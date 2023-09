Potopí likvidace krypto zůstatků po FTX trhy podruhé?

A opět hrozí pustit trhům trochu, nebo možná trochu více, žilou. Problém se tentokrát týká hlavně světa altcoinů, což je voda na mlýn bitcoinových maximalistů. Ani bitcoinů ale není v pozůstalosti úplně zanedbatelné množství. Co se vlastně přesně stalo a jaké jsou scénáře dalšího vývoje?

Vše začalo tím, že v uplynulém týdnu získala burza, nacházející se stále ve stavu bankrotu podle kapitoly 11, konečně soudní souhlas k zahájení likvidace svých významnějších kryptoměnových podílů. Hodnota těchto podílů sice dnes již dávno není, co bývala, přesto se stále odhaduje na nějaké 3,4 miliardy dolarů v krypto aktivech.

Podle nejaktuálnějších soudních dokumentů drží FTX více než 1,1 miliardy dolarů v nativním tokenu blockchainu Solana, tedy SOL. Další podíly tvoří přibližně 870 milionů dolarů v bitcoinu, etheru a stablecoinu tether (USDT), který je asi nejméně problematický. Dále je zde asi 137 milionů dolarů v tokenu Aptos (APT) a 119 milionů dolarů v populárním tokenu XRP společnosti Ripple. Zhruba poloviční částky pak tvoří například token Bit DAO (BIT) v hodnotě necelých 50 milionů dolarů a token STG patřící k projektu Stargate Finance v hodnotě přibližně 46 milionů dolarů. Pak zde máme necelé čtyři stovky dalších tokenů, jedná se ale již o výrazně nižší pozice.

Hodnoty jsou samozřejmě orientační, neboť cena kryptoaktiv přirozeně fluktuuje a je zde také jen obtížně realizovatelný předpoklad, že by se likvidátorovi podařilo prodat daná aktiva za současné ceny, respektive ceny, které měla daná kryptoaktiva v době expertního ohodnocení.





Jak má likvidace probíhat

Prodej by měl být postupný, čímž se alespoň částečně zmírní altcoinová záplava trhu. Probíhat bude v blocích po kryptoaktivech za 50 až 100 milionů dolarů týdně. Prodávat má likvidátor od soboty do pátku. Z dostupných dokumentů zatím nevíme, jestli k tomu využije transparentnější, ale zato zranitelnější (obzvláště v dobách extrémně nízké likvidity, jaká panuje poslední rok) spotový trh na centralizovaných kryptoburzách, nebo půjde zdánlivě logičtější cestou over-the-counter (mimoburzovních) obchodů, kde by mohl být dopad o něco mírnější.

V druhém případě by musela mít burza pro svůj obchod domluvenou protistranu, což může být v případě některých uvedených altcoinů v takovém množství docela problém. Ani v případě uzavření OTC dealu ale z toho trhy nemusí vyváznout úplně zadarmo. A to z důvodu, který zde již opakovaně padl – objemy altcoinových obchodů (čest výjimkám) a likvidita zůstávají na mnohaletých minimech.

Ostatně trh začal panikařit ještě před středečním schválením plánu soudem. Ceny altcoinů prudce klesly v očekávání, jaký bude mít prodej dopad na trh. Prvotní panika neměla dlouhého trvání, přijde ale její druhá vlna?

Křišťálovou kouli bohužel nemáme, pokud si ale vypůjčíme data Kaiko Research a podíváme se na chvilku na průměrný denní objem a hloubku trhu nejvýznamnějších kryptoaktiv v držení FTX, zjistíme (nepříliš překvapivě), že zdaleka nejlikvidnější kryptoaktiva tvoří bitcoin a ether s průměrnými denními objemy 9 a 3,4 miliardy dolarů. Finanční rady samozřejmě neposkytujeme, ale zde velký a dlouhodobější dopad na trh nedává příliš smysl.

Pak ale přichází na řadu právě altcoinové portfolio, v jehož čele nalezneme token XRP. Kvůli částečnému vítězství společnosti Ripple v soudním sporu s americkým regulátorem SEC, zda a kdy jeho token představuje cenný papír, byl token nedávno znovu zalistovaný na největších amerických kryptoburzách. To tokenu vlilo potřebnou krev do žil.





Jeho cena, která po soudním vítězství prudce vzrostla, je sice téměř zpátky tam, kde se nacházela těsně před ním, XRP se ale oproti zbytku trhu může pyšnit zhruba čtyřnásobnými objemy obchodů a také mnohem větší hloubkou trhu. XRP se v srpnu denně zobchodovalo za 462 milionů dolarů, což je čtyřikrát více než u dalších největších altcoinů s největší obchodní aktivitou. I XRP má tedy potenciál náraz ustát jen s menšími šrámy.

Autor: Kaiko Research

Damoklův meč tak visí zejména nad tokeny STG a BIT, které jsou z celého portfolia nejméně likvidní. Průměrné denní objemy obchodů v jejich případě dosahují jen několika milionů dolarů a hloubka trhu dokonce jen několika set tisíc.

Autor: Kaiko Research

Pak je tu ale ještě jeden drobný problém, respektive divoká karta. Krypto trh ani po letech nemá nic jako společný pool likvidity a namísto toho má každá burza úplně jinou hloubku trhu. To správně využito umožňuje například cenové manipulace nebo arbitrážní příležitost. V období, které nápadně koreluje s letošními zásahy amerických regulátorů trhu, se krypto likvidita navíc čím dál více přesouvá z kdysi silného amerického trhu na zahraniční burzy, což prodej v USA docela prodražuje.

Autor: Kaiko Research

Pokud tedy burza bude odkázána na likvidaci svého altcoinového krypto portfolia doma, můžete si představit snahu prodat s co nejmenší ztrátou, respektive způsobením minimální tržní paniky, jako když dostanete za úkol uhasit ohniště kerosinem.