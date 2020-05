 »  Potíže koronavirových sledovacích aplikací, hacknutý GoDaddy a 350 milionů hráčů Fortnite

Americký doménový registrátor GoDaddy byl šest měsíců hacknutý a nevěděl o tom. Podle toho, co posílají zákazníkům, to vypadá docela vážně, ale žádné detaily neposkytují. Viz GoDaddy Hosting Breach Undetected for 6 Months.

Evropská unie chce napravit mezinárodní problém s cookies. Roky poté, co EU způsobila zaplavení webů povinným tlačítkem na souhlas s cookies, řeší, že to nejen nefunguje, ale že další tlačítka vyžadována GDPR to od roku 2018 ještě zhoršila. Všechno to navíc nemá žádný efekt. Takže bychom se snad mohli dočkat konce tlačítek. Osobně bych ale nečekal nic pozitivního, natož že by snad v EU pochopili, že odmítnout cookies lze na úrovní prohlížeče. Viz The EU is trying to fix its abysmal cookie consent policy.

TELEgraficky

Platforma Telegrafu pro chatboty umírá ■ Schema.org 8.0 ■ May the 4th in a Galaxy Far, Far Away ■ Pulitzer 2020 ■ Intel koupil Moovit ■ DPD má nový web ■ Thunderbird 68.8.0 ■ Inkspace 1.0 ■ GitHub Codespaces ■ 11,77 milionu prodaných Animal Crossing: New Horizons

WEBDESIGN, INTERNET

Záplava lidí hledá Zoom na zoomus.com. Tam ho ale nenajdou, nepříliš šikovná volba skutečné domény zoom.us ukazuje, že experimentovat s poněkud exotickými formami domén nemusí být praktické. Viz Zoom's web address is confusing the hell out of people.

Web LinkedIn se ztratil z indexu Googlu. Což znamená i ztrátu všech doposud zaindexovaných osobních profilů i firemních stránek. V indexu jsou některé další linkedin.com subdomény. Viz LinkedIn Removed From Google's Index a nutno dodat, že s ohledem na to, jak LinkedIn znemožňuje přístup k profilům, by rozhodně neuškodilo ho brát jako „gated obsah“. Po necelém dni se vše vrátilo zpět.

Zdají se vám všechny weby čím dál tím víc stejné? Děje se to, potvrzuje to už i studie. Viz It’s not just you: Every website looks the same now.

SOFTWARE

Microsoft přejmenoval Visual Studio Online na Visual Studio Codespaces a sníží jeho cenu. Viz Microsoft rebrands Visual Studio Online as Visual Studio Codespaces, cuts pricing by over 60%.

Marketingové nástroje používané v rychle rostoucích společnostech najdete ve Which Tools Are Most Prevalent in High-Growth Companies’ MarTech Stack? Na prvním místě je CRM. Kompletní studie se dá opatřit na 2019 Marketing Technology Report Executive Summary.

Salesforce má novou aplikaci Work.com, která má od června pomáhat firmám po koronaviru znovu otevřít. A těžko říct, co si o tom myslet. Viz Salesforce releases a set of new tools to help businesses and public agencies reopen safely.

Wunderlist definitivně skončil a Christian Reber oznámil Superlist. Mělo by to být „víc než TODO“, ale ne tak nafouknuté, jako aplikace pro řízení projektu bývají. Wunderlist zařízl Microsoft (který ho v roce 2015 koupil), protože má vlastní Microsoft To-Do.