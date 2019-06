 »  Povinná registrace a další novinky. Co přináší nová evropská regulace dronů?

Nespadá do kategorie hraček ve smyslu směrnice 2009/48/ES

A v neposlední řadě Evropská unie, Evropská komise i evropské letecké autority, jako jsou EUROCONTROL a EASA (Evropská agentura pro bezpečnost letectví), si uvědomují obrovský potenciál využití dronů jak z hlediska tvorby nových pracovních míst, tak ekonomický potenciál, zvyšování konkurenceschopnosti a růstu významu dronů v klasickém letectví. Chtějí tak hrát hlavní roli v tomto dynamickém odvětví, které má neuvěřitelný přesah do dalších nejrůznějších oblastí.

Dalším velkým cílem, který by měl být pro všechny přínosem, je harmonizace pravidel pro drony v celé Evropské unii. Dnes má stále každý stát EU úplně jiná pravidla pro létání dronů a jsou propastné rozdíly v legálním provozu dronů napříč členskými státy. Díky této nové regulaci bude stačit registrovat dron v jednom státě a pak s ním bude možné v dané kategorii létat stejným způsobem v jakémkoliv dalším státě EU. A to bez další potřeby registrace a procházení si dalšími procesy uznání povolení a létat za úplně jiných pravidel, než která jsou vyžadována v sousedním státě, jako je to nyní.

Na jednu stranu je tu rostoucí počet incidentů s drony a ohrožení (například na letišti Gatwick). To je způsobeno jednoduchou a hlavně velkou dostupností dronů nejrůznějších parametrů (především přes e-shopy), přičemž nejsou dostupné žádné informace a není nutné si zjišťovat pravidla pro drony, kde se s nimi smí létat a jaká má pravidla jejich provoz. Hlavním důvodem zavedení nových pravidel je tedy logicky zvýšení bezpečnosti ve vzduchu i na zemi. Současně vývoj dronů je velice dynamický, každý rok posouvá hranice dále a je třeba různá stávající pravidla modernizovat a přizpůsobit posledním trendům a vývoji.

Spoustu lidí tato zpráva určitě znepokojila a ptají se, proč by to měla řešit Evropská unie. Před unáhlenými závěry je ale potřeba podívat se na provoz dronů v souvislostech a z různých úhlů pohledu.

V létě loňského roku jsme na Lupě podrobně rozebírali to, že Evropský parlament schválil nová pravidla pro provozování dronů . Nyní, na konci května 2019, byla přijata nová evropská legislativa pro drony, která byla oficiálně publikována v úterý 11. června v Úředním věstníku Evropské unie ve všech jazycích členských států.

Maximální vzletová hmotnost je nižší než 900 g, a především dopadová energie při nárazu na lidskou hlavu je nižší než 80 J

Maximální rychlost při vodorovném letu 19 m/s

Maximální výška nad bodem vzletu omezená na 120 m, případně možnost změny pilotem se zobrazením upozornění

Garantována určitá hladina akustického výkonu = hlučnost

Už v této kategorii by měla být povinná e-identifikace, která se teprve vytváří, a vybavení tzv. geo-awareness (omezení ve vzdušném prostoru)

Dron třídy C2

Maximální vzletová hmotnost je nižší než 4 kg

Maximální výška nad bodem vzletu omezená na 120 m, případně možnost změny pilotem se zobrazením upozornění

Garantována určitá hladina akustického výkonu = hlučnost

E-identifikace a geo-awareness

Dron třídy C3

Maximální vzletová hmotnost je nižší než 25 kg

Maximální charakteristický rozměr je menší než 3 m

Maximální výška nad bodem vzletu omezená na 120 m, případně možnost změny pilotem se zobrazením upozornění

Garantována určitá hladina akustického výkonu = hlučnost

E-identifikace a geo-awareness

Dron třídy C4

Maximální vzletová hmotnost je nižší než 25 kg

Není schopen režimů automatického řízení



Autor: DroneRules Schéma rozdělení kategorií

Registrace

Od 1. července 2020 se budou muset registrovat téměř všechny drony. Registrace provozovatelů dronů a certifikovaných dronů bude obsahovat základní údaje provozovatele a výrobce dronu.

Registrace bude povinná pro všechny uživatele Specifické a Certifikované kategorie a současně pro všechny v Otevřené kategorii, jejichž dron má maximální vzletovou hmotnost vyšší než 250 g nebo při nárazu může na člověka přenést kinetickou energii vyšší než 80 joulů.

Zásadní změnou je, že registrace bude nutná i pro drony, které jsou vybaveny čidly či kamerami, které dokážou zaznamenávat osobní údaje, což jsou dnes i malé drony do dlaně, které nahrávají v HD kvalitě, a přitom mají maximální vzletovou hmotnost pod 250 gramů, výjimkou jsou pouze v podstatě hračky v souladu se směrnicí 2009/48/ES.

Registrace se provede pouze v jednom členském státě EU a provozovatel získá jedinečné digitální registrační číslo umožňující jeho identifikaci.

Také je stanoven minimální věk pilota v EU, a to 16 let. Tento věk může být ještě snížen až o čtyři roky v Otevřené kategorii na základě posouzení rizik a až o dva roky ve Specifické kategorii. Pokud je takto snížen věk pilotů v daném členském státě, snížení věku neplatí v ostatních státech EU.

Otevřená (Open) kategorie

Skládá se z tří podkategorií – A1, A2, A3, na základě provozních omezení, požadavků na dálkově řídícího pilota a technických požadavků na bezpilotní systém.

Provozovatel v této kategorii musí vypracovat provozní postupy přizpůsobené druhu provozu a jeho rizikům, piloti musí absolvovat příslušný online kurz a test, mít dron označený štítkem s registračním číslem.

Podkategorie A1

Nesmí se létat přes osoby

Absolvování online zkoušky z teoretických znalostí ze čtyřiceti otázek s tématy, jako je letecká bezpečnost, omezení vzdušného prostoru, provozní postupy, bezpilotní systémy, předpisy týkající se letectví atd.

Dron třídy C0

Dron třídy C1 s e-identifikací a geo-awareness

Podkategorie A2

Nesmí se létat přes osoby (min. 30 m od osob, výjimečně 5 m při nízkorychlostním režimu)

Absolvování online výcvikového kurzu a zkoušky z teoretických znalostí ze třiceti otázek s tématy, jako je provádění letů drony, meteorologie a technická a provozní opatření ke zmírnění rizik na zemi

Dron třídy C2 s e-identifikací a geo-awareness

Podkategorie A3

Nesmí se létat přes osoby

Provoz minimálně 150 m od zástavby a rekreačních prostor

Absolvování online výcvikového kurzu a zkoušky z teoretických znalostí

Dron třídy C2, C3 a C4

Specifická (Specified) kategorie

Do této kategorie spadají drony, které se nevejdou do Otevřené kategorie, a především drony určené ke komerčnímu využití. Provozovatel v této kategorii musí vypracovat provozní příručku přizpůsobenou druhu provozu a scénáře provozu, postupy a analýzu rizik pro zamýšlený provoz, mít pojištění dronu, piloti musí absolvovat příslušný kurz a test, mít dron označený štítkem s registračním číslem a splňovat požadavky na způsobilost pilotů dronů.

Certifikovaná (Certified) kategorie

Tuto kategorii tvoří zbývající drony, které se nevejdou do Specifické kategorie, které svojí maximální vzletovou hmotností nebo rozměry přesahují uvedené parametry a jejichž provoz je nejvíce rizikový a je nutnost certifikace systémů, například pro velké transportní drony nebo drony pro převoz osob. Zde musí i provozovatel získat osvědčení provozovatele lehkých bezpilotních systémů.



Autor: UpVision Drony pro velké senzory

Vymezení zón ve vzdušném prostoru

V národní kompetenci každého státu je vymezení zeměpisných zón s různými druhy omezení provozu dronů (zakázané zóny, zóny s přístupem pouze pro určité kategorie, podřízení provozu normám životního prostředí, pouze drony s e-identifikací apod.).

Pro takové zóny budou vytvořeny geo-awareness oblasti, na vytvoření těchto zón je stanoveno delší přechodné období než jeden rok a je otázkou dalších jednání příslušných národních autorit, resortů a zástupců průmyslu na stanovení takových zón.

Určení příslušného úřadu

Každý členský stát také určí jeden nebo více subjektů pro příslušné úkoly plynoucí z této nové regulace, a proto lze očekávat rozdělení pravomoci především mezi Úřad pro civilní letectví a Řízení letového provozu, kdy by se tak mohly odstranit některé téměř duplicitní procesy v zájmu zjednodušení a urychlení komunikace s úřady.

Co bude následovat?

Evropské letecké úřady nyní intenzivně pracují se zástupci Evropské komise s podporou zástupců průmyslu na další související legislativě, tzv. U-Space (správa provozu dronů ve vzdušném prostoru), kde by EASA do konce roku 2019 měla vydat rozpracované stanovisko a na jeho základě se bude snažit přijmout v příštím roce evropskou legislativu pro správu provozu dronů U-Space. Její přijetí by mělo ještě více vylepšit bezpečnost provozu a nabídnout nové možnosti legálního využívání dronů v závislosti na technologickém vývoji v kombinaci se zmíněnou analýzou rizik.

Po přihlášení do U-Space by bylo možné začít využívat hlavně komerční drony pro pokročilé scénáře, především mimo vizuální dosah, v zástavbě a jiných provozech s omezeními, kdy by bylo možné žádat pomocí mobilní aplikace o autorizaci jednotlivých letů dronů, která bude probíhat nejdříve manuálně, ale v budoucnosti v reálném čase a automaticky.

Zajímavostí je, že Řízení letového provozu ČR už tento systém zavádí od loňského roku jako jedno z prvních ŘLP v Evropě a pomocí mobilní aplikace AirMap (pro iOS a Android) je možné už nyní žádat autorizaci pro komerční drony v řízeném prostoru v okolí Letiště Praha. Současně jsou Řízení letového provozu, Ministerstvo dopravy a společnost UpVision součástí evropské iniciativy pod záštitou Evropské komise (U-Space demonstrators network) a účastní se tak přímo tohoto rozvoje. Tento systém správy provozu společně s novými evropskými pravidly tvoří velkou část konceptu národní strategie pro drony, tzv. Chytré nebe.

U-Space bude také základním kamenem budoucích letů zásilkových a lékařských dronů nebo dronů pro převoz osob, což se mohlo ještě před pár lety zdát jako sci-fi, ale už nyní slyšíme o spoustě míst po světě, kde se reálný rozvoz zásilek drony začíná testovat a implementovat. Stejně tak vývoj dronů pro přepravu osob brzo bude realitou a největší světoví výrobci letadel, jako jsou Airbus a Boeing, v nich vidí úplně nový trh v letectví, který strhl nové závody tvorby takových dronů pro osobní přepravu, se kterou už nyní počítají evropské letecké autority, a tímto způsobem tomu chtějí napomoci k brzké implementaci do vzdušného provozu.