 »  Poslanci chtějí změnit zákon o elektronických komunikacích. Kdo kope za operátory?

Po druhém čtení v Poslanecké sněmovně jsou na stole pozměňovací návrhy, které poslanci navrhují k novele zákona o elektronických komunikacích. To je ten zákon, který má podle představ premiéra Bohuslava Sobotky přispět ke snížení cen za mobilní služby, ale ve skutečnosti hlavně posiluje postavení zákazníků mobilních operátorů.

Většina se týká té části novely, která upravuje přechod na televizní standard DVB-T2. Ta se po tlaku České asociace satelitních operátorů stává čím dál výbušnější částí návrhu a nakonec zřejmě má potenciál celý zákon úplně shodit. Nás ale pořád více zajímá část týkající se (nejen) mobilních operátorů.

Té se týkají hlavně pozměňovací návrhy dvou poslanců: Lea Luzara (KSČM) a Ivana Adamce (ODS).

Luzar ve svém návrhu (PDF) navrhuje jednak zastropovat výpovědní lhůtu, kterou mohou operátoři ve smlouvách uvádět, na maximálně 30 dnů. A za druhé chce otočit současnou praxi při prodlužování smluv uzavřených na dobu určitou s automatickým prodlužováním. Podle jeho návrhu by zákazník vždy musel dát prokazatelný souhlas, že s prodloužením na další období souhlasí. Dnes zákon obsahuje pouze povinnost operátora informovat zákazníka o tom, že může smlouvu ukončit. Poslanec svůj návrh zdůvodňuje takto:

Dosavadní právní úprava vyžaduje aktivní projev vůle ze strany spotřebitele, aby nedošlo k automatickému prodloužení smlouvy na dobu určitou. Toho využívají někteří poskytovatelé, kteří sice informují spotřebitele o jeho právu odmítnout prodloužení, ale činí tak způsobem, který je velmi snadné přehlédnout (příslušná informace je často vyvedena velmi malým písmem a umístěna někde, kde ji spotřebitel vůbec nečeká). Navrhovaná změna právní úpravy obrací základní princip: nově bude nutný aktivní (a tudíž i vědomý) úkon spotřebitele, který musí vyjádřit svůj souhlas s prodloužením smlouvy na dobu určitou. Pokud spotřebitel takovýto souhlas neudělí, smlouva nesmí být prodloužena jako smlouva na dobu určitou, a místo toho musí přejít do režimu smlouvy na dobu neurčitou.

Likvidační pokuty

Oproti tomu poslanec Adamec v jednom ze svých dvou pozměňovacích návrhů (ten druhý se týká DVB-T2) brání spíše operátory. Navrhuje totiž (PDF) vyškrtnutí nové možnosti, že by Český telekomunikační úřad (ČTÚ) mohl operátorům udělovat pokuty ve výši procent z obratu.

Podle poslance je navyšování pokut zbytečné a k ničemu dobrému nepovede. „Dle výroční zprávy ČTÚ za rok 2013 byly uloženy pokuty v celkové výši 9,1 mil. Kč, za rok 2014 ve výši 21,7 mil. Kč a v roce 2015 ve výši 24,5 mil. Kč. Jelikož se jedná o souhrn všech pokut za rok, uložený souhrnně všem subjektům, je zřejmé, že navyšování limitů je zbytečné, stačí využívat limity stávající,“ říká ve zdůvodnění svého návrhu.

Sankce, které mají podle novely dosahovat až 10 % z čistého obratu, by podle Adamce byly pro velké operátorské firmy likvidační a vedly by jen k tomu, že by si našly způsob, jak se obřím pokutám vyhnout. Poslanec svůj návrh obhajoval i při projednávání ve Sněmovně:

Takže může to skutečně vést ke schovávání se společností a dělení na různé dceřinky a podobně, aby sankce postihla v tom procentu obratu co nejnižší částku. Může to omezit, dejme tomu, zavádění nových technologií, inovací, protože každé zavedení nové technologie je vždycky rizikové. Může to přinést určité problémy, komplikace. Pan předseda Pilný tady mluvil o fikci čtvrtého mobilního operátora. Tak tohle podle mne určitě neprospěje, řekl bych, tomu, aby sem někdo čtvrtý přišel. A samozřejmě bude to velký problém i pro případné malé subjekty, které budou podnikat na tomto trhu, a můžou to být, jak tady bylo řečeno, virtuální poskytovatelé.

Jde v podstatě o stejné argumenty, které proti novele namítají zástupci mobilních operátorů.

A ještě jedna zajímavost. Pokud se v PDF Adamcova návrhu podíváte do vlastností dokumentu, zjistíte, že je tam jako autor uveden jeho stranický kolega Marek Benda.

Poslanecká sněmovna by se k projednávání novely zákona měla vrátit nejspíš v květnu.