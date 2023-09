Poprask kolem nových cen Unity, iPhone 15 s pomalým USB-C, Lukačovičovo Windy v zisku

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Telefony iPhone od verze 15 skutečně budou mít konektor USB-C místo Lightningu. Apple k tomu byl dotlačen regulací Evropské unie a změnu promítne po celém světě. Jak se ale ukazuje, Apple v základním kabelu použil starý standard USB 2.0, přenosové rychlosti jsou tedy na dnešní dobu slabé. Na USB 3.0 je nutné si pořídit kabel jiný. Asi jde o kombinaci toho, jak víc vydělat na příslušenství a donutit lidi využívat iCloud.

Jinak nové iPhony 15 jsou tradiční iterací, žádné skokové změny se v tomto oboru už nedějí. Základní iPhony nově nemají výřez propojený s vrškem telefonu, ale po vzoru verzí Pro disponují oválným výřezem v displeji. Velmi zajímavý je náznak ambicí Applu v herním segmentu. Na iPhone 15 Pro totiž vyjdou plnohodnotné poslední díly Resident Evilu nebo chystaný Assassin's Creed Mirage. Apple se u nového čipu A17 Pro chlubil novou GPU a lze očekávat, že do her bude více tlačit, což by mělo Sony, Microsoft a Nintendo alespoň trochu znervóznit. A také jsou zde hodinky Watch Series 9 a Watch Ultra 2. Nově je lze ovládat gestem klepnutím dvou prstů o sebe.

Apple je velmi úspěšný ve vývoji vlastních čipů, u 5G modemů mu to ale nadále skřípe. Firma prodloužila smlouvu s Qualcommem na dodávku těchto komponent do roku 2026. Apple si pro tyto účely koupil i sekci od Intelu.





Populární engine Unity oznámil nové způsoby zpoplatnění, což způsobilo obří poprask na herní vývojářské scéně, včetně hrozeb žalobami. Ve zkratce řečeno, Unity si chce od určité velikosti účtovat poplatek za každou instalaci hry, a to i zpětně. Firma později začala trochu couvat. Zásadně to ale nalomilo důvěrů vývojářů a lze očekávat posílení Unreal Enginu. Akcie se vydaly směrem dolů. Také se ukázalo, že šéfové Unity před oznámením prodali akcie. Ředitel John Riccitiello jich udal dva tisíce. Riccitiello v minulosti šéfoval EA a ani tam nebyl moc oblíbený.

Intel ukázal Thunderbolt 5 s propustností až 120 Gb/s. Té lze dosáhnout v takzvaném Bandwidth Boostu u přenosu jedním směrem. Obousměrná rychlost je 80 Gb/s.

Muskův Starlink prozatím nedosáhl původních ambicí, respektive nesplnil sliby dané investorům. Wall Street Journal informoval, že podle původních prezentací měla mít služba v roce 2022 dvacet milionů předplatitelů, dnes je nicméně na čísle 1,5 milionu.

Walter Isaacson napsal novou knihu o Elonu Muskovi. Podobně jako u jeho díla o Stevu Jobsovi jde o dlouhé čtení, titul má asi sedm set stran. V češtině zatím není k dispozici. V překladu v minulosti vyšla kniha od Ashleeho Vanceho, která Muskův život rovněž dobře rozebírá.





Startup Windy majitele Seznamu Ivo Lukačoviče se loni dostal do zisku. Tržby vyrostly z 54 na 128 milionů korun, zisk po zdanění byl 30 milionů. Windy už tak nemusí žít z Lukačovičových investic a těží z růstu předplatných prémiových účtů. Služba se blíží stovce milionů uživatelů měsíčně.

Česká skupina TTC v Malešicích za stovky milionů vybuduje technologické centrum zaměřené i na polovodiče a elektroniku. Chce vytvořit takový „malý Eindhoven“ s odkazem na oblast v Nizozemsku, kde díky Philipsu a ASML vznikla řada dalších aktivit.

Nejlepší programovací jazyky podle IEEE Spectrum jsou Python, Java a C++. Python s velkým náskokem. Následují C, JavaScript, C#, SQL, Go, TypeScript a HTML.

Začínají se objevovat informace, že ARM začne vyrábět vlastní čipy a bude tak konkurovat svým zákazníkům. ARM je všudypřítomný, ale firmám jako Apple, Qualcomm a řadě dalších „pouze“ prodává licence a sám nic neprodukuje. Vlivem toho má řádově nižší tržby. ARM už se spojil s Intelem, který v rámci vstupu do byznysu zakázkové výroby čipů plánuje produkovat i čipy na ARMu a RISC-V.

Tyto debaty přichází v době, kdy ARM vstoupil na newyorskou burzu. Emise akcií firmu ocenila na 54,5 miliardy dolarů. Japonský SoftBank společnost kupoval před sedmi lety za 32 miliard dolarů. Podíly získaly podniky jako AMD, Nvidia, Google, Samsung, Apple nebo Intel. Lze to chápat i jako jištění pozic, protože ARM je považován za „čipové Švýcarsko“ a existují obavy, že se to kvůli tlakům na výsledky na burze může změnit.

Vychází nová verze Atari. Konkrétně jde o stroj Atari 2600+, který dokáže spouštět původní cartridge a zároveň má modernější hardware využívající ARM (čtyřjádrový Rockchip 3128) a 256 MB RAM DDR3. Součástí je HDMI. Zařízení vyjde na 130 dolarů.

Největší část českého Foxconnu se dostala na tržby 107 miliard korun se ziskem 440 milionů korun. Jde o tu část, která v Pardubicích montuje počítače a v Kutné Hoře servery a superpočítače. Rok předtím byl zdejší Foxconn ve ztrátě kvůli situaci s dodavatelskými řetězci. Situace v Číně se zlepšila, což dle firmy hospodaření výrazně pomohlo.

Americká obdoba Rohlíku se chystá na burzu. Instacart chce při IPO vybrat 616 milionů dolarů a být oceněna na vysoké jednotky miliard dolarů.

TSMC za 430 milionů dolarů koupila desetiprocentní podíl v rakouské firmě IMS Nanofabrication, kterou ovládá Intel. IMS je nenápadný, ale klíčový podnik při výrobě moderních čipů pomocí EUV litografie – poskytuje nástroje pro masky. Jak TSMC, tak Intel EUV chtějí a potřebují, a drží tedy důležité aktivum. TSMC zároveň chce v rámci vstupu ARMu na burzu získat akcie za sto milionů dolarů. Podobným směrem míří i další podniky typu Samsung, Google, ARM, Apple a tak dále.

V Evropě se letos za public cloud utratí 142 miliard dolarů, spočítala IDC. V roce 2027 by to dle odhadů mělo být 291 miliard.

Oraclu se pomalu daří zvyšovat tržby z cloudu. Larry Ellison také oznámil, že Oracle rozšíří partnerství s Microsoft Azure, aby zákazníci Azure mohli lépe používat databázi Oraclu. Je to postupné změkčování dřívější pozice, kdy Oracle ve velké míře zamykal zákazníky pouze u sebe.

V Číně se podle všeho peče další zajímavý akcelerátor. MetaX MXC500 GPU má mít výkon 15 teraflops a blížit se tak A100 od Nvidie.

SUSE do své nabídky linuxových distribucí openSUSE přidává další verzi. Jde o Slowroll, která zapadá mezi Leap (konzervativní přístup s pomalejším začleňováním novinek) a Tumbleweed (naopak rychlá adopce novinek). Aktualizace Slowrollu mají přicházet po měsíci či dvou.

Na Rootu je pěkný článek o tom, jak CESNET vyvinul 400Gb FPGA síťovku pro monitoring síťového provozu.

Čína pokračuje v útocích na energetické soustavy jiných států. Symantec odhalil, že skupina Redfly využívá trojana ShadowPad v infrastruktuře jisté asijské země.

Europol vydal zprávu o kybernetické kriminalitě. Věnuje se v ní novým trendům a metodám a také rostoucímu fenoménu kyberkriminality jako služby.

Čtení na Cnews.cz: Samsung vydává 4TB SSD 990 Pro. Kanadské věznice povolily vězňům počítače, ale pouze s Windows 98 a bez připojení.