dost poučný pohled na tuhle generaci. A doporučení, že bychom měli sociální sítě smazat.

Terorizoval nespokojené zákazníky a opakovaně jim vyhrožoval vraždou. Ani první trest 3,5 roku ve vězení, spojený s webem DecorMyEyes, nic nezměnil, ve stejné taktice pokračovat na OpticsFast.com, kde zákazníkům místo slíbeného luxusního zboží posílal levné kopie. Ti, kteří si stěžovali, se setkali s terorem, obtěžováním a výhrůžkami, desítkami telefonátů i stovkami mailů denně. Zajímavé je, že Vitaly Borker se doslova vyžíval v negativních recenzích a považoval je za zásadní taktiku, jak se objevit ve vyhledávání v Googlu. Jakkoliv absurdně to zní, v roce 2010 mu to fungovalo a krátce po jeho prvním zatčení to vedlo k úpravám v algoritmu Googlu. Poučné čtení najdete v OpticsFast reviews na TrustPilot.com. Viz Eyeglass Vendor, Imprisoned for Terrorizing Consumers, Is Accused of Fraud.

Internetové trendy roku 2017 od Mary Meeker aneb povinné čtení právě vyšlo. Je k nalezení na www.kpcb.com/internet-trends. Což znamená, že byste měli ony zhruba tři stovky snímků začít pečlivě studovat.

Elon Musk opouští pozici poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa. Probralo ho až opuštění Pařížské klimatické dohody, bohužel. Jakkoliv lze toho rozhodnutí brát pozitivně, přichází příliš pozdě.

TELEgraficky

■ Waterdoplet WebGL Shader ■ PornHub slaví 10 let ■ Snapchat brýle dorazily do Evropy

WEBDESIGN, INTERNET

Pro weby s inzercí je bot lepším návštěvníkem než člověk. Na rozdíl od člověka totiž přináší peníze – co na tom, že jde o podvod. Prostě dokud se platí za klikání, je jasné, o co jde. Viz One in five ad-serving websites is visited exclusively by fraud bots a hlavně Bot Baseline Report 2016–2017 (stažení spíše zde). Dobrá zpráva je, že v podvodném klikání se v roce 2017 protočí 6,5 miliardy dolarů, což je méně než 7,2 miliardy v roce 2016. Špatná zpráva je, že masivní zaměření na video znamená, že právě tam najdete nejvíce podvodů. 22 % videoinzerátů na desktopu je zhlédnuto roboty.

Prohlížení bez Flashe se blíží v Česku 50 procentům. Pokud tedy ještě stále máte na webu něco flashového (jako třeba mají v gemiusRanking), poněkud jste zaspali dobu. Gemius tohle měří ve zhlédnutých stránkách, případný pohled přes návštěvy/návštěvníky bohužel nedodává. Tady doporučím The Web Is Turning Its Back on Flash, kde se nedívají na prohlížeče, ale na počet webů, které používají Flash (10 % v říjnu 2016).

K přihlášení do WSJ pro bezplatné čtení prý stačilo použít media/media. Všichni to prý věděli, ale nikdo o tom nemluvil. Byť tedy někteří lidé z WSJ se dušují, že tam pracovali roky a nevěděli nic. Ale už to prý nejde. Viz The Media's Best-Kept Secret Was A Free Wall Street Journal Login, And Now It's Gone.

Twitter přidal 239 nových emoji. Ale jak už to tak bývá, ne každý je uvidí, dokonce ani ne každý, kdo používá Twitter. A pokud se na ně budete dívat na mobilu, řadu z nich nerozpoznáte tak jako tak. A dejte si pozor na vlajky zemí, ostatní je mohou vidět všechny jenom jako černou vlajku. Na druhou stranu, Twitter prostě jenom podporuje Emoji 5.0 standard (který nedávno podpořil i Google). Viz Twitter adds 239 new emoji – but not everyone can see them all just yet.

Vyhledávání v Googlu chvíli mělo novou záložku Personal/Osobní. Hledala ve vašich fotkách v Googlu a také v Gmailu, tedy samozřejmě pokud jste byli přihlášení. Dostat se k ní dalo přes Více/More a něco málo k tomu najdete v nápovědě Search results from your Google products, kde je zjevné, že to zdaleka nekončí jen u Gmailu a fotek. V Nastavení hledání (Search Settings) je možné používání osobních hledání zapnout a vypnout. Ale pozor, po pár dnech záložka zmizela. Viz Google adds ‘Personal’ search filter, then drops it.

Co že to obnáší být strážcem čistoty internetu u Googlu? Dlouhé povídání najdete v Gore, Porn, and Unspeakable Acts on Dead Bears: My Awful Life as the Internet's Janitor a je dost poučné, pokud o téhle „temné“ záležitosti ještě nic nevíte. Google nevhodný a závadný obsah řeší podobně jako ostatní, armádou smluvních dříčů, co kontrolují a kontrolují a kontrolují. V marném doufání, že se jednou algoritmy naučí to dělat za ně – v čemž opakovaně selhává Facebook, který na tom navíc šetří ještě více než Google.

Google Chrome bude blokovat otravnou inzerci. Je to potvrzeno přímo Googlem, viz Google Chrome Will Automatically Block Annoying Ads nebo viz Potvrzeno: Google opravdu vybaví Chrome blokátorem agresivních reklam. Vydavatelům Google nabídne pomůcku na určení „skóre otravnosti“. Podle Googlu nejde o „blokování inzerce“ ale „filtr, který odstraní inzerci, kterou spotřebitelé nejvíc nenávidí“ – vyskakovací bannery, blikající a barvu měnící reklamy či inzeráty blokující přístup k obsahu (něco, co tak rád dělá americký Forbes). Nástroj Funding Choices by měl navíc umožnit webům přesvědčit uživatele používající vlastní blokátory, aby web odblokovali, nebo zaplatili za přístup při blokování inzerce. Celé tohle je absurdní výsledek ignorance vydavatelů, kteří posledních pět let usilovně likvidují trh, na kterém jsou závislí. A kdy že tohle dorazí? Ne dříve než někdy na počátku roku 2018.

GIFu je 30 let a nutno dodat, že až v poslední době je to divoká jízda. Hlavně pro zásadní oblibu animovaných GIFů ve všech podobách a ve všech sociálních sítích a komunikačních programech. V dobách dávných ale GIF byl zásadním nástrojem pro neanimované obrázky, kde JPG/JPEG nemohl být použit kvůli ničení kompresním algoritmem. Na počátku je rok 1986 a tehdy populární Compuserve a telefonní linky, kde 1200 b/s přenosy byly závratně rychlé (a 300 bitů za sekundu běžné). První specifikace GIFu se objevila v květnu 1987, dva roky předtím, než se objevil WWW a šest let předtím, než vznikl Mosaic prohlížeč.

SOFTWARE

Ruska firma se specializuje na manipulaci herních automatů. A podle Russians Engineer a Brilliant Slot Machine Cheat—And Casinos Have No Fix dokáže dělat nevídané věci. V článku je popsán konkrétní případ z roku 2014. Ve stručnosti: útočníkům se v tomto případě podařilo pomocí nafilmované sekvence her analyzovat mechanismus a zjistit, jakým způsobem v dalším hraní získat nebývale vysoké částky. Mobil posloužil i při dalším hraní v tom, že vibrací říkal hrajícímu, kdy má stisknout knoflík.

Nik Collection končí, Google už nebude pokračovat ve vývoji. Stávající nabídka zůstává dostupná. Jde o poměrně známou a ceněnou kolekci pluginů pro Photoshop, Lightroom a Aperture, kterou Google získal v roce 2012 při koupi společnosti Snapseed. Původní cena pluginů 500 USD byla později snížena na 50 USD a v roce 2016 bylo vše zpřístupněno zdarma.

NPD Group: GTA V je nejlépe prodávaná hra v USA. A to prosím pěkně nejlépe prodávaná od samého počátku, co NPD Group začalo sledovat prodeje her (1995). Nutno dodat, že nepočítají prodané kopie, ale tržby. GTA V v dubnu překročila 80 milionů prodaných kopií celosvětově.

MARKETING A KOMUNIKACE

Negativní recenze na World of Tanks byla zlikvidována zneužitím nárokování autorských práv. Taková ta klasika, se kterou se potkáte dost často, ale zrovna od tvůrců WoT ji nečekáte. Viz World Of Tanks Developer Gets Negative Review Video Taken Down Under Threat Of Copyright Claim, Backlash Ensues. Jak už to tak bývá, odstraněné video stále žije a nejspíš bude žít donekonečna. K čemu je ještě vhodné dodat, že těch fu*k a fu**ing je ve videu opravdu možná až příliš:

S digitálními médii dnes dospělí v USA tráví 5,6 hodiny denně. 3,1 hodiny na mobilních zařízeních (a stále to roste), 2,2 hodiny na počítačích či noteboocích (posledních tři roky beze změny) a 0,4 hodiny na jiných zařízeních. Viz Mary Meeker a Internet Trends 2017.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Hoax v akademickém tisku. Už ten název: The conceptual penis as a social construct. Ale budiž, tohle by mohlo být předmětem vědeckého zkoumání. Problém je, že autoři to napsali jako nesmyslný podvrh od samého počátku. A vyšlo jim to v akademickém tisku, kde mají texty procházet ověřovacím a hodnotícím procesem. Viz What's Going On With That Big New Academic Journal ‚Hoax‘.

Google neposkytne data o platech, je to prý příliš nákladné a logisticky obtížné. Což je typická odpověď českého úřadu, když po něm někdo chce něco nepříjemného. Český úřad si za to rovnou řekne desítky tisíc, ačkoliv by mělo jít o jednu sjetinu z informačního systému. U Googlu jde o to, že čelí obvinění z nedostatečného placení žen. Viz Accused of underpaying women, Google says it's too expensive to get wage data a zjistit údaje by prý stálo 500 hodin a 100 tisíc dolarů. Kolik tak procent z 28 miliard dolarů ročního příjmu Googlu to je?

Z WhatsAppu lze automatizovaně získat detaily skoro všech uživatelů. Facebook to nepovažuje za problém a nebude to řešit. Vlastně nepřekvapuje. Viz Collecting huge amounts of data with WhatsApp a nutno dodat, že je možné zjistit nejenom „veřejně dostupné informace“, ale také monitorovat, kdy jste „přihlášení“ a kdy ne, a sestavit kompletní časovou osu vašich dnů.

Aplikaci OneLogin unikla data a ukázalo se, že je útočníci mohou dešifrovat. U služby uchovávající přihlašovací údaje do webů a aplikací je to dost zásadní selhání. Viz OneLogin: Breach Exposed Ability to Decrypt Data a May 31, 2017 Security Incident (UPDATED June 1, 2017), kde zjistíte i to, že útok proběhl v AWS. Zajímavé.

Hoax nabízející 2500 Kč Tesco či Albert kupón se šíří s pomocí WhatsAppu. Na konci si pořídíte do počítače adware/virus nebo přijdete o peníze v klasickém podvodu s objednáním zpoplatněných SMS. A protože je lidská hloupost nekonečná, počet obětí bude určitě závratný. Viz Avast varuje před podvodnými zprávami, které se šíří na českém WhatsAppu.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Příběhy na Instagramu je nově možné prohledávat/vidět podle polohy a hashtagu. Vše najdete v Explore jako každé jiné hledání, nejbližší místo se navíc objevuje hned v záhlaví Explore, kde (jak jinak) jsou Příběhy. Pokud marně hledáte hledání podle hashtagu, tak trpělivost, bude to dostupné „za pár týdnů“.

Twitter od Facebooku okopíroval Žádosti z Messengeru. V případě Twitteru jde nově o to, že když vám pošle přímou zprávu někdo, koho nesledujete, přímou zprávu nedostanete, ale objeví se v Žádostech/Requests v rámci záložky Zprávy/Messages. Na Facebooku to nikdy nefungovalo (protože nikdo žádnou extra složku s žádostmi nekontroluje). Žádost můžete buď Smazat/Delete, nebo Přijmout/Accept (čímž se přesune do Inboxu). Tohle celé funguje, jenom pokud máte nastavené Přijímat zprávy od kohokoli/Receive Messages from Anyone, a týká se to jak jednotlivých zpráv, tak skupinové komunikace. Samozřejmě platí, že pokud vás někdo obtěžuje Žádostmi, jediná možnost, jak se toho zbavit, je, že hozablokujete (či nahlásíte).

Slušní lidé na Facebooku analyzovaní Josefem Šlerkou je klasická ukázka toho, v jaké virtuální bublině žijeme a jak snadné je nechat (se) manipulovat. Jak algoritmy Facebooku, tak manipulátory. Užitečné čtení na téma proč se lidé stávají fanoušky najdete na konci.

Facebook mění fotoalba v něco jako univerzální úložný prostor. Nově tam můžete vedle fotek ukládat i videa, textové příspěvky a checkiny. Zejména to poslední je trochu podivné, protože checkiny ve Facebooku umřely už v době, kdy koupil Gowallu a okamžitě ji zrušil. Zjednodušilo se i vytváření sdílených alb a nově můžete na profilu zobrazovat jedno vybrané album. Pravdou je, že fotoalba jsou už roky utopená, ztracená a nepoužívaná. A také je nutné připomenout, že Facebook se k fotkám chová stále tak, že je zásadně ničí kompresí a zmenšením a nikdy vám je už v původní podobě nevydá. Nová fotoalba navíc podle všeho najdete jenom na Androidu a později na iOSu. Podivné nápady. Viz Facebook’s new collaborative photo albums let users save text posts and check-ins.

MOBILNÍ APLIKACE

Šest stupňů volnosti aneb jak to vypadá, když se auto bez řidiče pohybuje po ulici:

Facebook spouští Talk, další chatovací aplikací míří na děti a mládež. A také na rodiče, kterým umožní lépe řídit, s kým si jejich děti smí povídat. Píší to ve Facebook Preps New Teen App, With a Nod Toward Parents a z popisu je vám už asi předem jasné, že tohle je předem odsouzeno k zániku. Na druhou stranu o Talk píše pouze toto jediné médium a má to podložené maximálně analýzou kódu Facebook, kde se vyskytuje „nová aplikace talk“. Těžko se věří tomu, že by Facebook netušil, že tohle nikdy nemůže fungovat. Jedině, že by to chystal jako cestu k uchlácholení rodičů a úřadů. To by fungovalo.

Skype do zcela nové mobilní aplikace doplnil příběhy. Viz Introducing the next generation of Skype, kde si Microsoft dost naivně představuje, že uživatelé Snapchatů, Messengerů či Whatsappů radostně přejdou na Skype, aby „sdíleli společné životní momenty každý den“. Současně s tím si můžete pustit děsivou aplikaci Skype na počítači, zaplavenou inzercí, chaosem a spamem, zoufale se bránící zavření a prošpikovanou komplikovaným používáním. Nový Skype je tady každopádně prozatím pro Android, později pro iOS a za „několik příštích měsíců“ pro Windows a MAC.

STARTUPY A EKONOMIKA

Facebook přes Sheryl Sandberg lobboval za obsazení irského Komisaře pro ochranu dat svým člověkem. Vedle toho ještě Sandberg lobbovala ohledně daní v době, kdy americké úřady šetřily možný daňový únik ve výši 5 miliard dolarů právě skrz pobočku Facebooku v Irsku. Viz Revealed: How Facebook chief, Sheryl Sandberg, lobbied Taoiseach Enda Kenny over data protection role and taxation a otázka ochrany dat se týkala přesunu milionů informací o uživatelích Facebooku do USA, což umožnilo tamní NSA přístup k těmto informacím.

Pinboard koupil Delicious za 35 tisíc dolarů. K 15. červnu (ano, už takhle brzy) službu přepne do režimu pouze pro čtení, takže pokud ještě stále Delicious používáte, tak smůla, měli byste začít hledat něco jiného. Nebo migrovat na účet u Pinboardu, který stojí 11 USD ročně. Odkazy z Delicious bude možné později exportovat, úplné vypnutí se prý v dohledné době nechystá. K Delicious je nutné dodat, že je součástí historie internetu, a také to, že služba několikrát změnila majitele – 2003 založeno, 2005 prodáno Yahoo (15–30 mil. USD), kde mělo být v roce 2010 zrušeno. V roce 2011 prodáno zakladatelům YouTube, ti prodali Science Inc., aby v roce 2014 došlo k prodeji Delicious Media. V dubnu Delicious koupil vlastní Pinboard. Viz Pinboard Acquires Delicious.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

