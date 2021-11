Pokrývání metra LTE a 5G jde do finále. Podívejte se, jak operátoři kladou poslední kabely

Více než tři roky práce a náklady kolem půl miliardy Kč. Tato čísla stojí za pokrytím stanic a tunelů pražského metra mobilním signálem LTE a 5G. Konsorcium operátorů ve spolupráci s Dopravním podnikem teď hlásí: jdeme do finále.

Technici v těchto dnech dokončují instalaci posledních vyzařovacích kabelů na úseku Rajská zahrada – Černý most na trase B. Signál by tu měl být reálně dostupný do konce letošního roku. Během prosince se také mají pokrytí dočkat stanice a okolní tunely Střížkov, Prosek a Letňany na trase C.

Poslední nepokrytou stanicí po novém roce zůstane Jiřího z Poděbrad na trase A. Dopravní podnik zde má naplánovanou velkou rekonstrukci a operátoři stanici pokryjí až v jejím průběhu.

PODÍVEJTE SE: Jak probíhá instalace vyzařovacích kabelů v metru:

Ani pak ještě technici operátorů tunely metra neopustí. Čeká je modernizace technologie na trase V.A (mezi stanicemi Dejvická a Nemocnice Motol). Upgrade by tady měl proběhnout bez větších výpadků.

S mobilním signálem pražský magistrát, Dopravní podnik i operátoři počítají i na budoucích nových trasách metra D (a případně E). Instalace vyzařovacích kabelů by tam ale měla proběhnout už rovnou při jejich výstavbě.

PŘIPOMEŇTE SI: Jak operátoři pokrývají pražské metro LTE signálem (fotoreportáž z října 2018)