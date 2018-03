 »  Porušuje televize Barrandov vysílací licenci? Místo oznámených pořadů uvádí teleshopping

V sobotu 3. března měla stanice Barrandov Plus podle programu a EPG vysílat v čase 22:20–01:35 program Aféry – neuvěřitelné životní příběhy. V čase 23:50 byla na obrazovce bez loga stanice audiotexová soutěžní hra o nalezení tří odlišných obrázků z 50 s voláním na barevnou linku 909 909 099 výrobce Telemedia Interactv production home limited pro TV Barrandov s podtitulem Eroskop za cenu volání 90 Kč/min v ČR.

Stížnosti už od roku 2015

Na provoz této linky eviduje dTest stížnosti napálených občanů již od září 2015, půl roku od udělení licence společnosti Barrandov Televizní studio na program Barrandov Plus. dTest doporučuje stěžovatelům obrátit se na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání v případě podezření na podvodné jednání ze strany společnosti s tím, že tento správní orgán může ve správním řízení udělit pokutu, popř. uložit opatření k nápravě. Poslední stížnost diváka, celkem jako 49. v pořadí, je datována 1. března 2018.

Již v květnu 2014 vydala česká a slovenská vysílací rada varování pro diváky před podvodnými televizními soutěžemi, v níž se mimo jiné praví: Zákon o televizním a rozhlasovém vysílání bohužel ustanovení o slušnosti a čestnosti teleshoppingu neobsahuje (na rozdíl od slovenského – pozn. autora), proto česká Rada s provozovateli audiotexových soutěží nezahájila žádné správní řízení. Podali jsme čtyři trestní oznámení s podezřením na spáchání trestného činu podvodu… V monitorování programů však samozřejmě budeme pokračovat a vždy, když to zákon umožní, budeme provozovatele za podvody trestat. Celý text zde.

To zjevně RRTV činí, neboť dle posledního rozhodnutí z letošního 22. února shodnému zadavateli teleshoppingového bloku Telemedia Interactv se sídlem na Kypru udělila pokutu ve výši 200 000 korun, ale za neuvedení podmínek volání do dopoledního bloku na JOJ Family z 21. srpna 2017. Zda a kdy tato pokuta bude zaplacena, je otázkou, když tato společnost odmítá podávat vysvětlení k jiným případům z minulosti.

Jak vypadá soutěž ve skutečnosti?

Noční pořad na Barrandov Plus vykazoval další pochybení. Soutěžící, dle podmínek uveřejněných zmíněnou společností, nebyli na obrazovce výslovně upozorněni, že často budou na telefonní lince čekat i přesto, že moderátorka nebude se žádným soutěžícím hovořit. Vzhledem k tomu, že zřejmě dosud nedošlo k žádné citelné sankci této zahraniční společnosti ani provozovatele vysílání, byl podvod na divácích doveden do dokonalosti.

Po zhruba dvanácti minutách volání a čekání byl hovor ukončen a volající vyzván, aby do dvou minut zavolal znovu a že se mu zachová pořadí. Při avizované výhře 11 500 Kč bylo na obrazovce spuštěno odpočítávání 3 minut do konce a následně „konec hry“, ale ta pak stejně pokračovala zhruba dalších 25 minut až do dalšího odpočítávání konce při stále vybízejícím hlasu moderátorky „volejte, chci vám dát tyto fantastické peníze“.

V poslední minutě se konečně ozvalo vyzvánění ve studiu u moderátorky, avšak hovor do studia přepnut nebyl, ve sluchátku telefonu stále zněla nahraná zpráva o čekání na ty, kteří se dovolali dříve, a erotický horoskop. Pořad pak byl asi v 01:30 ukončen bez vítěze s oznámením správného řešení.

Z této vlastní zkušenosti vyplývá jediný závěr: v úmyslu režie pořadu bylo buď výhru nikdy nevyplatit, nebo pořad nebyl vysílán živě, ale jen ze záznamu. A že jiný obsah vysílání než v programu a na EPG nebyla náhoda, svědčí to, že večer 4. 3. místo programu „Vtip za stovku“ probíhala zase obdobná soutěž s voláním na stejné číslo. Což už napovídá o systémovém řešení vysílatele Barrandov Plus a možná i o rozporu s licenčními podmínkami.



Autor: Václav Udatný Vysílání „Vtipu za stovku“ i na přechodové síti 12 v DVB-T2 dne 4. 3. 2018.

Jak dlouho ještě?

Za téměř tři roky platnosti licence Barrandov Plus (jakož i Barrandov Kino) bylo zcela určitě těchto „pořadů“ – Vtipů a Afér – hodně, ale navíc skupina Telemedia Interactv je ve skutečnosti na českém mediálním trhu o mnoho déle. Byla to již TV Active, která začala vysílat v roce 2013 a měla vlastníka – EsoTV Ltd. z Maďarska, dnes také součást Telemedia Interactv Group, stále se sídlem na shodné adrese v Budapešti – a která sice podle článku z března 2015 ukončila vysílání v muxu 3, ale velmi rychle obnovila své aktivity právě v tom samém multiplexu 3 s provozovatelem Barrandov Studio, když už po mnoha pokutách od Rady zjistila, že její licence je neudržitelná.

Kolik napálených diváků za tuto dobu odvedlo peněz do pokladny zahraničního subjektu a kolik z toho profitovaly české (a slovenské) licencované společnosti, je těžké odhadnout. Nebylo by už na čase upravit mediální legislativu tak, aby provozovatel vysílání musel zajistit slušnost a četnost reklamy a teleshoppingu?