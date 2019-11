 »  Portál občana si pořídil komunikačního asistenta, jmenuje se Lev

S tím koresponduje také obsahové zaměření komunikačního asistenta – hlavně na problematiku přihlašování k portálu. Ostatně, podívejme se (na obrázku) podrobněji na to, co se skrývá hned pod úvodní nabídkou „Chci se jen rychle zorientovat“ či „Rychlý přehled“ (v menu vpravo dole).

Podstatné přitom je, že nový komunikační asistent (Lev) je dostupný a ochoten se s vámi bavit jen předtím, než se do Portálu občana přihlásíte. Jakmile do portálu vstoupíte, už jej zde nenajdete. Takže jako avizovaný „komunikační asistent, který provede klienty Portálem občana…“ ještě moc neposlouží. Možná do budoucna. Zatím pomůže spíše s tím, „jak se dostat dovnitř“.

Pokud si stejnou stránku načtete ve svém mobilu, případně si okno svého browseru zmenšíte na obdobnou velikost, zabere vám Lev okno celé (viz levá část obrázku). Teprve když jej minimalizujete, schová se do podoby žlutého kolečka (viz pravá část obrázku).

Portál občana byl spuštěn již vloni v létě, konkrétně 8. července 2018, ale až do současné doby k němu nebyl dostupný žádný podrobnější návod, příručka či jiná uživatelská dokumentace. Pouze sem tam nějaká marketingová proklamace o tom, jak je báječný a co všechno zvládá či časem bude zvládat.

Jak se konverzuje se Lvem?

Nový komunikační asistent je v oznámení od Ministerstva vnitra prezentován jako chatbot, který má pomoci novým uživatelům:

Smyslem chatbota je mj. pomoci novým uživatelům Portálu občana, kteří se v jeho více než 100 službách dosud neorientují. Schopnosti komunikačního asistenta se budou postupně rozšiřovat.

Co jsem si mohl sám vyzkoušet, o samotných službách toho zatím moc neví (a „uvnitř“ portálu ani není dostupný, viz výše). A také to asi není úplně chatbot v tom smyslu, že byste mu mohli klást otázky, které sami formulujete. Jak jste si možná již všimli z dosavadních ukázek, uživatel si může pouze vybírat z aktuálně dostupných otázek, které mu jsou v daném místě nabízeny.

Takže vlastně jde spíše o jakési interaktivní menu, ve kterém si uživatel vybírá z předem připravených možností dalšího pokračování. Důvody vysvětluje odpověď na následujícím obrázku.

Co se od Lva dozvíte?

Určitou základní informaci o Portálu občana nový komunikační asistent přeci jen poskytne, jak vidíte například na následujícím obrázku. Ovšem míra podrobnosti (a asi i užitečnosti) je stále jen velmi nízká, v zásadě na úrovni marketingových proklamací.

Jak jsme si ale již řekli, většina odpovědí na předem připravené otázky se týká spíše přihlašování, jednotlivých jeho variant i jejich výhod a nevýhod. Ilustrují to i následující obrázky.

Ostatně, vyzkoušejte si vše sami, i když třeba nemáte čím se k portálu přihlásit – stačí načíst vstupní stránku k portálu. Nejspíše také záhy zjistíte, že skutečných otázek a odpovědí na ně zase až tak moc není a jsou jen různě vzájemně provázány tak, aby se jimi dalo procházet v trochu odlišném pořadí, resp. v různém kontextu.

Co si o tom myslím?

Zdůrazněme si znovu, že Lev (nový komunikační asistent) dnes ještě není řešením, které by dokázalo pomáhat již existujícím uživatelům Portálu občana. Tedy těm, kteří se již do něj přihlásí – a pak by potřebovali s něčím poradit či pomoci. To nejde už jen proto, že nový asistent je dostupný jen před vstupem do portálu, ale nikoli po vstupu (tj. uvnitř portálu).

Pokud jde o informace, které nový asistent poskytuje, na můj vkus jsou stále moc povrchní a s příliš úzkým záběrem. Ale možná že mám jiné měřítko a pro řadu uživatelů jsou to informace „tak akorát“. Jen bych uvítal, kdyby vedle takovýchto „méně detailních informací“ byly k dispozici i ty „více detailní“. Navíc nejen o přihlašování k portálu, ale i k jeho samotnému fungování a obsahu.

A pokud jde o formu, tedy o interaktivního menu s možností výběru z předem připravených dalších otázek (trochu s nadsázkou označovaného jako chatbot), to je asi na vkusu a preferencích každého uživatele. Je to asi modernější než klasická „lineární“ dokumentace, ale osobně bych asi dal přednost té klasické. Nebo uvítal, kdyby obě formy existovaly a byly dostupné souběžně.