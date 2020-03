 »  Pomohou hráči online hry nebo distribuované výpočty porazit koronavirus?

A na to sází i nejnovější vědecké puzzle s proteinem současného koronaviru. „Rozhodli jsme se hráčům Folditu umožnit navrhnout proteiny, které se váží na spike protein a zabraňují tak infekci,“ vysvětluje Brian Koepnick vědecký pracovník Ústavu pro design proteinů na Washingtonské univerzitě v Seattlu, o co vědcům v tomto experimentu jde.

S podobnými úkoly, jako je hledání terapeutické protilátky proti koronaviru, má Foldit bohaté zkušenosti a hlavně také reálné výsledky. V roce 2011 jeho hráči vyřešili za méně než tři týdny problém, který trápil vědeckou komunitu déle než dekádu.

Jeden z úkolů byl navržen tak, aby vědcům pomohl objevit přesný trojrozměrný model proteázy retroviru M-PMV, tedy enzymu, jenž má hlavní roli v rozmnožování viru HIV. Právě absence znalosti prostorové struktury proteázy do té doby znemožňovala vyvinout látku, která by činnost tohoto enzymu efektivně blokovala. Co se nepodařilo biochemikům za desetiletí, zvládla nakonec hráčská komunita vyřešit za necelé tři týdny, a to s přesností umožňující reálnou aplikaci (jak se můžeme dočíst v dobovém článku z vědeckého žurnálu Nature Structural & Molecular Biology).

Zajímavé je, že nikdo z top hráčů, kteří k řešení tohoto problému přispěli, neměl žádné formální vzdělání nebo praxi v oboru biochemie. Mnohem důležitější než formální vzdělání se zde totiž ukázalo něco úplně jiného, a to dobrá prostorová představivost. „Lidé mají schopnost prostorové dedukce, to je věc, ve které počítače zatím příliš nevynikají. Hry poskytují ideální rámec pro spojení silných stránek počítačů i lidí,“ prohlásil tehdy vrchní game designer hry Seth Cooper.

Nejde nicméně o jediný podobný úspěch Folditu, vznikla díky němu řada úplně nových proteinů a pomohl ve výzkumu některých typů rakovin nebo Alzheimerovy nemoci.

