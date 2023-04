Přehled streamovacích služeb: Co nabízí Voyo, Prima+ a SkyShowtime?

Zatímco u nás Prima+ přišla s nabídkou bezplatné verze, ovšem s reklamami, jeden z velkých světových hráčů se naopak rozhodl, že tuto možnost zruší. Firma NBCUniversal na konci ledna ukončila neplacenou verzi své americké streamovací aplikace Peacock. V nabídce nechala jen dva placené tarify, přičemž v tom levnějším v ceně pěti dolarů měsíčně se zobrazují reklamy.

Určitá nervozita je u Disneyho, kde se nárůst nových klientů Disney+ zastavil, výdaje na streaming jsou enormní, a staronový šéf Bob Iger proto začal s propouštěním a úspornými opatřeními. Warneři konečně odhalili budoucnost HBO Max, ze kterého se stane jenom Max a katalog se rozšíří o pořady Discovery+. Jak Disney, tak Warneři nadále spoléhají na levnější tarify podporované reklamou.

Dnes však volný seriál o streamovacích službách zaměříme na tři jiné poskytovatele: Novu, Primu a SkyShowtime.

Obě tuzemské skupiny k VOD službám přistupují po svém a mají své věrné fanoušky. Shodují se v tom, že nabízejí exkluzivní předpremiéry televizních pořadů až 7 dnů před jejich odvysíláním. Na obou službách také naleznete seriály natočené jen pro internet, aby nalákaly uživatele k pořízení předplatného (to je běžný trend i ve světě).

Velkým bonusem služby Voyo je sportovní obsah, který konkurenční prima+ v souladu s dlouholetým firemním přístupem v nabídce nemá. Rozdíl je také v tom, že Voyo provozují i další televize CME v několika evropských státech. Strategie pro český a slovenský trh je však jiná než například v Bulharsku.





Voyo (skupina Nova)

Značný rozdíl je v cenové politice a filozofii přístupu ke službě. Voyo skupiny Nova se svou půlmiliónovou základnou platících klientů je nabízeno jako plnokrevná SVOD služba za 159 Kč měsíčně. Žádné jiné varianty v ceníku nenajdete. Nejvyšší kvalita je Full HD rozlišení, povoleno je až pět zařízení pod jedním účtem (maximálně však dvě zařízení souběžně).

Služba nabízí sedmidenní zkušební období (Voyo na zkoušku), a to včetně živého vysílání, ale bez sportovních kanálů a originálních sérií.

Hlavním tahákem jsou výše zmíněné sportovní přenosy, například z americké NHL a NBA, z české a slovenské Fortuna Ligy a několika dalších různých zahraničních lig. Dále si můžete pustit přenosy z motorsportu, parkurové Global Champions Tours a také velmi známý Oktagon.

Z původní televizní tvorby Novy nechybí seriály jako Zlatá labuť, Odznak Vysočina, Specialisté, Ulice nebo Ordinace v růžové zahradě 2. Čistě pro internet vznikly minisérie jako Případ Roubal, Král Šumavy: Fantom temného kraje, Iveta nebo Jitřní záře. Dalším lákadlem může být i aktuálně běžící řada reality show Survivor. Ve službě Voyo nyní můžete sledovat i vybrané pořady z produkce České televize.

Voyo podporuje mnoho zařízení a systémů: prohlížeče Chrome, Firefox a Safari pod OS Windows, Linux i macOS. Přijímače značky GoGen, Hisense, Hyundai, Philips (rok 2015+), JVC, Toshiba (2018+), LG s OS Netcast (2013+), LG s WebOS (2014+), Samsung s OS Orsay (2014+), Samsung s OS Tizen (2015+), Sony Bravia (2013+), Sony s OS Android TV (2015+) a další značky s Android TV. Dále Apple TV, Google Chromecast 3 a Tesla Mediabox XA400 (Android TV). Podpora zabudovaného Chromecastu, podpora OS Android (6.0 a výše), iOS 12.0 a výše (iPhone/iPad).

Král Šumavy: Fantom temného kraje Autor: TV Nova

Prima+ (FTV Prima)

Konkurenční skupina Prima se vydala cestou evoluce své předchozí VOD služby iPrima, respektive iPrima bez reklam. Aktuální pojetí s názvem prima+ je kombinovaná služba, u které si můžete vybrat mezi bezplatným sledováním s reklamami, placeným tarifem s polovičním objemem reklam a nejvyšší nabídkou bez reklam.

Bezplatná verze Free nabídne pouze SD rozlišení, střední Light za 99 Kč měsíčně rozlišení HD a nejvyšší Premium za 149 Kč měsíčně disponuje Full HD rozlišením. V předchozí službě iPrima bylo Full HD poskytováno po úhradě předplatného 89 Kč.

Ve všech současných tarifech je dostupné živé vysílání kanálů skupiny Prima.

Zůstala podpora pěti rodinných profilů. U dvou vyšších variant jsou dostupné předpremiéry seriálů a také prima+ Originals, tedy speciální obsah, tvořený pouze pro službu prima+. Aplikaci spustíte na chytrých televizorech s HbbTV, nainstalujete ji také na televizory Samsung s OS Tizen od roku výroby 2016. Rovněž je podporován Chromecast, Apple TV a AirPlay s pomocí externích zařízení. Z mobilních zařízení je uvedena podpora systémů Android (6.0 a výše) a Apple iOS (14.0 a výše). Primu+ si zapnete i ve webovém prohlížeči.

Sedm schodů k moci Autor: TV Prima

V katalogu jsou například primácké seriály jako Slunečná, ZOO, Modrý kód, Ohnivý kuře nebo Mordparta. Je zde také kompletní archiv pořadů natočených se „šéfem“ Zdeňkem Pohlreichem, nebo již prakticky kultovní Prostřeno!. Soutěžní reality show zde zastupuje archiv tří řad Like House / Like House Night Show.

Pro internet vznikly například seriály Sedm schodů k moci, Bodyguardi nebo Agrometal. Některé prima+ Originals se však zároveň objevily v běžném vysílání, například Zákony vlka. To je rozdíl oproti službě Voyo, která svou originální tvorbu drží v digitálním prostředí a v programu Novy ji neuvidíte.

Netradiční způsob zvolila Prima při zobrazování podrobností na kartě pořadu, pokud přesáhnou nastavený limit znaků. Zatímco konkurenční Voyo je zobrazuje na samostatné vrstvě přes kartu, u primy+ je po rozkliknutí najdete až pod čtyřmi řadami nabídek, téměř na samé patě stránky. Jak moc jsou zvolené varianty uživatelsky praktické, ponechávám na uživatelích jednotlivých služeb. Plné ukázky obou variant karet naleznete níže.

Karta pořadu ve službě Voyo. Popisek je hned nahoře. Autor: Petr Faistauer

Karta pořadu ve službě prima+. Popisek je až na konci. Autor: Petr Faistauer

SkyShowtime

Streamovací služba SkyShowtime vytvořená společnostmi Comcast a Paramount aktuálně působí ve 22 evropských zemích, kde není zastoupena ani značka Sky ve vlastnictví Comcastu, ani služba Paramount+. V její nabídce jsou filmy z produkce Sky, studií Universal, Dreamworks, Miramax a Paramount, dále vybraný obsah služeb Paramount+, Peacock a Showtime, doplněný archivem dětských pořadů pod značkou Nickelodeon.

Namátkou jde o kultovní seriály a filmy Star Trek, Top Gun a Top Gun: Maverick, Kmotr nebo Indiana Jones, dále o krimi seriál Tulsa King (v hlavní roli Sylvester Stallone), seriál Yellowstone (v hlavní roli Kevin Costner) a jeho sequel 1923.

Ceník má jedinou položku: předplatné ve výši 179 Kč. Do 11. dubna si nově registrovaní uživatelé mohli zajistit doživotní slevu 50 % z předplatného. Na každém uživatelském účtu může fungovat až pět profilů (včetně dětských s omezeným obsahem). Podporováno je sledování až na třech zařízeních současně.

Aplikaci spustíte v operačních systémech Windows, macOS a Chrome OS, dále na Androidu (verze 7 a vyšší) a iOS (verze 13 a výše). U Smart TV jsou podporovány Android TV, Apple TV, LG webOS ve verzi 3.5 a vyšší a také Samsung Tizen. Prohlížečová verze je postavena na prostředí služby Peacock (svým designem na ni přímo odkazuje, viz náš článek o této službě). Podporované prohlížeče (v závorce nejnižší podporovaná verze): Google Chrome (75), Mozilla Firefox (88), Safari (12) a Microsoft Edge (80).

Podporovány jsou i různé další přístroje: Homatics R 4K, Homatics R 4K Plus, Mecool KM2, Mecool KM2 Plus, Strong Leap S1, Thomson THA100, Nokia Streaming 8000/8010, Blaupunkt A stream / B stream, Xiaomi TV stick 4K a další.

Teď bohužel začínají „ale“, a bohužel jich není málo. Nejprve je nutno poznamenat nemilou skutečnost stran podpory obrazu a zvuku: nekoná se žádné 4K (maximálně 1080p), žádné HDR ani zvuk Dolby Atmos, podporováno je Dolby Digital 5.1, častěji však jen obyčejné stereo.

Služba bohužel trpí stejnými neduhy, s jakými se při startu potýkala konkurenční služba HBO Max. Mizící tituly, obsah zcela náhodně seřazený neodladěným algoritmem, případně mix lokalizovaných a nelokalizovaných titulů (v závislosti na jazykové verzi).

Co však musím obzvláště vypíchnout, je nepovedená (strojová?) česká lokalizace prostředí ve webovém prohlížeči (kupříkladu polská lokalizace je zpracovaná na daleko lepší úrovni). Pro srovnání přikládám kartu seriálu Yellowstone, nejprve v české a následně v polské verzi, dále ukázku seriálu Star Trek: TNG. U něj jak „divná“ čeština, tak nevhodně zvolený font vysloveně bijí do očí. Neškodilo by najmout rodilého českého mluvčího na opravu nepovedené české lokalizace.

Yellowstone ve SkyShowtime – česká karta Autor: Petr Faistauer

Seriál Yellowstone – polská karta Autor: Petr Faistauer

Seriál Star Trek: TNG – české prostředí v Google Chrome 108.0 Autor: Petr Faistauer

To však (bohužel) není vše. Některé série (týká se jak filmových, tak televizních) nejsou v nabídce služby kompletní, tu postrádají díl, tu celou sezónu. Na dokreslení dodávám, že služba nesděluje uživateli, jestli je vybraný pořad s českým dabingem, nebo titulky.

Mimochodem, titulky: kdo byl zvyklý na dabovaný Star Trek: TNG například z vysílání ČT, zde zjistí, že seriál je pouze s českými titulky (oproti tomu nové Halo je nabízeno v dabovaném provedení).

Jak jsem již psal výše, uživatelské prostředí ve webovém prohlížeči je převzato ze služby Peacock včetně horní menu lišty i umístění vstupu do nastavení a uživatelského profilu. V aplikaci (ke stažení zde pro Android, případně zde pro iOS) je lehce odlišné rozmístění prvků s již tradičním levým ovládacím menu. Provedení (horizontální pásy dlaždic, odvíjených zleva doprava) i třídění je totožné s prohlížečovou verzí.

Sylvester Stallone v seriálu Tulsa King Autor: Paramount

Sky v Německu

Není vyloučeno, že seznam zemí se SkyShowtime brzy rozšíří jeden významný trh – Německo. Již pár měsíců se proslýchá, že společnost Comcast má v plánu prodat svoji dceřinou společnost Sky Deutschland. Ta se kvůli bouřlivému rozvoji streamovacích služeb dostala pod ještě větší tlak. K faktu, že v Německu nenabízí výhodné balíčky s přístupem k internetu, se přidaly i důsledky pandemie covidu-19 a také válka na Ukrajině. Mateřský Comcast tak musel opakovaně odepisovat poměrně velké částky a od podzimu loňského roku zvažuje prodej ztrátové německé pobočky.

Hlavními zájemci byly skupina United Internet AG (velký německý poskytovatel internetového připojení, vlastní značku 1+1) a i v ČR dobře známý nadnárodní mediální gigant, skupina Canal+. Jednání probíhalo také se společnostmi Telekom a Vodafone, které však následně vydaly prohlášení o jeho ukončení.

Krátce před koncem roku 2022, opět dle informací portálu o komunikacích Clap, United Internet z důvodu příliš vysoké ceny, požadované společností Comcast (údajně jedna miliarda eur), z dalších jednání vycouval. Jediným zájemcem tak zůstává skupina Canal+, spadající pod francouzské Vivendi.





Na obzoru je varianta, že by obsah aktuálně dostupný přes Sky Deutschland přešel pod společný podnik SkyShowtime. Ne však dříve než po prodeji Sky Deutschland. Celou situaci ovšem komplikuje přítomnost služby Paramount+ na německém trhu, kde debutovala zcela nedávno, na začátku prosince 2022. Proto je záležitost stále v jednání a není vyloučeno její ukončení až v roce 2024.

V dalším díle tohoto volného seriálu se zaměříme na Netflix.