 »  Praha spustí zatím největší Smart City projekt. Karlín pokryjí senzory v lampách

U parku na Karlínském náměstí v Praze stojí jedna z deseti chytrých laviček, které město nechalo rozmístit v rámci testovacího pilotního provozu. Karlínská lavička funguje zhruba půl roku a už nabízí pár statistik. Přes zabudované USB porty proběhlo téměř 1200 dobití chytrých telefonů a dalších 138 pak přes bezdrátovou nabíječku postavenou na standardu Qi.

Pro město to prý nejsou úplně špatné výsledky, i když nějaká KPI se v tomto případě stanovují těžko. Lavičky nabízejí i Wi-Fi internet zdarma, díky čemuž může město sbírat další informace. V současné době stále probíhá vyhodnocování, ale zmínit lze například připojování dle národností za poslední tři měsíce: 53 procent uživatelů Wi-Fi je z Česka, 12 procent z Ruska, 9 procent ze Spojených států.

Praha zvažuje, jak potenciálně nabídnout přes Wi-Fi služby turistům i rezidentům metropole. Průzkum třeba ukázal, že 35 procent dotazovaných nabíjení na lavičkách využívá „často“. K Wi-Fi se zase v polovině případů připojují mladí lidé mezi 18 až 34 lety a 23 procent z celkového počtu surfařů se vrací.

Staré lampy za nové

Lavička v Karlíně se ale stejně pravděpodobně bude muset přestěhovat. Karlínský park byl totiž nedávno zrekonstruován díky evropským dotacím a nyní se na něj několik let v podstatě nesmí sáhnout. „Pro klid“ se tak lavička nejspíše umístí někam jinam. Podobné by to bylo i s dalšími lavičkami, k těm se zase musí vyjádřit památkáři. Některá chytrá posezení se budou stahovat.

Přesto se v Karlíně do tří měsíců rozjede doposud nejspíše největší projekt takzvaného chytrého města, který se v Praze realizoval. Ani v tomto případě každopádně nepůjde o definitivní instalaci. Po půl roce provozu se začne s vyhodnocováním a celkově by akce měla trvat rok. Až pak se uvidí, jestli se koncepce rozšíří do dalších částí, nebo z toho nic nebude.

Řeč je konkrétně o předělání 92 současných pouličních lamp na lampy chytré. Městská firma Operátor ICT, která se v Praze o koncepci Smart City stará, tak chce vytvořit „senzorickou síť“ schopnou sbírat informace z okolí. Údaje by pak měly putovat do připravované datové platformy pro další využití, včetně toho, že by měly být přístupné ve formě otevřených dat. Platforma by rovněž měla být hotová do čtvrt roku.

Praha má v provozu přes 135 tisíc sloupů veřejného osvětlení a řada z nich je podobně stará, jako ty v Karlíně. V oblasti kolem stanice metra Křižíkova například najdete instalace i z let 1967 a 1969. Pokus s prvními 92 lampami tak má ukázat, jestli má smysl nahrazovat staré osvětlení chytrým i v mnohem větším měřítku. Pilotní projekt vedle okolí Karlínského náměstí zasáhne také ulice Sokolovská, Křižíkova a okolí stanice metra.

Data do cloudu

„My máme za úkol dělat pilotní projekty, vyzkoušet různé cesty a pak vypracovat konečný report,“ popisuje pro Lupu Vítězslav Klika, který v Operátorovi ICT působí jako projektový manažer Smart Prague a akci v Karlíně má na starost.



ICE Gateway, retrofit na chytrou lampu

Staré osvětlení se nebude měnit celé, proběhne na něm takzvaný retrofit. Vrchní část se vymění za novou s LED svícením a chytrými prvky. O implementaci se postarají společnosti ALEF NULA a ICE Gateway, která se o vše mají za 4,7 milionu korun během testovacího ročního provozu starat.

ICE Gateway je původem německá firma, která získala investici od česko-slovenské investiční skupiny J&T. Na partnerské bázi pak spolupracuje s kolosem Cisco Systems. Významným partnerem Cisca v Česku je pak právě ALEF.

Retrofit od ICE Gateway bude sbírat data z okolí a posílat je do cloudu, který firma pro tyto účely provozuje. „Ještě nemáme hotovou vlastní platformu, takže to řešíme takto. Vše je každopádně smluvně ošetřeno tak, že si data přes API můžeme z cloudu stahovat, případně si nechat instalaci udělat u nás na fyzickém hardwaru. Vše je v ceně,“ uvádí Klika.

Něco za něco

Staronové lampy mají zabudovaný slot pro SIM kartu a nasbírané informace tak budou posílat přes mobilní síť. Datové přenosy má hradit provozovatel. „A Praha každopádně má tak dobré tarify, že ani toto nepředstavuje problém,“ tvrdí Klika.



Smart Prague

Přes LTE budou lampy také připojeny k internetu, který mají některé přebudované lampy nabídnout zdarma ve formě Wi-Fi. Z 92 lamp bude mít Wi-Fi pouze 27 modelů. „Nechceme primárně nabízet přístup k internetu, respektive konkurovat providerům. Bude to něco za něco. Chceme skrze Wi-Fi nabídnout služby města, lístky do kina, cílit na turisty a podobně,“ plánuje Klika.

Operátor ICT pro tyto účely rozjíždí spolupráci s českou společností Socifi. Ta vyvíjí ve světě úspěšnou platformu, která sítě umí monetizovat, případně navázat na doprovodné služby, landing page, reklamní systémy. Jde rovněž o partnera Cisca. Socifi má mezi svými zákazníky Microsoft, Holiday Inn, McDonald’s nebo Subway. Do reklamy se město hnát nechce, to je ošemetné legislativně, ale s nabízením vlastních služeb počítá.

Wi-Fi internet bude nejspíše omezený, například 200 MB na dvě hodiny. Každá z 27 lamp má mít k dispozici konektivitu 30 Mb/s. Na magistrátu také začínají zaznívat slova o tom, že by měla vzniknout nějaká jednotná koncepce pro městskou Wi-Fi. V současné době je to poněkud zmatené. Internet na zastávkách MHD si řeší JCDecaux, u chytrých lamp na Praze 2 a ve Vršovicích je to PRE, nemluvě o akci v metru a podobně.

Když bude smog

Hlavním účelem testování nových lamp je vedle automatické regulace osvětlení sběr dat. Nad scénáři, co s nimi dělat, lze zatím hlavně různě fantazírovat. Vítězslav Klika nabízí třeba tento: „Když bude smog, bude možné zvýšit cenu parkování ve městě a dát přes aplikaci vědět řidičům. To by je pak mohlo motivovat nechat auta na P+R parkovišti.“

„Další z čidel mohou sledovat aktuální klimatické nebo rozptylové podmínky, aby například mateřské školy mohly být informovány o stavu ovzduší při inverzních stavech a mohly přizpůsobit svůj program. Čidla budou sledovat stav dopravy na komunikacích. Informace budou dostupné například záchranářům, aby se dokázali vyhnout místům s dopravními zácpami a dokázali se na místo dostat co nejdříve,“ uvádí dále Operátor ICT.

Lampy také budou mít přehled o pohybu lidí a vozidel. „Bude se to řešit přes Bluetooth a Wi-Fi,“ uvádí Klika. Vedle 92 předělaných současných lamp se v Karlíně nainstaluje také pět lamp nových.

A proč zrovna Karlín? Generální ředitel a předseda představenstva Operátora ICT Michal Fišer je zároveň členem zastupitelstva Prahy 8, kam Karlín spadá.