 »  Používá jej Hobit, Godzilla či Mercedes. Český Corona Renderer koupili za stovky milionů Bulhaři

V kancelářích české společnosti Render Legion na Karlově náměstí v Praze už mají fotbálek, gauče a vůbec všechno, co je v takových pracovních prostorách běžně k nalezení. Takhle pohodlné to ale ještě nedávno vůbec nebylo.

Spoluzakladatel firmy Adam Hotový na notebooku ukazuje fotky, kdy se svými dvěma kolegy Ondřejem Karlíkem a Jaroslavem Křivánkem asi rok žil v malé místnosti. Za úspory z dřívějších aktivit tam mezi matracemi, ovesnými vločkami a kapslemi coldrexu vyvíjeli software nazvaný Corona Renderer. Nedávno jej za řádově stovky milionů korun koupila bulharská konkurence Chaos Group.

Corona Renderer je nástroj na fotorealistické renderování počítačové grafiky. Funguje jako modul do populární aplikace 3ds Max a vyvíjí se také samostatná aplikace či verze pro Blender a Cinema 4D.

Tým má v portfoliu několik silných referencí. Corona Renderer využili filmaři třeba na renderování pozadí ve velkofilmech, jako je Hobit nebo znovuzrozená Planeta opic a Godzilla. Nástroj rovněž využívají automobilky typu Mercedes-Benz, Rolls-Royce nebo Honda. Interiéry letadel s ním renderují v Lufthanse a využití najde i v BBC. Aktuálně Coronu testují třeba i v Porsche.

Nová mentalita v branži

Český software vedle samotných technických kvalit (umí třeba vyrenderovat obrázek a zpětně na něm pak měnit nasvícení, výborně si poradí také se šumem) zaujal zejména svojí jednoduchostí.



Autor: Render Legion Corona Renderer a Mercedes-Benz

„Přinesli jsme do oboru novou mentalitu. Dříve se lidem z renderovací branže platilo za to, že ví, jak aplikaci nastavit. Bylo nutné se naučit nastavit ten nástroj. To nás jako grafiky nebavilo. My proto dáváme možnost ovlivnit výsledek umělecky, nikoliv technicky. Grafici se skutečně mohou věnovat kreativitě,“ popisuje Hotový.

Ten, kdo se v renderovacím programu rád vrtá, případně se z nějakého důvodu vrtat musí, u „plug and play“ Corony příliš nepochodí. Pro ně je zde ale nástroj V-RAY od úspěšné společnosti Chaos Group. Ta nyní jako čerstvý vlastník tuzemské společnosti obsáhne obě kategorie. A vývoje obou skupin se navíc dobře technicky doplňují, což reálně vedlo třeba ke zrychlení aplikací.

Tři zakladatelé Render Legionu se historicky poznali v různých tuzemských komunitách, které se tvoří kolem počítačových grafiků. Ondřej Karlík před časem dělal na bakalářské práci, ze které dnešní Corona Renderer vzešel. S Adamem Hotovým, který nějakou dobu žil a pracovat v zahraničí, různě debatovali, že by z toho šel udělat komerční produkt.



Autor: Jan Sedlák Adam Hotový, Render Legion

Do týmu pak přibrali Jaroslava Křivánka, který dodnes vede výzkum počítačové grafiky na Matfyzu. Trojice vzala našetřené peníze a založila firmu. V roce 2014 se zavřeli do pokoje s tím, že do tří měsíců chtějí mít hotový produkt. Z těch tří měsíců se nakonec stalo deset.

Když došly peníze, přišel crack

„Rozhodli jsme se, že to vydáme buď tehdy, když už to bude hotové, nebo až nám dojdou peníze. Peníze došly, takže jsme s produktem šli ven,“ vzpomíná Hotový. Do této doby stál vývoj aplikace asi 700 tisíc korun a před vydáním jednomu z tvůrců zbyly na účtu tři tisíce a dalšímu asi dvanáct tisíc korun.



Autor: Render Legion Corona Renderer od Render Legion

„No, a nakonec se nám ta investovaná částka vrátila za den, co se Corona Renderer prodával,“ usmívá se dnes Hotový. Firma šla totiž na vývoj chytře. Už během něj zdarma uvolňovala mezi zájemce testovací verze, díky čemuž si program dokázal vytvořit silnou komunitu. Tvůrci do softwaru zanášeli také požadavky uživatelů a jasně dávali vědět, kam směřují. Komunita po oficiálním vydání začala nakupovat.

Češi také nastavili dobrou cenovou politiku. Licence na jednoho uživatele vyjde na 25 eur na měsíc, což je výrazně méně než u jiných aplikací. Pak ale přišla ještě jedna překážka. Crack na první placený Corona Renderer vyšel už po 55 dnech. Na verzi 1.1 už byl dostupný ve stejný den vydání.

Vyjednávání na warez fóru

„Dnes už umíme s warezáky vyjednávat a oni nás nechávají vydělávat,“ vysvětluje Hotový. On sám si na warez fórech založil účet a začal se s tamním osazenstvem bavit. Vysvětloval například, že je pro ně prodej aplikace existenčně důležitý. „Uživatelé se nakonec přidali na naši stranu, a dokonce jsme prostřednictvím warez fóra i nějaké licence prodali. Roli sehrála i naše cenová politika.“

Jeden z crackerů ale Hotovému sdělil, že s vydáváním cracků nepřestane. Přišel však s návrhem, že tvůrcům dá alespoň nějaký čas, což se ukázalo jako stěžejní. Největší prodeje po vydání nové verze jsou totiž během prvního měsíce.

Corona Renderer prozatím prodal desítky tisíc licencí. Warez každopádně nadále hraje významnou roli – na desítky tisíc licencí jsou jich podle odhadů až stovky tisíc nelegálních. Tímto způsobem software získávají i menší firmy, když si pořídí jednu licenci legálně a další tři už ne.

Render Legion vydává novou verzi svého renderovacího softwaru po třech až čtyřech měsících. Každé dva až tři dny je nicméně k dispozici nové vývojové sestavení „na vlastní nebezpečí“, které mohou uživatelé instalovat. Podle statistik tak činí slušných deset procent lidí.



Autor: Jan Sedlák Adam Hotový, Render Legion

Přírůstky nových licencí jsou stabilní, každý přinese růst v jednotkách procent. Grafika je dnes všudypřítomná a díky tomu se rozšiřuje i potenciál Corona Rendereru. Mezi významné zákazníky od začátku patři například interiéroví architekti. Firma se nadále chce rozšiřovat do dalších vertikál, lukrativně se jeví například strojní design a podobně.

Logická akvizice

Za firmou po prvních úspěších začali chodit investoři s nabídkami vkladu peněz, zakladatelé ale do žádného společného podniku nešli. Do akvizice ze strany Chaos Group už ale vstoupili otevřeně a spokojeně.

Obě společnosti se jednou potkaly na oborové konferenci. „Zjistili jsme, že nás toho hodně pojí. Chaos také začínal z pokoje a má k věcem podobný přístup. Zjistili jsme také, že řešíme stejné problémy a že bychom na nich spolu mohli zapracovat lépe. Začali jsme tedy řešit, jak se spojit a podobně. Z právního hlediska jsme začali zjišťovat, že by byly těžké převody duševního vlastnictví a tak dále, takže jsme se dohodli na akvizici,“ přibližuje Hotový.

Tou dobou byla kapitálově silnější společnost z Bulharska, která už měla 250 zaměstnanců. Zaplatila stovky milionů, které nešly pouze za třemi zakladateli. Odměny získali také další zaměstnanci a podobná politika se ve firmě nadále udržuje.

Praha si navíc ponechala maximální autonomii. Render Legion má v současné době 22 lidí (většinu v Praze, další ale také v Prostějově a jiných lokalitách) a v následujících dvanácti měsících u nás chce nabrat dalších dvacet zaměstnanců. Kromě vývojářů je sháňka i po produktových manažerech.

Výhodou je i Praha jako taková. Chaos Group má občas problém do Bulharska dostat kvalitní lidi. České hlavní město je pro řadu z nich naopak velice přitažlivé.