Pokuta pro Twitter za zneužívání osobních dat, kyberchondrie a propouštění v technologickém sektoru

Bionic Reading slibuje usnadnit čtení. Zajímavá vychytávka spočívá v základu ve zvýraznění prvních tří až čtyř písmen slova. Vyzkoušet si to můžete v aplikacích jako Reeder 5, Lire či Fiery Feeds. Případně si do Chrome pořídit Bionic Reading rozšíření.

„Before there was Musk, there was state-run Tesla Radio,“ píší v tomto článku. To proto, že si všimli mozaiky v centru Prahy, ale vůbec netuší, že česká Tesla nebylo rádio. Komentáře raději ani nechtějte vidět.

Hypochondra znáte, ale víte co je kyberchondr? Cyberchondria (kyberchondrie) je spojena s definicí v podobě „nadměrné nebo opakované vyhledávání informací týkajících se zdraví na internetu, které je vedeno trápením nebo obavami o zdraví, což toto trápení nebo obavy jen umocňuje.“ Nebo případně také jako „iracionální strach z nějaké přízračné nemoci.“ Takže víte co, přestaňte hledat ty hlouposti o opičích neštovicích na internetu. Místo toho nastudujte Calling Dr. Internet: Analyzing News Coverage of Cyberchondria.





TELEgraficky

Ghost 5.0 ■ DeepNude v2 ■ jednoznakovky.cz ■ Co na Wikipedii nikdo nečte ■ GCC 9.5 je venku ■ RIP Amazon Cloud Cam ■ PSychonauts 2 jsou pro Mac ■ Tails 5.0 je děravé ■ Memlink ■ Nej podcasty podle TIME

WEBDESIGN, INTERNET

WordPress 6.0 je venku a podle What’s New in WordPress 6.0 (Features and Screenshots) je tam řada zajímavých nových věcí a náprav některých dlouhodobě obtěžujících funkčností. Zejména těch ve spojitosti s Guttenbergem. U šesti mých webů proběhla aktualizace bez problémů, na jednom se při aktualizaci objevila chyba, ale bez vlivu na chod.

Google oznámil velkou aktualizaci vyhledávacích algoritmů. „Core update“ většinou mívá za následek velké změny v pozicích ve výsledcích hledání.

Vrtalo vám hlavou, jestli víc interních odkazů znamená lepší SEO? V Are internal link patterns associated with more Google traffic? najdete (tak trochu) odpověď. Ale moc jednoduché to nebude.

Xbox Cloud Gaming má přes 10 milionů hráčů. Nvidia loni pro svůj streaming GeForce Now udávala přes 12 milionů hráčů. Google ohledně své služby Stadia mlčí.

Americký trh se streamovaným videem možná dosáhl „vrcholu kumulace“. V průměru si americký uživatel platí 4,7 služby, před rokem to bylo 3,8. 86 % domácností má alespoň jednu streamovací službu (110,2 milionu domácnosti v březnu 2022).

Ministr pro AI ze Spojených arabských emirátů chce, aby virtuální vražda byla skutečným zločinem. Prostě když v metavesmíru někoho „zabijete“, tak za to půjdete před soud. Takto hlubokou myšlenku přednesl na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Dokonce tvrdí, že zabití v metavesmíru přinese oběti PTSD.

HARDWARE

ASUS oznámil herní displej s 500Hz NVIDIA G-Sync. Dnešní běžná výbava pro hráče disponuje 144 Hz.

Microsoft Keystone má být hardware pro Xbox Cloud Gaming. HDMI streamovací krabička, kde s Xbox Game Pass můžete hrát cloudové hry, aniž byste kupovali plný a drahý Xbox.

Průhledné kryty na mobily od Googlu čelí kritice. Jsou drahé a nekvalitní. A jak už to tak u průhledných krytů bývá, žloutnou či šednou. Jen podstatně rychleji než jiné. Uživatelé si stěžují i na to, že pouzdra nesedí od samého počátku nebo k tomu velmi rychle dojde při používání, zejména okolo tlačítek.

Nová šikovná funkce Chromebooků: poznají kvalitu USB-C kabelu a upozorní na to, co kabel umí či neumí. Něco, co by se vyplatilo doplnit do dalších operačních systémů vzhledem k tomu, jaká džungle v kabelech panuje. Typ kabelu ovlivňuje nejen připojení displeje, ale také rychlost přenosu či podporu Thunderboltu. Pro uživatele je navíc obtížné rozpoznat, o jaký kabel jde a co podporuje.

Ayn má nový handheld. Běží na Windows (dřívější modely na Androidu) a stojí od 299 USD výše.

SOFTWARE

Microsoft pro Windows 11 umožní obnovit aplikace z Microsoft Store na nový počítač. Doposud je nutné z Microsoft Store každou již dříve pořízenou a nainstalovanou aplikaci instalovat ručně.

Microsoft uvedl Dev Box, cloudové PC určené pro vývojáře. Dostanou předkonfigurovanou pracovní stanici, ke které mohou přistupovat i přes prohlížeč (založeno na Windows 365, jak jinak). Máte-li zájem, můžete se k programu přihlásit zde.

Imagen od Googlu je další AI, která podle textového zadání vytvoří komplexní obrázek.

Data.ai: Celosvětový herní trh letos dosáhne objemu 222 miliard dolarů a hlavním tahounem mají být mobilní hry. PC/Mac neporoste a konzole mírně poklesnou.

Microsoft (opět) redesignuje Outlook. Otázkou je, zda další redesign může přinést něco nového do aplikace, která je charakteristická nepřehledností, komplikovaným rozhraním, obtížemi s udržením e-mailů ve vláknech a neustálým přidáváním ovládacích prvků.

Disk Google umí Copy/Paste/Cut. Má to ale háček, jenom v Chromu. Ctrl+Shift+V vytvoří zkratku (shortcut). A Ctrl+Enter otevře složku či soubor v nové záložce.

FromSoftware se chystá obnovit servery pro Dark Souls online. Vypnout je museli před 4 měsíci kvůli bezpečnostní chybě umožňující napadnout počítače hráčů na dálku.

Top Gun: Maverick je v kinech. Microsoft Flight Simulator rozšíření je venku. Dostupné zdarma.

Na Epic Games je zdarma BioShock: The Collection. Kolekce BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered a BioShock Infinite: The Complete edition. Legenda.

MARKETING A KOMUNIKACE

Koordinovaný lobbing bigtech společností proti ochraně soukromí likviduje úsilí spotřebitelských skupin a zákonodárců. Jde o soustředěný tlak Amazonu, Applu, Facebooku, Googlu a Microsoftu. V USA jsou tlaky relativně dobře odhalitelné, v Česku velmi obtížně.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

DuckDuckGo umožňuje Microsoftu šmírovat. Důvodem je smlouva. Poněkud to boří dlouhodobě budovanou pozici prohlížeče pečujícího o soukromí uživatelů. O to víc, že o tom neinformovali uživatele až do okamžiku, kdy došlo k prozrazení.

Opět je to tady: video „útoku na konvoj na Ukrajině“ pochází ze hry ARMA 3. Masově se přitom šíří na Facebooku a na Weibo.

Populární knihovny pro Python a PHP byly hacknuty a kradou AWS klíče. Jde o hojně stahovaný PyPi balíček „ctx“ a PHP balíček „phpass“.

GitHub ukládal hesla uživatelů npm v čistě textové podobě v log souborech. Zhruba stovka tisíc hesel se dostala, kam neměla.

Microsoft našel závažné chyby v aplikacích na Androidu používaných řadou velkých mobilních operátorů. Mce Systems framework umožňuje vkládání příkazů a získání vyšších oprávnění. Detaily v Android apps with millions of downloads exposed to high-severity vulnerabilities.

Meta má nové podmínky používání (TOS). Slibuje nevyužití či sdílení dat o uživatelích „novými cestami“. Nic dobrého od Facebooku (err, Meta) ale očekávat stejně nemůžete a vaše data už jsou využita a sdílena v maximální míře.

Belgie směřuje k zákazu bezpečné komunikační aplikace Signal. Chystají se zásadně rozšířit povinnost uchovávání dat o komunikaci. Pro Signal to bude znamenat, že buď bude muset začít zaznamenávat to, co odmítá uchovávat, nebo musí skončit. V Belgii, samozřejmě.

Dokáží prohlížeče poznat falešný web Applu? Safari falešný Apple.com vytvořený pomocí Unicode pozná, Chrome, Firefox a Opera ne. Nutno dodat, že Chrome už mezitím věci jako www.xn–80ak6aa92e.com detekuje. A poznat domény kreativně využívající Unicode je velmi obtížné.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Twitter dostal od FTC pokutu 150 milionů dolarů za porušení nařízení z roku 2011 a pokračující klamavé shromažďování dat. Konkrétně za kauzu, kdy Twitter od uživatelů vyžadoval telefonní číslo z důvodu zabezpečení účtu a využíval ho pro cílení reklamy. Dotklo se to více než 140 milionů uživatelů.

Instagram trápily výpadky. Nenahrával příspěvky, odhlašoval uživatele. Odpovídala tomu i poměrně zásadní špička v DownDetector.com.

Opičí neštovice už vyvolaly záplavu konspirací. Málo jich je ale originálních, většina jsou staré známé hlouposti. Nechybí svalování šíření na Billa Gatese či covidovou vakcinaci. Oblíbené je i to, že pocházejí z neexistujících bio laboratoří na Ukrajině současně s tvrzením, že za tím stojí Rusko. Homofobové je dokonce označují za „homosexuální neštovice“.

MOBILNÍ APLIKACE

Zhruba polovina uživatelů Applu povolí sledování aplikacemi v novém App Tracking Transparency režimu. Nutno dodat, že ti, co to nedovolí, moc nezískali, aplikace stále uživatele šmírují bez ohledu na souhlas či nesouhlas. Další informace v ATT – 1 year on.

Antimonopolní řízení společnosti Cydia proti společnosti Apple může pokračovat. Špatná zpráva pro Apple, protože ten chtěl, aby soudce stížnost zamítl.

STARTUPY A EKONOMIKA

Firma Gorrilas propustila polovinu ze své kancelářské síly. Jde globálně o 300 propuštěných lidí. Mimo to ale ještě zaměstnává na 14 400 lidí ve skladech a doručujících zboží.

Broadcom za zhruba 61 miliard USD v hotovosti a výměnou akcií kupuje VMware. Oznámení v Broadcom to Acquire VMware for Approximately $61 Billion in Cash and Stock.

Apple jedná o koupi Electronic Arts. Mezi zájemci mají být i Disney či Amazon.

PayPal propouští zaměstnance v oblasti řízení rizik a provozu. Reaguje na zpomalení růstu.

Nevěřili v měnu své země, peníze dali do kryptoměny. Přišli o všechno. Příběh těch, kdo uvěřili, že stablecoin TerraUSD (UST) vyřeší jejich problémy. Skutečné příběhy v From Argentina to Nigeria, people saw Terra as more stable than local currency. They lost everything.

V technologickém sektoru probíhá vlna velkého propouštění. Týká se jak startupů, tak roky fungujících společností. Tam, kde ještě nepropouští, zpomalili nebo zmrazili nabírání nových lidí. Zajímavý přehled v Everything you need to know about tech layoffs and hiring slowdowns.

