 »  Pokusy o porážku Face ID, splynutí lidí a strojů a utahování šroubů na Instagramu

Evropská unie chystá nové možnosti blokování a cenzury internetu. Ve jménu „ochrany spotřebitele“ budou moci národní organizace na ochranu spotřebitelů nařídit blokování jakéhokoliv webu, aniž by bylo potřeba soudní rozhodnutí. Viz New EU law prescribes website blocking in the name of “consumer protection”, kde navíc zjistíte, že zásadní tragickou roli zde hraje Olga Sehnalová z ČSSD.

Americký T-Mobile zpřístupnil data zákazníků. Stačilo na webu přistoupit přes telefonní číslo. Trochu starší T-Mobile exposed private customer data to hackers who used only a phone number ukazuje na to, že nemyslící tvůrci aplikací jsou nikdy nekončícím rizikem. A také to, že pokud někdy uvidíte URL umožňující parametricky zadávat telefonní číslo či prostě nějaké číslo, tak je dobré to začít zkoumat. Třeba taky dostanete 1000 USD za objevení chyby. Dost levné, protože u T-Mobile tahle chyba umožňovala získat údaje o 76 milionech zákazníků.

Internet bychom měli řešit jako alkoholismus, zaznívá ve Why One Rehab Group Says We Should Address Internet Use Like Alcoholism. Samozřejmě, něco na tom bude, protože internet (a sociální sítě) skutečně přinášejí zásadní příznaky závislosti. Binge-watching (non-stop sledování seriálů), nekonečně rolování newsfeedem, nutkání neustále kontrolovat mobil, zda náhodu nepřišla zpráva či nový status. Přidáte-li k tomu, že sami uživatelé (66 %) říkají, že internet má negativní dopady na ně samotné (poruchy spánku, vliv na zaměstnání, bolesti hlavy), tak už se asi moc není třeba divit.

Česká televize našla slušného Čecha, a když už se nemohl schovávat za sociální síť, zas takovým hrdinou nebyl. Viz „Slušní Češi“ ze 168 hodin. Doufejme, že Policie ČR patřičně koná, protože na sociálních sítích má dostatek materiálu k postihu zcela konkrétních lidí. Řeč je i o pražském napadení v tramvaji.

TELEgraficky

Facebook opět špatně počítal metriky ■ Simon ■ Thelma ■ Musical.ly na prodej za 800M ■ Software 2.0 ■ S věkem přichází moudrost? ■ Slaughterbots ■ Audacity 2.2.0 ■ Ziff Davis koupí Mashable, za hubičku ■ BuzzFeedu se finančně nedaří ■ Rekordní nakupování = rekordní odpadky ■ UC Browser vyhozen z Google Play

WEBDESIGN, INTERNET

77 procent článků na Wikipedii je napsáno jedním procentem z editorů. Tady už snad neplatí ani obvyklé pravidlo 80/20. Podle Nearly All of Wikipedia Is Written By Just 1 Percent of Its Editors je ale ještě více alarmující to, že editoři tenhle stav považují za správný a nejlepší. Na druhou stranu, 43 milionů článků v 285 jazycích je úctyhodný výkon. Počet aktivních editorů za poslední měsíc je 132 tisíc. Ale zkuste si to přečíst, protože já se v těch číslech a poměrech trochu ztratil a vlastně nevím, jestli to o těch 77 procentech je vlastně pravda.

Drudge Report s oblibou odkazuje na ruskou propagandu, píší v One of the busiest websites in the U.S. in 2016 regularly linked to Russia propaganda. Kredibilitu objevu trochu kazí to, že tam žonglují se zhlédnutými stránkami ze SimilarWeb.com a vyvozují z toho, že Drudge Report byl dokonce nejnavštěvovanější web v USA. Zbytek je ale už užitečnější, protože ukazuje velkou zálibu Drudge Report ve zviditelňování fake news webů, jako je BreitBart, Infowars, RT i Sputnik.

OVH se po masivním výpadku dvou center v Evropě chystá zrušit kontejnerové hostingy. Viz OVH to Disassemble Container Data Centers after Epic Outage in Europe, kde najdete dobré shrnutí, co se vlastně stalo, ale i proč trvalo tak dlouho, než se podařilo vše uvést do provozu. Jak už to tak bývá, tak se ukazuje, že OVH příliš nedbalo na to, že se může něco takového stát. A mezi řádky bude asi dost jasné, že priorita rychlého růstu měla současně i prioritu nízkých nákladů.

Ledy se pohnuly a HBO GO si (konečně) můžete koupit napřímo. Viz HBO Go už si můžete objednat i napřímo, bez operátora nebo rovnou na hbogo.cz.

Google vyráží do boje proti zneužívání AMP k podvodnému lákání čtenářů. Funguje to tak, že v AMP podobě je jiný obsah než v klasické webové podobě – někteří vydavatelé to zneužívají, že do AMP dávají pouze úvod, lákadlo, k článku. Pomocí AMP (rychlý formát s omezeným množstvím reklam i balastu) nalákají čtenáře, ale ten je pak nucen přejít na plnou verzi, kde už je záplava inzerce i balastu. Od 1. února 2018 tak bude AMP muset mít prakticky totožný obsah jako plná verze. Viz Engaging users through high quality AMP pages.

SOFTWARE

Užitečný bot si povídá s „nigerijskými spammery“ v e-mailu. Konverzace s ním znamená, že podvodník ztrácí čas s „obětí“, kterou nemá šanci ovlivnit. Výborný nápad. Viz This AI Bot That Messes With Email Scammers As Long As Possible Is Brilliant.

Lidé a stroje splynou do dvaceti let, říká Ray Kurzweil, guru AI v Googlu. Radikální pohled na budoucnost, která ale může přijít. Nemáme jistotu, že vývoj AI bude pokračovat stále stejně pomalým tempem jako dosud. Viz Google’s AI guru predicts humans and machines will merge within 20 years.

HARDWARE

Displej iPhonu X přestává reagovat, pokud je zima, Apple pracuje na nápravě. Viz Users report the iPhone X becomes unresponsive in the cold, but Apple is working on fixing it. A možná byste měli vědět, že iPhone X je určen jen pro teploty od 0 do 35 stupňů Celsia. Takže pokud je pod nulou, máte smůlu, na reklamaci to neuhrajete.

MARKETING A KOMUNIKACE

Logitech nakonec vymění lidem Harmony Link zcela zdarma. Udělá to ovšem až poté, co předchozí snaha nic moc nevyměňovat a těm, kdo už nemají záruku, dát jenom slevu na nákup nového, skončila trochu skandálem. Výměna je přitom nutná proto, že Logitech tato zařízení prostě vypne, protože přestanou být bezpečná. Úlet. Viz After online outrage, Logitech will now replace Harmony Link devices for free.

Nejpoužívanější emoji (podle Applu a v USA) je „slzy štěstí“. Následuje srdíčko a „hlasitě plakající obličej“. Popravdě, pokud nevíte, že tyto emotikony mají vyjadřovat právě tyto emoce, vůbec je nemusíte poznat. A to je zásadní problém většiny emotikonů/emoji. Posílený navíc tím, že napříč platformami se vizuální podoba dokáže radikálně lišit. Nemluvě o tom, že na mobilních telefonech a velkých displejích počítačů jsou emoji tak malé, že stejně nejde rozeznat, co na jich vlastně je. Viz Apple says ‚tears of joy‘ face is the most-used emoji. A otázkou je, zda :) coby nejpoužívanější znakový emotikon je totéž, co „slzy štěstí“. Nebo jak se vlastně ty „slzy štěstí“ staly populárními. A poslední zajímavá věc: tohle všechno je součástí vysvětlování Differential Privacy a už vůbec to nedává smysl.

Fotky na Instagramu z privátního letadla? Jen si ho pronajali na zemi. Podle People in Russia are renting out grounded private jets by the hour just to take Instagram photos — here's what it costs je to teď módní. Už vidíte tu díru na trhu v Česku?

Experiment zjistil, že i okrajová média mohou výrazně posílit diskuze o tématu na Twitteru. Samozřejmě je řeč o Twitteru v USA, ale stále je to poměrně zajímavé téma k dalšímu studiu. Viz Unusual experiment reveals the power of non-mainstream media.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Skoro 2500 webů obsahuje kód, který doluje kryptoměny s pomocí nic netušících návštěvníků. Většina z těch webů je navíc podle všeho napadena hackery, kteří tam tento škodlivý kód umístili. Viz Cryptojacking craze that drains your CPU now done by 2,500 sites a Cryptojacking found on 2496 online stores.

Vibrátor ovladatelný na dálku zaznamenával kompletní používání této pomůcky. Výrobce to označuje za „drobnou chybu“. Tak jo, co na tom, že součástí byl i záznam z mikrofonu telefonu. Viz A remote-controlled vibrator secretly recorded user's entire sex session. Eek a výrobce je www.lovense.com.

0day zneužívá DDE pro útok na Microsoft Office, aniž byste si všimli, že se něco děje. Viz Microsoft Office DDE zero-day: are you protected? a hlavně viz Microsoft Security Advisory 4053440, protože tam prozradí, jak vypnout část funkčnosti Office, která tohle umožňuje.

Počítače s Intel Skylake (a výše) můžete hacknout USB portem. Problém je ve starém známém Intel Management Engine (IME), CPU na vlastním CPU, majícím umožnit vzdálenou administraci, který už roky vyvolává kontroverze. Viz Researchers find almost EVERY computer with an Intel Skylake and above CPU can be owned via USB.

Dá se porazit Apple Face ID? Ve Wired se o to pokoušeli, velmi důkladně a nepodařilo se jim to. Popisují to ve WE TRIED REALLY HARD TO BEAT FACE ID—AND FAILED (SO FAR). Užitečné čtení. Indičtí BKAV jsou ale jiného názoru, viz Apple Face ID ‚Fooled‘ By $150 Mask – But Big Questions Remain, ale je potřeba doplnit, že jde jenom o koncept, „jak“ to udělat, vyžaduje to 3D scan oběti a zatím není jasné, nakolik je to reprodukovatelné. A aby toho nebylo málo, tak This 10-year-old was able to unlock his mom’s iPhone using Face ID je dost dobrým důvodem, proč věnovat pozornost tomu, jak dobře iPhone X váš obličej naučíte.

Boeing 757 je napadnutelný hackery, viz Boeing 757 Testing Shows Airplanes Vulnerable to Hacking, DHS Says.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Instagram tlačí influencery k označování jejich sponzorovaných příspěvků pomocí pomůcky nově zprovozněné přímo na Instagramu. Zároveň cokoliv, co jen trochu vypadá jako firemní účet, neustále oslovuje s přepnutím na „firemní“ variantu. Celé je to velmi dobře vymyšlená snaha odstranit zásadní rozdíl Instagramu proti Facebooku – to, že nejsou zavedeny povinné firemní účty (stránky), a samozřejmě i to, že influencery je potřeba zmapovat a všechno patřičně a) zpoplatnit a b) omezit dosah pro firemní aktivity a nepřiplácené příspěvky. Viz Instagram pushes more influencers to adopt its new format for sponsored posts, kde zjistíte i to, že Instagram začal detekovat vkládání značkových příspěvků a jejich autory vyzývá k využití výše zmíněné pomůcky. Utahování šroubů začalo.

Rusko pro ovlivnění US voleb aktivovalo účty spící někdy od roku 2009, píší v Exclusive: Russia Activated Twitter Sleeper Cells for 2016 Election Day Blitz. Což je logické, armáda fake účtů se buduje roky a používá až v okamžiku, kdy je to potřeba. Zajímavější je, že účty, které byly mrtvé řadu let, vlastně měly zaniknout, jenže Twitter je nemaže (ač by měl). Prostě každý účet se počítá.

Instagram testuje možnost sledovat hashtagy stejně, jako sledujete konkrétní účty. Dává to poměrně zásadní smysl, a pokud opravdu používáte Instagram, tak je dost jisté, že k „sledování hashtagů“ používáte vyhledávání – to si pamatuje hashtagy, které jste hledali, ale bohužel je čas od času prostě zapomene. Viz Instagram is testing a way to follow hashtags.

Twitter spustil možnost „propagovat“ váš účet za 99 USD měsíčně. Hlavně je ale potřeba to chápat jako cestu k dalšímu omezení dosahu tweetů a zpoplatnění, pokud chcete, abyste byli vidět. První krok, tedy algoritmický newsfeed, už nějaký ten rok běží, teď je potřeba začít vybírat peníze. Viz Twitter’s new $99 per month “Promote Mode” service lets you promote your profile a Twitter Promote Mode help.

Facebook ruší pozvánky do aplikací, Send knoflík, Follow knoflík a některé další věci. Pozvánky do aplikací se před lety staly novodobým morem, záplavou pozvánek se vaši přátele snažili například budovat políčka ve Farmville. Dodnes fungující funkcionalita je nicméně už zásadně omezená proti tomu, co bylo možné dříve, tedy v době, kdy Facebooku využil Zyngu a pár dalších k masivnímu růstu, aby těmto firmám ve správnou chvíli znemožnil bez placení dělat to, co nutně potřebovaly jejich hry. Změny v API viz Changes to our Developer Offerings.

Budete-li se špatně chovat mimo Twitter, přijdete o modrou „ověřenou“ známku. Zajímavý vývoj situace, v rámci které Twitter začal odebírat „ověřeno“ extremistickým uživatelům. Poněkud zvláštní v tom, že „ověřeno“ by prostě mělo znamenat, že ten účet je autentický a je tím, za koho vystupuje. Ještě zajímavější v tom, že Twitter chce být jakýmsi policistou, posuzujícím, zda off-line vystupování uživatele je vhodné, či nevhodné. Viz Twitter says it will judge verified users’ offline behavior a Verified accounts.

MOBILNÍ APLIKACE

Facebook spouští Local (přepracovanou neúspěšnou Events) a Wired to označuje za zabijáka pro FourSquare či Yelp. Což jsou už samy o sobě dvě dost vymírající aplikace, ale Facebook na tom nemá nejmenší zásluhu: Gowallu před lety koupil a zabil, Facebook Places nikdy nedokázal posunout někam dál, geolokační databáze Facebooku je katastrofální zmatek. A všechny ty další pokusy s objednáváním jídla či (lokálními) službami nikdy nedošly dál než do nepovedených pokusů. Viz FACEBOOK LOCAL MIGHT BE THE ONLY FACEBOOK APP YOU NEED a pozor, Česka se to netýká.

Poly je nový vyhledávací nástroj od Googlu. Hledá 3D objekty pro použití v aplikacích pro virtuální či augmentovanou realitu. Objekty v Poly nalezené jsou navíc volně k použití a najdete zde i napojení na Tilt Brush či Blocks.

Messenger od Facebooku má Příběhy. Objevovat se budou ale jak v Messengeru, tak na Facebooku, je tedy jedno, kde je vytvoříte. Končí Messenger Day a končí i přímé posílání samozničujících se zpráv ve Facebook Direct. Pokud vůbec nevíte, že tam něco takového bylo, tak se nikdo divit nebude. Viz Facebook Stories replaces Messenger Day with synced cross-posting.

Příběhy (Stories) jsou nově v událostech a skupinách. Viz Facebook launches collaborative Stories for Groups and Events a v obou případech mohou do příběhů přispívat všichni účastnicí či členové a moderátoři a správci budou moci určovat, co projde.

Balíček StreamOn od T-Mobilu vám dosáhnout FUP sledování YouTube nezabraní. Hezké vlákno na toto téma najdete na Twitteru – Václav Mathauser si koupil 1 GB dat a StreamOn a nechal na mobilu běžet jenom YouTube. Po osmi hodinách vyčerpal 80 % dat, ačkoliv by StreamOn měl znamenat, že se YouTube nebude do FUP počítat. Odpověď operátora zní, že „externí reklamy v aplikaci (i v rámci videa) nebo různé analytické funkce totiž stále data čerpat můžou“. O tomto i dalších omezeních balíčku jsme na Lupě psali v Streamování muziky a videa mimo FUP. T-Mobile začal nabízet StreamOn.

STARTUPY A EKONOMIKA

PayPal má vyšší hodnotu než American Express, upozorňují v PayPal is now worth more than American Express. Žádná maličkost, 84 miliard dolarů.

INFOGRAFIKY

Jak často (a kdy) zveřejňovat příspěvky na sociálních sítích, najdete v How Often and When to Post on Social Media [Infographic]. Frekvence odpovídá vcelku i českým podmínkám, ale hodiny pro zveřejňování berte s rezervou, jsou z jiné země, a navíc stále nereflektují, že dnes už jsou newsfeedy filtrované nebo řazené od nejnovějších příspěvků k nejstarším.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.