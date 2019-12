 »  Poučný příběh o tom, jak jsme chtěli dostat Heureku do Alzy

Funkcionalita, naštýlovanie a uverejnenie do storu nám trvalo 1.5 mužodňa a 8 Malešických pív. Nebáli sme sa ozvať ani Heuréke so žiadosťou o pomoc, alebo podporu pri príprave nášho pluginu. Načítanie údajov cez API je predsa príjemnejšie riešenie, než scrapovanie vyhľadávania. Nedohodli sme sa. To je vzhľadom na ich predchádzajúce skúsenosti s Alzou vcelku pochopiteľné…

Ešte v ten večer sme začali pracovať na rozšírení, ktoré sme nazvali “Heuréka na Alze”. Provokatívny názov, ale nič za tým nehľadajte. Chceli sme aby to bolo tak výstižné, ako to len ide.

Hovoril som o mojom spôsobe nakupovania Danovi a videl som, ako mu začína nad hlavou svetiť žiarovka. Ak to tak robíme my dvaja, musí to tak robiť aj niekto iný! Tak sme sa opýtali našich známych a kolegov. Viete čo? Robia to tiež!

"Když nejde Alza k Heurece, musí jít Heureka k Alze"... Možná vám chybí možnost srovnávat ceny produktů Alzy s konkurencí. Nám rozhodně tahle možnost chyběla a tak jsme připravili jednoduché rozšíření, které vám do produktových listů na Alze přidá Heuréku. https://t.co/aeKO6k8Ixb — TopMonks (@topmonks) November 4, 2019

Rozšírenie sa komunite zapáčilo. Behom pár minút sme dostali prvý feedback, zistili sme, čo nefunguje a ozval sa nám redaktor z jedného českého chrumkavého online magazínu, ktorý o našom rozšírení chcel napísať článok. Ako bonus sme dostali jeden negatívny komentár na Chrome store, ktorý hovoril o tom, že klameme. Pobavilo.

Eufória nás neopustila ani druhý deň ráno, keď nám pristál na troch e-mailových adresiach mail, ktorý vám v plnom znení rád ukážem. Vyhodil som z neho iba podpísanú osobu.

Dobrý den, pánové,

obracíme se na vás ve věci týkající se plugin modulu s názvem „Heuréka na Alze“, který je od včerejšího dne volně dostupný v internetovém obchodě Chrome, u něhož je jako vývojář uvedena Vaše společnost.

Na základě právní analýzy považujeme plugin za nezákonný a rádi bychom vás požádali o jeho okamžité odstranění. Níže naleznete seznam odůvodnění:

Plugin Heuréka na Alze porušuje ust. § 2982 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která považuje parazitování na pověsti jiného soutěžitele za protiprávní jednání. Plugin parazituje na Alze ve prospěch Heuréky, která z tohoto pluginu generuje zisk. Hodnota brandu Alzy se pohybuje v řádu miliard Kč, čímž je intenzita protiprávního jednání umocněna na kritickou úroveň.

Plugin Heuréka na Alze porušuje ust. § 2980 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, podle kterého je protiprávním srovnáním to srovnání, která zamlčuje podstatné prvky, na základě kterých se zákazníci rozhodují o koupi. Plugin Heuréka na Alze protiprávním způsobem srovnává produkty nabízené Alzou se zbožím nabízeným Heurékou. Při srovnání v pluginu je jediným rozhodujícím kritériem cena a ostatní prvky, které jsou pro srovnání důležité, jsou zamlčeny. Např. není zmíněno, že Alza na rozdíl od ostatních e-shopů doručuje zboží nejrychleji a nejspolehlivěji. Dále není zmíněno, že Alza má nejlepší a nejpohodlnější reklamační řízení, kdy mj. reklamace do 1 000 Kč řeší Alza na místě a 53 % všech reklamovaných produktů vymění za nové do 24 hodin. To samé v případě zákaznické podpory, kterou má Alza dostupnou NONSTOP. Tyto služby e-shopy na Heuréce zpravidla nenabízejí (viz https://www.alza.cz/ar­ticle/nejspolehlivejsi-internetovy-obchod-v-CR-3748.htm).

Plugin Heuréka na Alze porušuje ust. § 5 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který považuje za protiprávní a klamavou tu obchodní praktiku, která obsahuje pravdivou informaci a může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, pokud jakýmkoli způsobem uvádí nebo je schopna uvést spotřebitele v omyl ohledně hlavních znaků výrobku nebo služby, jako jsou mimo jiné podle zákona „údaje o jejich dostupnosti, výhodách, poprodejním servisu a vyřizování reklamací a stížností, výrobním postupu a datu výroby nebo dodání, způsobu dodání“.

Na základě výše uvedeného Vás tímto žádáme o okamžité a trvalé odstranění tohoto pluginu, abychom nebyli nuceni postupovat cestou předžalobní výzvy a předběžného opatření následovaného samotnou žalobou.

Pevně věříme, že je v zájmu obou stran vyřešit tuto situaci smírnou domluvou bez nutnosti podnikat další právní kroky.

Děkuji za zprávu.

Čo prišlo potom? Rada starších zasadla na Slacku a pokecali sme o možnostiach. Bolo to jasné. Plugin preventívne stiahneme, sklopíme uši a budeme sa tváriť, že to nikdy nevzniklo. Koniec príbehu. Názor na reakciu zelenej potvorky si urobte sami. Kto sme my, aby sme súdili…

…žartujem. Takí nie sme. Plugin sme skutočne zo storu odstránili a vydali sme sa za spriatelenou právnickou kanceláriou.

Kde sme urobili chybu?

Trvalo pár dní, kým sa našlo voľné okno v kalendároch našich právnikov. Prebehol veľmi príjemný dialóg, z ktorého vypadlo niekoľko bodov a návrhov, ktoré musíme upraviť a zapracovať. Poďme sa v skratke pozrieť na problémy a nedokonalosti, ktoré sme do našej prvej verzie zaniesli:

Cena, ktorú užívateľ vidí, nemusí byť konečná — často v nej nie je zahrnutá cena dopravy, dobierky a podobne.

Prosté porovnávanie cien môže byť pre bežného zákazníka zavádzajúce a klamlivé.

Nedali sme dostatočne najavo to, akým spôsobom ceny porovnávame.

Nedali sme dostatočne najavo to, že sme skutočne nezávislí, že niesme guerilla team Heuréky a že našim pluginom negenerujeme zisk.

Tretie dejstvo: Opravujeme, čo sme vraj pokazili

Po radách našich právnikov sme si s Daníkom opäť sadli za jeden stôl a pustili sme sa do zmien nášho rozšírenia. Čo konkrétne sme museli zmeniť tak, aby sme maximalizovali naše šance na úspech pluginu?

Názov našeho staronového rozšírenia je menej provokatívny.

Vizuál už nepripomína Heuréku a skutočne vyčnieva z dizajnu Alzy — musí byť jasné, že náš plugin nie je súčasť stránok Alzy hlavne pre prípad, keď je inštalovaný na počítačoch, ktoré sú nejakým spôsobom zdieľané.

Vyhodili sme z nášho slovníku porovnávanie cien. Už žiadne “Produkt je lacnejší tam a tam…”

Zobrazujeme viac produktov a rôzne ceny.

Zobrazujeme informáciu o tom, že cena nemusí byť konečná a je vrátane DPH.

Pridali sme nové podmienky pluginu, ktoré by si mal prečítať každý, kto si plugin inštaluje.

Čo nás to stálo? Pár korún na nášho právnika, niekoľko fliaš dobrého piva a pol dňa práce. Ladies and gentlemen, let me introduce you…

Porovnání cen by TopMonks

Predstavujem vám nové rozšírenie do prehliadača Chrome, ktoré vám pomôže ušetriť čas pri nákupoch na internete. Volá sa Porovnání cen a nájdete ho v Chrome Store. Aktuálne podporuje iba Alzu, avšak v blízkej dobe ho budeme rozširovať aj o ďalšie obchody. Výber týchto obchodov by sme radi nechali na vás, preto sa nebojte napísať TopMonks na Facebooku, Instagrame a­lebo Twittri.

Rozšírenie je open-source, takže sa do jeho rozvíjania môžete zapojiť aj vy. Link na github repozitár sem vložím hneď, ako ho trochu poupratujeme. Update nájdete určite aj na našom Twittri.

Dnes náš plugin vyzerá takto a budeme radi za každú spätnú väzbu:



Autor: TopMonks Porovnání cen od TopMonks

Text původně vyšel na blogu TopMonks.