 »  Předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák rezignoval kvůli tlaku ministra na aukci 5G kmitočtů

Rada Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) přišel o svého předsedu. Jaromír Novák dnes ráno rezignoval na svou funkci i na členství v Radě.

„Vývoj, který vyvrcholil předložením materiálu (který rozhoduje o směřování aukce) na zasedání vlády naplánované na 27. ledna 2020, bez možnosti zástupců úřadu jej vidět a vypořádat naše odborné připomínky, mě nenaplňuje z výše uvedených důvodů jistotou, že výsledná podoba podmínek přinese tolik očekávanou změnu na českém telekomunikačním trhu a zároveň obstojí v soudním přezkumu,“ píše v rezignačním dopise, který zveřejnil na Twitteru.

Důvody mé rezignace jsem shrnul v dopise. pic.twitter.com/dSK8o623vq — Jaromír Novák (@xmireknovak) January 27, 2020

„S ohledem na svou profesionální a osobní integritu bych se nedokázal podepsat pod takové podmínky aukce, které dle mého hlubokého přesvědčení nepovedou ke zlepšení konkurenčního prostředí na českém trhu, ohrozí cíl rychlého zavádění 5G sítí v Česku a pravděpodobně povedou k řadě soudních sporů mezi úřadem a některými poskytovateli služeb elektronických komunikací,“ vysvětluje Novák.

Kdo chce odvolat předsedu

Zpráva o tom, že se ministr průmyslu a obchodu (a dopravy) Karel Havlíček chystá na pondělním jednání vlády navrhnout Novákovo odvolání, se o víkendu objevila v deníku E15. Ten s odvoláním na anonymní zdroj napsal, že ministerstvo chce jako důvod uvést údajný Novákův střet zájmů.

Ten měl spočívat v tom, že podmínky aukce jsou údajně napsány na míru operátorovi Nordic Telecom. Tuto teorii měla podle deníku podpořit konstrukce, že se Novák zná s ex-radním ČTÚ a bývalým náměstkem na MPO Ondřejem Malým, který dnes jako konzultant pracuje pro PR agenturu pracující pro Nordic.

Jak konkrétně by měly být podmínky napsány na míru ale článek nevysvětlil.

Tlak přichází z ministerstva

Tlak ministerstva průmyslu na změnu podmínek aukce, které vypracoval ČTÚ, v posledních měsících stoupal. Zatímco v průběhu připomínkového řízení bylo MPO pasivní a ve veřejné konzultaci podalo jen několik připomínek (nápadně podobných připomínkám firmy Sazka z holdingu KKCG), na podzim najednou ministr Havlíček nechal odložit termín vyhlášení dražby.

Ukázalo se, že pravděpodobnost, že se do aukce přihlásí některý velký operátor z ciziny, je mizivá. Připomínky MPO začaly mířit spíše k dalšímu zvýhodnění potenciálních tuzemských zájemců o kmitočty.

Ačkoli se Havlíčkova zdůvodnění odkladů postupem času měnily (nejprve vadilo vyšetřování Evropské komise o sdílení sítí, poté ministr mluvil o tom, že aukce není dostatečně zajímavá pro hráče z ciziny a nakonec tlačí na zavedení národního roamingu v pásmu 700 MHz i pro hráče, kteří by získali kmitočty v pásmu 3,5 GHz.

To by nejspíš znamenalo, že by atraktivita pásma 700 MHz, na kterém lze postavit celoplošnou síť, mezi tuzemskými zájemci klesla. Nemuseli by stavět nové základnové stanice pro celoplošné pokrytí, ale stačilo by jim získat frekvence v pásmu 3,5 GHz a celoplošnou síť by mohli provozovali v rámci roamingu v sítích stávajících operátorů.