Co všechno si už novináři z BBC nesmějí dovolit na sociálních sítích

Redaktoři a spolupracovníci britské veřejnoprávní televize BBC si budou muset nechat své politické a společenské názory pro sebe, pokud v ní budou chtít nadále pracovat. Generální ředitel Tim Davie (na úvodním snímku) vydal přísná pravidla pro sociální sítě, v nichž zakazuje dávat najevo názory na kontroverzní témata, zapojovat se do kampaní nebo podporovat protesty a pochody.

Je přitom jedno, jestli jsou profily na sociálních sítích zřízené jako soukromé, anebo jako profesionální vizitka. Zaměstnanci nesmí znevažovat BBC ani veřejně kritizovat své kolegy. Pokyny se netýkají jen písemně vyjádřených názorů, ale rovněž jakékoliv podpory prostřednictvím technických funkcí sociálních sítí. Proto si mají dát pozor, jaké účty sledují, jaký obsah lajkují, retweetují, sdílejí nebo jakkoliv jinak označují.

Velmi opatrně mají spolupracovníci BBC nakládat dokonce i se smajlíky. Nevhodně zvolené emoji může změnit vyznění původní zprávy nebo zpochybnit její nestrannost. Zamyslet se mají nad používáním hashtagů.

„Dobrá pověst BBC jako nestranného média je obrovským přínosem, stejně jako závazkem, a nikdy by neměla být vnímána jako omezení, nepříjemnost nebo něco zastaralého. Ve světě polarizované debaty a argumentace má nestrannost jako stěžejní hodnota ještě větší význam než kdykoliv předtím.“ (Z pravidel BBC)

Nejpřísnější pokyny se týkají redaktorů zpravodajství a publicistiky, zaměstnanců v rozhodovacích funkcích a rovněž moderátorů s výrazným dopadem na veřejnou diskusi. V této souvislosti se mluví především o fotbalovém komentátorovi Garym Linekerovi, jednom z nejlépe honorovaných lidí v BBC. Jeho twitterový účet se zdaleka nezabývá jen fotbalovým děním, věnoval se rovněž brexitu nebo koronavirové krizi.

Lineker je přesvědčený, že navzdory různým výkladům nebude mít s dodržováním nových pravidel problém. „Jsem si celkem jistý, že tweetuji rozumně, a budu v tom pokračovat,“ řekl v rozhovoru pro pořad Good Morning Britain. S generálním ředitelem prý své výstupy na sociálních sítích probíral a ten je s nimi spokojený. Pro Linekera je podstatné zachovat politickou nestrannost.

Vládní politici a konzervativní komentátoři často obviňují BBC ze šíření levicové agendy a zaujatosti. Zpřísnění pravidel má pomoci ztlumit tato obvinění. Podle nových pravidel nebude stačit formální zmínka v profilu, že zveřejňované statusy nereprezentují postoje BBC, ale jen soukromý pohled konkrétního uživatele.

„Pamatujte, že vaše osobní značka na sociálních médiích je vždy druhořadá ve srovnání s vaší odpovědností vůči BBC,“ snaží se nová pravidla zklidnit novinářská ega. BBC chce kromě tohoto manuálu hlídat nestrannost i s ohledem na vedlejší příjmy svých tváří, například když si přivydělávají jako moderátoři firemních akcí.

Veřejnoprávní korporace také nedovolí svým redaktorům občanskou účast na demonstracích a veřejných shromážděních s polarizujícími tématy. Nebude přitom podstatné, že se novinář zúčastní ve volném čase a bez jakéhokoliv spojení s BBC.

Žádný konkrétní seznam kontroverzních akcí a témat k dispozici není. BBC ovšem zaměstnance varuje, že „většina pochodů je do jisté míry sporná“ a apeluje na jejich zdravý úsudek. Podle deníku Guardian nebude například možná účast na duhových pochodech, tedy každoročních festivalech sexuálních menšin. Generální ředitel Tim Davie to však v e-mailu pro zaměstnance vyvrátil.

Pracovníci, kteří nepůsobí ve zpravodajství, investigativě nebo publicistice, se nadále mohou jako soukromé osoby účastnit pochodů, demonstrací a protestů, pokud tam nebudou vystupovat jako zaměstnanci BBC. A co se týče novinářů, nikdo je nebude popotahovat za společenské oslavy, charitativní závody nebo vzpomínkové a pietní akce. „Také účast na průvodech Pride je v rámci pokynů možná, ale je potřeba pozorně prostudovat pravidla a zajistit, aby při nich zaměstnanci nebyli vidět, jak zaujímají postoj k zpolitizovaným či sporným otázkám,“ upřesnil Davie. Kdo si nebude jistý, ten se má nejdřív poradit.

„Ochrana nestrannosti BBC je základním principem všeho, co děláme. Musíme zajistit, že se vyhneme všemu, co by ohrozilo vnímání nestrannosti BBC veřejností, a ochráníme schopnost pracovníků zpravodajství a publicistiky podávat informace spravedlivě a nestranně,“ naléhal generální ředitel v interním e-mailu.

Není proto divu, že následné odhalení prvního hříšníka, který novým pravidlům nevyhovuje, dostalo skoro anekdotický nádech. Zaměstnanci BBC totiž zjistili, že sama ředitelka zpravodajství Fran Unsworthová na svém twitterovém účtu loni „olajkovala“ příspěvek aktivisty, jemuž se nelíbil výkon předsedy vlády v diskusním pořadu BBC Question Time. Podle vyjádření BBC pro média se potom šéfka zpravodajství rozhodla smazat všechny lajky, které kdy na Twitteru udělila. Prý si ani neuvědomovala, že někdy něco podobného udělala, a zřejmě příspěvek označila omylem při procházení nových příspěvků.

Některým zaměstnancům se také příliš nelíbí pasáž, ve které BBC přikazuje vyhnout se okázalému moralizování bez ohledu na to, o jak záslužný cíl jde. Editor BBC Neil Henderson, jehož na Twitteru sleduje přes 90 tisíc uživatelů, k tomu ironicky podotkl, že v tom případě bude považovat za čest, pokud ho vyhodí za oponování rasismu a nesnášenlivosti.

Předchozí znění pravidel pro sociální sítě platilo od prosince 2019. BBC se však chováním v internetovém prostředí zabývá už dlouhá léta. Výchozí princip je stále stejný: tváře BBC by neměly na sociálních sítích dělat nic, co by si kvůli redakčním pravidlům nesměly dovolit v éteru. Nemají se zapojovat do hádek a nemají podlehnout neformálnímu tónu a prostředí sociálních sítí.

Opatrnost při zacházení s obsahem z podobných platforem však platí také opačně. Redaktoři nemají chápat názory na sociálních sítích jako přesný odraz postojů veřejnosti.

V Česku se v poslední době opakovaně diskutovalo například o internetových příspěvcích moderátora České televize Jakuba Železného. Kvůli jeho tweetu o státních vyznamenáních pro jedince evidované ve svazcích Státní bezpečnosti se na generálního ředitele Petra Dvořáka obrátil otevřeným dopisem kancléř Vratislav Mynář.

To je jmen za poslední léta: HELENA, FRANTA, MIREK, RONY...kdejaký MISTR úpadkového žánru, béčkový HUDEBNÍK či (letos) trapný KOMIK. Už nejsem žádný KADET, abych dělal, že to nevidím, koukal do OBLAK a tvářil se, že mi ten HOUF nevadí. Vadí. Ale 28. říjen si nedám(e) kazit????????. J. pic.twitter.com/bGx1hnQVWg — Jakub Železný ???????? (@JakubZelezny) October 28, 2020

Dříve se vedení televize zabývalo Železného tweetem u příležitosti výročí justiční vraždy Milady Horákové:

Při památce Vaší oběti, vědomí, jak mučivým způsobem Vás komunisté zavraždili a nedali Vaší milované dceři Váš poslední dopis, slibuji: Když kdokoli (byly takové pokusy) v @CzechTV zkusí jen slovem se Vás dotknout, budu-li moderovat já, ze studia takového hosta prostě vyhodím. J. pic.twitter.com/V0I9uKruHi — Jakub Železný ???????? (@JakubZelezny) June 27, 2020

Také Česká televize má totiž od loňského roku svá pravidla pro sociální sítě. Moderátorův nadřízený Zdeněk Šámal v srpnu při zasedání Rady ČT uvedl, že vyjádření Jakuba Železného o vyhazování hostů ze studia chápe jako určitou metaforu, kterou by osobně takto nenapsal. Svého kolegy se však zastal s dovětkem, že podle něj neporušil žádnou z norem, které regulují chování zaměstnanců ČT.