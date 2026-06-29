Policie obvinila počítačové piráty z Česka, měli si přijít na miliony. Stopy vedou k hernímu fenoménu Ekura

Kriminální policie z Nového Jičína před pár dny oznámila, že obvinila dva muže ve věku 46 a 47 let kvůli zločinu porušení autorského práva a práv k databázi. Dvojici hrozí až osm let odnětí svobody. Policisté zabavili finanční prostředky a nemovitosti v hodnotě 12 milionů korun. Kriminalisté dodali, že obvinění muži zbohatli díky jedné z nejznámějších online her. Další informace orgány neposkytly a jednotliví účastníci kauzy aktuálně nekomunikují. Stopy ale zřejmě vedou k dlouhodoletému nejenom českému fenoménu.
Sdělení policie zní takto: “Obvinění měli využít zdrojový kód počítačové hry, který byl zveřejněn na internetu. Hra je oblíbená zajímavým tématem, který je inspirován asijskou mytologií a orientální kulturou. Vynalézaví muži, i přestože nevlastnili licenční smlouvu, měli upravit zdrojový kód hry takovým způsobem, že je hráč od sebe nerozlišil. Poté měli hru umístit veřejně a bezplatně na internetu. Velké peníze však inkasovali za vylepšené charakteristiky herních postav. Tento počítačový byznys jim vynesl přes deset milionů korun.”
Indicie vedou k tomu, že jde o projekt známý jako Ekura. Zmíněná dvojice pod tímto názvem a doménou ekura.cz léta provozovala neoficiální verzi online RPG hry (MMORPG) Metin2. Práva k ní vlastní zahraniční společnosti Gameforge a Webzen (Ymir Entertainment).
Hra Metin2 původně fungovala pouze oficiální cestou. Zmínění majitelé práv provozovali servery, kam se hráči připojovali. Podobně fungují známější online tituly jako World of Warcraft. Po roce 2011 se ale začalo objevovat velké množství neoficiálních, takzvaných privátních serverů. Nad nimi měla kontrolu komunita, která řešila vlastní úpravy, pravidla, monetizaci a tak dále.
Únik zdrojových kódů
Jak se to mohlo stát? V roce 2011 unikly zdrojové kódy serverové i klientské části Metin2, a to včetně databázové struktury, vývojářských nástrojů a tak dále. Toho se okamžitě chytla undergroundová scéna, která podstatně rozšířila možnosti samotné hry. Některé servery byly více hardcore, jiné titul modernizovaly, další se soustředily hlavně na souboje mezi hráči a tak dále.
Rostoucí oblibě neoficiálních serverů pomohlo i to, že komunita byla mnohdy rychlejší než oficiální vývojáři. Ti zároveň nasazovali poměrně agresivní formu monetizaci známou jako pay-to-win, kdy je nutné za postup hrou utrácet reálné peníze.
Neoficiální servery samozřejmě začaly s monetizací také. Některé se chtěly jen rychle a pochybně napakovat, někde šlo o udržitelnost chodu a jinde o sázku na určitou dlouhodobou formu podnikání, byť hodně na hraně. Monetizace se týkala například vzhledů postaviček ve hrách, zbraní a podobně, jak je to u podobných her běžné.
Kolem uniklých zdrojáků Metin2 se rozjel poměrně sofistikovaný byznys. Vydělávali nejen provozovatelé serverů, ale také ti, kteří jim dodávali úpravy serverové části, 3D modely přímo do hry, speciálně napsaná rozšíření a další prvky. Velké servery typu Rubinum, Avelia nebo World of Metin2 měly poměrně velké příjmy. Majitelé práv s několika provozovateli neoficiálních serverů bojovali. Například Rubinum byl v roce 2019 odstaven po policejním zásahu.
Letitý fenomén Ekura
Mnoho dalších neoficiálních serverů postupně zanikalo z jiných důvodů. Letitou stálicí ale byla zmíněná česká služba Ekura, která skončila až po zásahu policie. Autoři Ekury vydávali vlastní mapy, obsah, herní mechaniky a udržovali stabilní interní ekonomiku. Mnoho neoficiálních serverů dojelo na hyperinflaci způsobenou aktivitami hráčů, zatímco měna na Ekuře si držela hodnotu, což umožňovalo obchodování. Kolem Ekury se vytvořila početná komunita hráčů z Česka a Slovenska, pro mnohé šlo o důležité místo pro socializaci a navazování vztahů.
Ekura zvládla držet provoz skutečně dlouho. Službu provozovala společnost Sindicate Entertainment založená už v roce 2010. Sídlo má v Příboru nedaleko Nového Jičína a Ostravy a v podnikání se věnuje “ostatní činnosti v oblasti informačních technologií.” Na tuto společnost je registrována také doména ekura.cz, a to už od roku 2012.
Provozovatelé se tedy nijak neskrývali a pravděpodobně nepředpokládali, že by provoz neoficiálního serveru pro Metin2 měl představovat problém. Podnik také posílal údaje do obchodního rejstříku, byť finanční výsledky jsou pouze v omezení míře. Naposledy je tam účetní závěrka z roku 2024, kde stojí, že Sindicate Entertainment měla celková aktiva 11,95 milionu korun a na účtech peněžní prostředky 3,1 milionu korun. Tržby a zisk uvedeny nejsou.
Sny o vlastním světě
Jediným majitelem a společníkem Sindicate Entertainment je Robert Zinek. Pravděpodobně je o jednoho z dvojice provozovatelů Ekury vystupující pod přezdívkami [GA]Saggi a [GP]DiRoIN. Ti jsou na oficiálním kanálu Ekury na Discordu často zmiňováni jako zakladatelé, jenž se údajně “rozhodli vydat na cestu, která změnila život nejen jim, ale i tisícům dalších dobrodruhů. Oba tehdy působili v cechu Sindicate a snili o vlastním herním světě.” A rozjeli tedy vlastní server.
“Tehdy ještě nikdo netušil, že malý projekt pro pár přátel se promění v herní svět, který bude žít i po patnácti letech. Původní záměr byl jednoduchý – bavit se s přáteli. Jenže hráči začali rychle přibývat a zakladatelé chtěli, aby svět byl zajímavější a unikátní. Přibyly nové typy dropů, upravené interakce předmětů s NPC, nabufovaní mobové, zavírající se brány, toulce pro lučištníky… a dokonce i vlastní soundtracky ve hře – skladby skupiny Greedy Invalid, které dodaly Ekuře nezaměnitelnou atmosféru,” píše se na Discordu.
“Jak roky plynuly, rozhodli se Saggi a DiRoIN nejen upravovat původní obsah, ale také vytvářet vlastní. Prvními originálními mapami byly Ďáblova rokle, Svatá říše a Kerindor. Mapy modeloval přímo DiRoIN, který se vše učil metodou pokus–omyl, ale výsledky jeho práce jsou ohromující,” píše se tam dále.
Tým správců Ekury se postupně rozšiřoval, vystřídalo se více než 70 členů. Tvůrci měli plány na další rozšiřování a úpravy. Komunita byla až do zásahu policie stále aktivní, byť podle některých už lidí nehrálo tolik, což i vzhledem ke stáří hry není tak překvapující.
A najednou konec
Desátého června letošního roku se ovšem na Discordu objevilo sdělení administrátorů. “[GP] DiRoIN nám sdělil, že v důsledku probíhajícího šetření vedeného orgány činnými v trestním řízení je provoz po dobu šetření dočasně přerušen,” stálo ve zprávě s tím, že admini žádali o nešíření spekulací, hoaxů a neověřených informací.
Devatenáctého července na Discordu vyšel další příspěvek, který reagoval na zveřejněnou zprávu policie z Nového Jičína. “Jako členové týmu máme v tuto chvíli stejné informace, které jsou veřejně dostupné i vám. Poslední zprávu od provozovatele serveru jsme obdrželi minulý týden a její obsah jsme vám předali v předchozím oznámení. Od té doby jsme žádné nové oficiální informace nedostali,” stojí v příspěvku.
Admini zároveň doplnili, že nemohou potvrdit ani vyvrátit, zda se situace s policií skutečně týká provozovatele Ekury. “Zároveň si ale uvědomujeme, že si řada z vás dokáže jednotlivé okolnosti propojit a vytvořit si vlastní názor. Protože s námi provozovatel momentálně nekomunikuje, představuje pro nás tento veřejně dostupný článek stejně jako pro vás jediný nový zdroj informací.” Discord nyní funguje v omezeném módu než se situace vyjasní.
Není jasné, proč policie zasáhla až po letech provozu Ekury. Kriminalisté uvedli, že činnost obviněných mužů byla “byla sofistikovaná a její odhalování trvalo dlouhé měsíce.” Policie prý také měla provést “precizní práci” a být důrazná, což pomohl v zajištění finančních prostředků a nemovitosti.
Společnost Sindicate Entertainment se zároveň v minulosti vyjadřovala k tématu šedého prostoru, v němž se pohybovala. Firma na fóru na dnes již vyplém webu ekura.cz kromě jiného uvedla, že “nemá důvod kupovat licenci od společnosti Gameforge na hru Metin2”, a to z důvodu, že tuto hru nechce provozovat tak, jak jí tvůrci vytvořili.
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