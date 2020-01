 »  Pohled k sousedům. Na Slovensku vzniká televizní fantasy a svatební experiment

Seriálovou novinkou slovenského televizního trhu je Nový život , který do vysílání na začátku ledna nasadila televize Joj. Příběh čtyřicetiletých nejlepších kamarádů, sportovců, kteří skončili s kariérou, pro televizi napsal český scénárista Petr Kolečko (mj. autor seriálu Most). Joj seriál prozatím vysílá tři dny v týdnu, od úterý do čtvrtka v hlavním vysílacím čase. Na jaře však plánuje odvysílat až čtyřicet epizod, a tak lze očekávat, že jej nakonec přesune do podvečerního vysílání všedních dní.

Úplnou novinkou na slovenském trhu je reality show Svadba na prvý pohlaď. Formát, který Markíza označuje za sociální experiment, vznikl podle americké předlohy Married at First Sight. Diváci každý čtvrtek sledují několik nezadaných osob, které se rozhodly nechat výběr svého partnera na odbornících z oblasti psychologie nebo biologie.

Show přitom sází na řadu kontroverzních momentů: noví partneři se poprvé poznají před oltářem, po kterém je čeká svatební cesta a čtyři týdny společného života. Na konci se pak mohou rozhodnout, jestli spolu skutečně zůstanou. Podle distribuční společnosti Red Arrow Studios licenci už dříve zakoupila také česká Nova.

Ještě na jaře by se na Slovensku mohla poprvé představit v zahraničí úspěšná show The Masked Singer, kterou do slovenského prostředí adaptuje televize Joj. V původně jihokorejském formátu soutěží celebrity, které se převlékají do různých masek. Následně v nich zpívají a soutěží o postup do dalších kol, přičemž porotě a publiku odhalí svou tvář až ve chvíli, kdy ze soutěže vypadnou.

Slovenská Hra o trůny

Přestože slovenské televizní stanice v prvních týdnech roku mnoho nových seriálových formátů nepředstaví, do vysílání jich mají připraveno hned několik a s jejich nasazením vyčkávají na obchodně atraktivnější období. V mnoha případech přitom do slovenských podmínek adaptují úspěšné zahraniční náměty.

Seriál vyprávějící příběh poněkud neobyčejného učitele, který musí kromě problémů svých žáků řešit vztahy s jejich rodiči a učitelským sborem, podle německého originálu natočila Markíza. Pán profesor, jak televize novinku pojmenovala, navíc ve většině případů stojí na straně svých žáků.

Klub červených náramků je zase adaptací úspěšného katalánského seriálu z lékařského prostředí. Na rozdíl od obdobně zaměřeného seriálu Sestričky, jehož další řadu má Markíza také připravenou, se zaměřuje na příběhy dětí, které si zvykají na společný život v nemocnici. Diváci budou sledovat, jak dětští pacienti překonávají překážky a vypořádávají se s mnohdy chybějící vůlí žít.

Život nemocných dětí představí také seriál Jenny, který podle kanadské předlohy natočila konkurenční Joj. Desetidílný seriál divákům nabídne pohled do života onkologicky nemocných mladých lidí.

Odlehčenějším rodinným seriálem má být komediálně detektivní Bodka, který dějem připomíná v Česku známého Komisaře Rexe. Podle tvůrců je hlavním motivem propojenost samotného detektiva a jeho psa. „Zapomeňte na superschopného komisaře Rexe. Každý případ vyřeší trochu lenivý, ale každopádně vychytralý pes Bodka,“ informovala v newsletteru televize Joj.

Pravděpodobně nejočekávanější slovenskou seriálovou novinkou letošního roku jsou však Slovania, kteří mají být výrazně skromnější verzí celosvětově populární Hry o trůny. Dvanáctidílný výpravný seriál s fantasy prvky tvůrci zasadili do období 7. století před sjednocení slovanských kmenů. Dosud poklidné soužití dvou sousedních hradišť naruší příchod kočovných Avarů.

Nejnákladnější slovenský seriál, s rozpočtem více než čtyři miliony eur, připravuje televize Joj v koprodukci s ukrajinskými partnery. Právě na Ukrajině tvůrci postavili například seriálová sídla Slovanů.

Nejde však o jediný projekt odehrávající se v historii. Joj také natočila seriál Uhorčík, který má být parodií slavného zbojníka Jánošíka. Tvůrci se pokusili prostřednictvím politické satiry propojit současnost s minulostí.