Povinné nabíječky s USB-C, největší skandál Facebooku a nejlepší hry pro letošní rok

Online reklama je natolik nebezpečná, že NSA a CIA nasazují blokátory reklamy plošně ve vlastních sítích. Poměrně rozumné bezpečnostní opatření, v reklamě se objevuje záplava malware, shromažďování informací, ale také je využívána pro cílené útoky na firmy i jednotlivce. Nakonec malvertising je už delší dobu označení právě pro tato rizika.

Proč je aktuální skandál Facebooku jiný než předchozí? Dobré shrnutí toho, co se postupně objevuje ve Wall Street Journal a pár dalších médiích, nabízí Casey Newton. Včetně zmínky o trollích farmách zasahujících 140 milionů lidí z východní Evropy měsíčně. Tedy něčeho, co dlouhodobě ovlivňuje i nás v Česku.

CIO ExpressVPN v minulosti pomáhal Spojeným arabským emirátům hackovat telefony i počítače. Firma se s Danielem Gerickem nechce rozloučit, prý je neocenitelný pro poslání „chránit soukromí a bezpečnost uživatelů“. Počátky to má někde v Three Former U.S. Intelligence Community and Military Personnel Agree to Pay More Than $1.68 Million to Resolve Criminal Charges a pokračování v ExpressVPN CIO Helped United Arab Emirates Hack Into Phones, Computers. Aby toho nebylo málo, ExpressVPN bylo prodáno britsko-izraelské společnosti Kape Technologies za 936 milionů dolarů.

TELEgraficky

Chrome OS na starší Mac či PC (přes CloudReady) ■ iCloud Private Relay nebude v Rusku ■ tldr pages, šikovné ■ Robots.txt testing tool ■ Dot Browser ■ LG kupuje Cybellum ■ The World of CSS Transforms ■ The world's worst kernel module ■ Výdrž baterií iPhone 11 až 13 ■ Musk a Grimes se tak trochu rozešli ■ Nadace je od pátku na Apple TV+ ■ Gnome 41 ■ Syntéza řeči na Linuxu

WEBDESIGN, INTERNET

Belgický ISP je pod masivním DDoS a útočníci chtějí, aby zaplatil „výpalné“. Jak by asi něco takového vypadalo s českými ISP?

Gazetisto je venku. Tedy nová česká platforma pro obsah, za který vám budou lidi platit.

Facebook Marketplace má 1 miliardu uživatelů a je to ráj podvodníků (přes hacknuté účty, které Facebook nijak neřeší). Facebook své tržiště nedokáže udržet bezpečné. Běžné jsou snadno rozpoznatelné podvodné nabídky, falešné účty a kriminalita. Automatizovaný systém je nepozná, zatímco běžně blokuje neškodné věci. Zároveň vám zablokuje účet, pokud budete nepravosti nahlašovat. A moderátoři Marketplace? 400 lidí od Accenture, špatně placení, nekvalifikovaní a také běžně zneužívající přístupy jim dané pro porušování soukromí uživatelů Facebooku. Fascinující dlouhé čtení.

Google jedná s TikTokem a Instagramem, chce indexovat videa.

HARDWARE

IKEA má Qi nabíječku pro umístění pod desku stolu. Stačí přilepit pomocí samolepicích proužků, přivést napájení a máte bezdrátové nabíjení. SJÖMÄRKE v české IKEA najdete od 1. října 2021 za 999 Kč.

Apple pracuje na detekci deprese a poklesu kognitivních schopnosti s pomocí iPhonu. Spolupracuje na tom s UCLA či Biogen a mělo by to fungovat na základě detekce výrazu obličeje či toho, jak lidé píší, ale také dalších informací o pohybu či spánku.

Apple AR headset by měl stát přes 2000 USD a přijít má v Q2 2022. Tedy za předpokladu, že se DigiTimes trefili. Komentář k tomu v Report: Apple AR Headset With Rumored $2,000+ Price Tag to Enter Mass Production in Second Quarter of 2022.

Evropská unie chce povinně USB-C nabíjení na všech zařízeních, včetně iPhonů. Apple pochopitelně protestuje a namítá, že to bude brzdit inovace. Především to ale Apple připraví o příjmy z licencí za Lightning konektory a kabely. Podrobnosti i v EU proposes mandatory USB-C on all devices, including iPhones.

Může vynucené USB-C vést k iPhonu bez konektoru a jenom s bezdrátovým nabíjením? O tom, že by snad Apple chtěl takový model uvést, se spekulovalo opakovaně. Včetně „souvislosti“ s odstraněním klasického 3,5" audio konektoru.

Tržní podíl Apple AirPods klesl ze 41 na 29 procent (konec 2019 vs. konec 2020) podle dat společnosti Counterpoint. Apple má silnou konkurenci nabízející levnější a běžně už i lepší bezdrátová sluchátka.

SOFTWARE

Pro Microsoft je teď větší konkurencí Zoom než Slack, píše se v Microsoft now more focused on ‘killing Zoom’ than Slack, says Stewart Butterfield. Rozhodně to dává smysl. Zoom zcela ovládl trh s video/audio/chat komunikací.

Luxusní smartphony s Linuxem? Mnoho jich není, rozšířené také moc nejsou, ale existují. Třeba Xor.

3D Pipes se vrací, můžete je mít v prohlížeči. Pokud nevíte o co šlo, tak o spořič obrazovky ve Windows. Naposledy byly přítomny ve Windows XP Service Pack 3. V prohlížeči si navíc můžete užít i pokročilejší vychytávky.

OpenAI umí vytvářet shrnutí knih s pomocí GPT-3. Dokáže zpracovat kompletní knihy a výsledek se kvalitou přibližuje lidské práci.

Vyšel žebříček stovky nejlepších her pro tento rok od PC Gameru. Disco Elysium – The Final Cut jednička, Hitman 3 druhá a Crusader Kings 3 třetí. Najdete tam i Minecraft (osmé místo) či CS:GO (38) a na posledním stém místě Warframe.

MARKETING A KOMUNIKACE

Generování poptávky 101: 5 strategií, které fungují od AHREFs je něco, co by se mohlo určitě hodit.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Nový malware pro Mac se tváří jako iTerm2 a šíří přes vyhledávače. Ty vás přivedou na odkaz ke stažení a místo skutečného iTerm2 získáte upravený. Virus/malware si teprve později stáhne. Detaily v Made in China: OSX.ZuRu.

Facebook nasadil změny kódu, které znemožňují vědcům a hlídačům sbírat data. Příliš se totiž nehodí, když někdo dokáže analyzovat dění na Facebooku, v reklamě na něm a o tom, jak na Facebooku šíří dezinformace a jak se k tomu Facebook staví.

Databáze s osobními údaji 106 milionů zahraničních návštěvníků Thajska byla nalezena volně dostupná online. Obsahovala jména, čísla cestovních dokladů, data příjezdů a řadu dalších údajů.

Plán omezit praní peněz pro ransomware zasáhl český SUEX. Kryptoburza v podobě českého s.r.o má sloužit k praní špinavých peněz. O tom, jak funguje, se dočtete v Behind Suex.io: the first sanctioned cryptocurrency exchange a Chainalysis in Action: OFAC Sanctions Russian Cryptocurrency OTC Suex that Received Over $160 million from Ransomware Attackers, Scammers, Darknet Markets, and Seized Exchange BTC-e.

Chyba v Microsoft Exchange Autodiscovery předává přihlašovací údaje. Nutno podotknout, že tahle chyba v designu Autodiscovery je poměrně pikantní – váš Outlook se například bude zkoušet dostat do Exchange tak, že nakonec vaše přihlašovací údaje předá zcela cizímu webu.

Ninja Forms pro WordPress, jedno z velmi využívaných rozšíření, je děravé. Umožňuje phishing nebo hacknutí webu.

Další tři 0day pro iOS. Apple o nich věděl a v iOS 15 je neopravil. Navíc, jak se píše v Disclosure of three 0-day iOS vulnerabilities and critique of Apple Security Bounty program, hraje mrtvého brouka u čtvrté, opravené, 0day chyby.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook označuje články Wall Street Journal za „záměrně zkreslený pohled na širší fakta“. Samozřejmě lze od Facebooku těžko očekávat, že by jakkoliv přiznal, že má problém či něco dělá špatně. Běžný postup je ten, že to nejprve striktně odmítá a popírá, pak váhavě připouští a nakonec si sype popel na hlavu. Bude zajímavé sledovat, jakým směrem se vydá tato kauza. Reakce Facebooku je na How Facebook Hobbled Mark Zuckerberg’s Bid to Get America Vaccinated.

Facebook chystá „pracovní účty“, které mají umožnit správu věcí na Facebooku odděleně od osobních účtů. Před mnoha lety přitom bylo možné spravovat stránky samostatným přihlášením a mít současně i osobní účet. Facebook to ale zrušil. Nová funkčnost ale nedorazí dřív než někdy v roce 2022.

MOBILNÍ APLIKACE

Telegram zablokoval volební boty v Rusku, včetně Navalného. Stalo se to nedlouho poté, co Google i Apple vyhověli Rusku a zablokovali Navalného Smart Voting aplikaci. Viz i vyjádření Pavla Durova, šéfa Telegramu.

Velmi detailní recenze iOS 15 a iPad OS 15 od MacStories.net rozhodně stojí za prostudování. Pro iPhone jde spíše o různorodé změny, pro iPad dohánění toho, co iPhone umí už chvíli. A připravte se na zcela jiné Safari, na které si budete velmi obtížně zvykat.

Telefony od Xiaomi umí cenzurovat stovky „nevhodných“ výrazů, tvrdí litevské státní úřady. Nevhodných samozřejmě pro čínské cenzory, takže něco jako „Free Tibet“ či „Long Live Taiwan Independence“, a dokonce i „democracy movement“. Via Lithuania urges people to throw away Chinese phones. Firma vydala vyjádření, ve kterém tvrdí, že nikdy neměla v úmyslu cenzurovat uživatelům komunikaci. Nejzajímavější na prohlášení je, že ale existenci cenzorských funkcí v telefonech nepopírá.

Špatná zpráva pro Fortnite. Do App Store se nevrátí, dokud nebude vyřešen soudní spor. Což může trvat roky.

Stane se pro iPad základem využití v orientaci na šířku? V Apple rumored to finally be fixing the iPad Pro’s biggest design flaw zmiňují, že by Apple mohl přemístit kameru tak, aby se iPad více přiblížil notebooku. A také to, že pro iPad Pro by právě landscape mohl být základním režimem používání.

STARTUPY A EKONOMIKA

Google v Indii zneužíval dominanci Androidu a vlastní finanční sílu využíval k nelegálnímu poškozování konkurence. K tomuto závěru došlo antimonopolní šetření probíhající v Indii od roku 2019.

SEC vyšetřuje Activision Blizzard ohledně praktik na pracovišti v souvislosti se zveřejněnými informacemi v nedávné rozsáhlé kauze.

Facebook zaplatil FTC miliardy dolarů, aby ochránil Marka Zuckerberga před žalobami. Uvádí to žaloba akcionářů týkající se pokuty 5 miliard dolarů pro FTC z roku 2019 a (opět) aféry s Cambridge Analytica z roku 2018.

Čínská centrální banka prohlásila kryptoměny za nezákonné. Nezákonné je i poskytovat kryptoměnové služby v Číně ze zahraničí. Bitcoin zareagoval menším pádem. V Číně lze navíc očekávat navazující zásahy.

Poučení ze skandálu s interním obchodováním u OpenSea? Blockchain žádnou bezpečnost a jistoty nenabízí, nejslabší článek jsou a vždy budou lidé a chybějící právní rámec i regulace umožňuje dělat věci, které by jinde neprošly a byly trestně stíhatelné. Čtěte v The OpenSea scandal can teach us a lot about blockchain scams.

Trh mobilních her v roce 2021 vyroste o 4,4 procenta na 90,7 miliardy dolarů. Uvádí to čerstvá analýza společnosti NewZoo. V roce 2024 by objem měl přesáhnout 116 miliard dolarů.

E-KNIHY

Amazon uvedl tři nové čtečky e-knih Kindle Paperwhite. Všechny s novým procesorem, 6,8" displejem, 10 týdny chodu na nabití a USB-C konektorem.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.