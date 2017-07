 »  Policie ČR jako odstrašující příklad na Facebooku, 10 let iPhonu a „ransomware“ Petya

V Číně zakázali live streaming. Logicky, protože je prakticky nemožné ho cenzurovat. Zákaz se týká čínských sociálních platforem (ty nečínské, coby protistátní, jsou v Číně zakázané tak jako tak). Sina Weibo s 340 miliony aktivních uživatelů teď řeší dost velký problém, protože právě video streaming je zásadním zdrojem příjmů. Trh live streamingu v roce 2016 byl navíc odhadován na 9 miliard dolarů. Viz China just banned livestreaming because it's too hard to censor.

Facebook tvrdí, že má dvě miliardy měsíčních aktivních uživatelů (MAU). Jako obvykle je k tomu nutné dodat, že nikdo neví, jak to počítá a co vlastně počítá. A také to, že tohle číslo nikdo neověřuje. Ale také to, že prostor pro růst už Facebooku zbývá jenom v rozvojových zemích a v těch nerozvojových má dlouhodobý problém se snižující se aktivitou uživatelů. Viz Facebook hits 2 billion user mark.

NASA na Marsu provozuje otrokářskou kolonii plnou unesených dětí. Tímhle nesmyslem teď žije internet, viz například NASA Denies That It’s Running a Child Slave Colony on Mars. Poučné je to hlavně s ohledem na klasické konspirace, dnešní záplavu fake news a zdroj jménem InfoWars. Ten je dobré si pamatovat, protože jde o častý zdroj fake news, který milovníci hloupostí rádi citují.

WEBDESIGN, INTERNET

Facebook spustil pomůcku na nalézání Wi-Fi. Vážně, viz Expanding Find Wi-Fi Globally. A pokud Find Wi-Fi tak nějak nechápete, tak jde o „Wi-Fi hotspoty, které společnosti nasdílely s Facebookem z jejich firemních stránek“. Dostupné Wi-Fi hotspoty pak najdete na mapě i v seznamu. U každého se dozvíte, ke které firmě patří.

Herní konference plánovaná Gaming Ladies v Barceloně nebude. Důvodem je harašení, které vedlo hlavního sponsora (King) k rozhodnutí o ukončení spolupráce. Fascinující je to, že herní svět se stále potýká s tím, co důvěrně známe z doby Gamergate. Ani za ty roky se nezměnilo nic v tom, že dívky a ženy jsou v herním světě cílem nepochopitelných útoků. V tomto případě se trolling projevil hrozbami, že událost určena pouze pro ženy bude zlikvidována trolly, kteří se převlečou za transexuály. Vše jenom proto, že mělo jít o konferenci „pouze pro ženy“. Viz Indie game leader Rami Ismail condemns harassment that shut down Spanish women’s gaming event (update).

Apple oznámil podporu pro HEIF, formát, který by měl nahradit JPEG. High Efficiency Image Format pochází od MPEG group a ani tak nejde o formát jako o kontejner. Apple v tomto případě do kontejneru vkládá fotky zpracované HEVC (H.265) kodekem. Samotný HEIF kontejner umí spoustu věcí nad rámec prosté fotky, ale to nejpodstatnější je, že s HEVC se dají získat nejen menší soubory, ale také kvalitnější výsledek – ne tolik poškozený obvyklou kompresí z JPEGu. Viz HEIF: A First Nail in JPEG’s Coffin?

SOFTWARE

Kdy umělá inteligence (AI) předstihne lidskou? Za desítky let, podle asijských expertů za třicet, podle severoamerických tak za 74 let. Podle Elona Muska možná někdy mezi rokem 2030 až 2040. Viz Elon Musk (and 350 Experts) Predict Exactly When Artificial Intelligence Will Overtake Human Intelligence.

Dosti Slacku, přichází Twist. Viz Announcing Twist, a fundamentally different way to work together a měli byste vědět, že pochází od autorů Doist.

HARDWARE

Deset let iPhonu. Jak změnil svět okolo nás? V několika grafech to ukazují v How Apple’s iPhone changed the world: 10 years in 10 charts a pár jich je tam opravdu extrémně zajímavých. Třeba to, jak čas trávený s mobilními telefony užírá z času tráveného čtením novin, posloucháním rádia i televize a využitím klasických počítačů. Ale také to, že tenhle objem tráveného času stále stoupá, od roku 2010 z nějakých něco přes 300 minut na 400 minut v roce 2019 (všechna média dohromady).

MARKETING A KOMUNIKACE

V roce 2013 Travis Kalanick poslal po firmě famózní „Uber sex memo“. Plné různých pravidel, kdy je a není vhodné mít sex s dalšími zaměstnanci. A také že není vhodné házet velké sklenice z vysokých budov a upozornění, že Uber nemá peníze, aby zaměstnance dostával z vězení. Leaked Uber sex memo throws new spotlight on frat-house culture má pravdu v tom, že je to pohled na zvláštní firemní kulturu, která navíc začíná klasickým „ryba smrdí od hlavy“. Viz ještě Uber CEO Kalanick advised employees on sex rules for a company celebration in 2013 ‘Miami letter’.

Proč Severní Korea používá Photoshop na uši Kim Jong-una, se ptá Why Does North Korea Keep Photoshopping Kim Jong-un’s Ears? Přináší i ukázky této zvláštní záliby.

20 let Harryho Pottera můžete oslavit na Google Earth, zkuste Google Earth's Voyager.

Facebook k výročí Harryho Pottera připravil easter egg. Stačí do příspěvku napsat Slytherin, Hufflepuff, Gryffindor nebo Ravenclaw … a uvidíte, co se stane. Tedy vedle toho, že vás nejspíš všichni proklejí a pár lidí vás vyhodí z přátel. Viz There's an easter egg when you post or comment about Harry Potter on Facebook.

Temelín je slavný, jeho poněkud sexistická soutěž dívek v plavkách zaujala Time i CNN. Viz A Czech Nuclear Plant Held a Bikini Contest to Select its Summer Intern a Bikini hiring contest for nuclear plant interns gets toxic reaction. Z jejich facebookové stránky (@ICTemelin) se mezitím soutěž poněkud ztratila a místo toho je tam něco jako polovičatá omluva. Která navíc nevypadá, že by pochopili, jak ubohé je „kvalifikační kritérium“ stážistek v podobě „vypadá dobře v plavkách“.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Britský parlament byl zasažen kyberútokem. Nebo možná taky ne. Ve skutečnosti „kyberútok“ zasáhl méně než 90 e-mailových účtů (z celkem 9000). Viz Parliament cyber-attack hits fewer than 90 email accounts a celé je to takové trochu divné. Útok prý mířil na účty „se slabým heslem“ (to má vážně britský parlament účty bez dvoufaktoru?) a rovnou nevěřím, že pouze 1 % z parlamentních účtů mělo slabé heslo.

Facebook chrání bílé muže, ale ne černé děti. Únik pravidel ukazuje, jak zlé to s Facebookem je. Včetně toho, že když na Facebooku Didi Delgado napsala, že „všichni bílí lidé jsou rasisté“, tak ji za to Facebook dal ban na sedm dní. Americký politik Clay Higgins si ale za výzvy k vraždění určitých skupin obyvatel nevysloužil nic. Rozdíl mezi těmi dvěma je, že Delgado je černá, Higgins bílý. Studujte v Facebook’s Secret Censorship Rules Protect White Men from Hate Speech But Not Black Children.

Dropbox má novou pomůcku – Security Checkup Tool. Slouží ke kontrole bezpečnosti/zabezpečení vašeho účtu, a pokud Dropbox používáte už déle, tak možná není vůbec špatný nápad si to zkusit projít.

Masivní útok malware Petya/NotPetya

Ransomware „Petya“ zaútočil na Ukrajinu, objevil se i v dalších zemích a napadené počítače zobrazují žádost o zaplacení 300 USD v bitcoinech. Viz Je tu další globální útok ransomwaru. Vyřadil i automatické sledování v Černobylu nebo SECOND GLOBAL RANSOMWARE OUTBREAK UNDER WAY. Na Ukrajině by měly být napadeny firmy, banky, instituce i infrastruktura. Prvotní šíření ransomwaru mělo probíhat e-maily tvářícími se jako obchodní korespondence. Podle F-Secure navíc Petya nešifruje jednotlivé soubory, ale rovnou celý disk (případně možná pouze MFT a boot record).

Zaplatíte výkupné po napadení Petya ransomware? Soubory zpět nezískáte, vyděrači přišli o e-mailovou adresu, na kterou bylo potřeba poslat informaci o platbě a klíč z napadeného počítače. Otázkou pochopitelně je, zda vůbec je možné dešifrovat disk/soubory. Každopádně onen e-mail zrušil německý poskytovatel, Posteo. Ne zcela chytrý tah. Viz Petya ransomware victims can’t get their files back even if they pay up.

Ve středu ráno bylo na bitcoin účtu Petya ransomwaru 36 transakcí. V bitcoinech 3,6367694, tedy něco okolo 9000 dolarů (čistě teoreticky), výběry žádné.

Petya má kupodivu „vakcínu“, která může ochránit dosud nenapadené počítače. Malware hledá soubor perfc v c:\windows, a pokud ho najde, data nezašifruje. Soubor musí být read-only (pouze pro čtení). Viz Vaccine, not Killswitch, Found for Petya (NotPetya) Ransomware Outbreak, kde nabízejí i nopetyavac.bat, který vám potřebný soubor vytvoří (nutno spustit jako správce).

Petya zřejmě nikdy neměla umožnit obnovit data. Matt Suche tvrdí, že prostě jenom maže disky. Viz Petya.2017 is a wiper not a ransomware a „ransomware“ měl být jenom lákadlem pro média. Ve skutečnosti Petya prostě smaže první sektory disku (25 sektorů), podobně jako to dělá jiný malware – třeba Shamoon.

Petya napadla pouze pár tisíc počítačů a Česko není ani v první desítce. Viz Schroedinger’s Pet(ya) od Kaspersky Lab, kde je odhad zhruba dva tisíce napadených počítačů.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Sociální média jsou pro mileniály stejně nebezpečná jako alkohol a drogy. Přinášejí stejně zásadní problém. Vznik závislosti, která sice nepoškozuje tělo, ale ničí emoce, chování a vztahy. A jak už to tak bývá, nejvíce ohrožuje mladší generace. Viz Social media is as harmful as alcohol and drugs for millennials.

Česká policie na Facebooku začala blokováním nevhodných lidí. Nevhodní jsou tím, že se s policií soudí, nikoliv tím, že by snad na facebookové stránce Policie ČR něco nevhodného dělali. „Preventivní“ blokování je opravdu jeden z těch nejabsurdnějších nápadů, který mohl v něčí hlavě vzniknout. Viz Bývalé policistky se soudí se sborem. Na oficiálním Facebooku je zablokovali dřív, než ho spustili a až se na @PolicieCZ vypravíte, zapomeňte na to, že by se tam bylo možné na něco ptát. Všechno, co se dá vypnout, se jim podařilo vypnout. Vskutku hrdinové nové doby. Platí to i pro Facebook, kde se Policie České republiky rozhodně s lidmi bavit nehodlá. Zakázali příspěvky na stránce, zakázali i označování stránky. Kdyby mohli zakázat i komentáře pod příspěvky, tak by evidentně udělali i to. Jenže to naštěstí udělat nemohou. Tenhle policejní nástup na sociální sítě je odstrašujícím příkladem, učebnicovou ukázkou, jak se sociální sítě nedělají.

Viditelnost videí na Facebooku se pohybuje někde okolo dvaceti procent, v příznivějších případech dosáhne třiceti procent. Poněkud málo na to, že běžně je viditelnost okolo padesáti procent (viz Media Quality Report 2016). Některé agentury se navíc obávají, že viditelnost videí je ve skutečnosti ještě nižší. Facebook se k problému prozatím odmítá vyjádřit. Inzerenti a agentury ale chtějí za své peníze dostat videa, které lidé opravdu viděli. Což u Facebooku bude problém, videa spouští automaticky a přehrává je ještě dlouho poté, co se ztratí z displeje. Viz Facebook video ad viewability rates are as low as 20 percent, agencies say.

Facebook rozšířil reklamu o cílení na celé domácnosti a rodiny. Což samozřejmě znamená, že běžně uvidíte inzerci na předměty a služby, které jste vidět neměli. Třeba ty, co vám někdo chce koupit, a vy rozhodně nechcete, aby je ostatní členové rodiny věděli. A protože marketéři se ještě stále nenaučili správně používat retargeting, tak ten inzerát na ledničku, co jste před týdnem koupili, uvidí všichni členové rodiny ještě půl roku. Viz First Look: Holiday Trends and Tools to Drive Discovery.

MOBILNÍ APLIKACE

Velikost nejpoužívanějších aplikací pro iPhone se za čtyři roky zvětšila o 1000 %. Určitě jste si toho museli všimnout, stahujete stovky megabajtů aplikací, některé aktualizované i několikrát týdně. Deset z nejpoužívanějších aplikací pro iPhone v květnu 2013 zabíralo 164 MB, o tři roky později je to 1,9 GB. Třeba Snapchat, který měl původně pouze 4 MB, má dnes 203 MB. Viz The Size of iPhone’s Top Apps Has Increased by 1,000% in Four Years.

Google Photos 3.0 je venku. Umí automaticky sdílet podle rozpoznávání obličejů. Vážně. Sám to ale dělat nebude, musíte si zprovoznit sdílenou knihovnu (shared library). Viz Give and get the photos you care about, a jestli snad čekáte, že se Fotky Google v mobilu stanou více použitelnými, tak špatná zpráva: je to pořád stejná zmatená bída. Samotné sdílení je bída ještě větší, vůbec to netuší, kdo jsou vaše reálné kontakty, zcela to ignoruje Google+ a většinu času to bude jen říkat „tento účet se nepodařilo najít“. Správně nefunguje ani „suggested sharing“, tedy navrhování kontaktů, kterým chcete fotku sdílet. Vypadá to na zcela náhodný výběr nedávající vůbec smysl.

E-KNIHY

Standard Ebooks je projekt plný open source / public domain knih velmi pečlivě zpracovaných pro e-čtečky. S dobrou typografií, korekturami, dobrou obálkou i metadaty. A ještě navíc mají github.

O'Reilly končí s přímým prodejem tištěných knih. Podle Johna Fomooka roste digitální distribuce, a proto budou všichni moci mít knihy právě v této podobě. Konec ale není až tak absolutní, v tištěné podobě bude O'Reilly tituly nabízet nadále Amazon a někteří další prodejci. Zvláštní. Viz We're reinventing, too, a pokud chcete vidět, kudy šíří digitálně knihy, tak viz O'Reilly Safari.

STARTUPY A EKONOMIKA

BlackBerry padají akcie, nepodařilo se splnit předpovědi. Viz BlackBerry misses sales forecasts, shares tumble a důvodem je „neočekávaný“ pokles prodejů. Což zrovna u BlackBerry asi nebude nic tak překvapivého.

EU dala Googlu pokutu ve výši 2,42 miliardy eur. Rekordní, nutno dodat. Zda smysluplnou, těžko říci, většina těchto aktivit v posledních dvou desítkách let nejen nikam nevedla, byla výsledkem lobbingu konkurence a šlo spíše o podivnou formu politicky motivovaných „odpustků“. Ke studiu vhodno doporučit Proč dostal Google miliardovou pokutu od Evropské komise? Otázky a odpovědi nebo Antitrust: Commission fines Google €2.42 billion for abusing dominance as search engine by giving illegal advantage to own comparison shopping service. Zejména i proto, že tahle pokuta je za cenový srovnávač Google Shopping, dřívější Google Product Search a ještě dřívější Froogle. Pokud chcete vědět, jak se na to dívá Google, tak viz The European Commission decision on online shopping: the other side of the story.

Area 120 od Googlu je venku. Jde o experimentální produkty v experimentálním workshopu, a pokud to chcete pojmenovat lépe, tak možná návrat kdysi funkčního programu „20 % času“. Tedy možnosti využít všeho, co Google nabízí, a 20 procent pracovního času na vlastní projekty. Toho programu, který v minulosti přinesl některé nové produkty. Někdy v roce 2015 byla ale tato aktivita zrušena. A nově se vrací jako Area 120 v pozměněné podobě.

INFOGRAFIKY

5 důvodů, proč je vracející se zákazník lepší než ten nový. Viz 5 REASONS WHY REPEAT CUSTOMERS ARE BETTER THAN NEW CUSTOMERS.

