Přehledně: Všechny změny v O2 TV od července 2021

Nové programy od 1. července

Od 1. července 2021 se v O2 TV objeví tyto programové pozice s podporou zpětného přehrávání po dobu sedmi dnů:

CS History (Tarify Stříbrná a Zlatá – pozice 61) – Populární pořady s vojenskou tematikou z minulosti i současnosti a mnoho jiných historických témat z celého světa s českým nebo slovenským dabingem. Dokumenty o historických bitvách, moderních válkách, seriály o špionáži, terorismu, nebo dokonce o hrozbách z vesmíru.

Crime+Investigation (Tarify Zlatá – pozice 63) – Stanice zaměřená na zákulisí kriminálních případů ze skutečného života. Odhaluje pravdu o spáchaném zločinu, zkoumá ho ze všech možných úhlů, otevírá dveře policejních archivů i soudů a mapuje faktické pozadí reálných případů. Program je v češtině.

FightBox HD (Tarify Stříbrná a Zlatá – pozice 86) – FightBox se zaměřuje na bojové sporty z celého světa. Přináší živé přenosy z největších událostí a nejzajímavějších zápasů z Evropy a Ameriky. Například Fight Exclusive Night, Cage Fury Fighting Championships, King of Kings Hero's Series, Makowski Fighting Championships, Superkombat, Oktagon nebo Mix Fight Gala.

Nick HD – (Tarify Stříbrná a Zlatá – pozice 93) – Animované seriály pro děti ve věku od 5 do 14 let. Stanice vysílá 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, a to v angličtině.

RiK TV (Tarify Stříbrná a Zlatá – pozice 95) – Slovenský nonstop program pro děti přináší pohádky, hrané i animované filmy a seriály. Programy RiK jsou zábavné i poučné, aby děti mohly rozvíjet svou fantazii.

HGTV HD (Tarify Bronzová, Stříbrná a Zlatá – pozice 112) – Americký rodinný a kutilský program vlastněný skupinou Discovery. Jeho zkratka znamená Home & Garden TV. Zaměřuje se na rady ohledně renovace a restaurování domů a bytů. Stanice zatím vysílá v původní jazykové stopě, česká lokalizace bude nabíhat postupně.

Gametoon (Tarify Bronzová, Stříbrná a Zlatá – pozice 119) – Stanice pro milovníky videoher a esportu. Zajímavosti ze světa her nebo tipy, jak zlepšit své herní dovednosti. Program vysílá bez české lokalizace.

Vixen (Tarif Zlatá – pozice 174) – Vysílání pro dospělé, kde jsou „hvězdy tohoto žánru obklopeny luxusem a užívají si nejrůznější radosti života“. Obsah bez české lokalizace, v původní jazykové stopě.

Zákazníkům s tarifem Bronzová budou nově zpřístupněny stanice Nick Jr. a FilmBox Premium HD. Do tarifu O2 TV Stříbrná pak operátor přidává Film Europe+ HD a History.

Služba O2 TV Plus od 1. července

Zákazníci se set-top boxem a tarifem O2 TV Stříbrná a O2 TV Zlatá uvidí v sekci Aplikace novou záložku O2 TV Plus. Jde o videotéku se zhruba dvěma stovkami filmů ze stanic FilmBox a Epic Drama. Služba je zdarma a nabídka se každý měsíc obměňuje.

Rozšíření Dětského koutku od 1. července

V tarifech Stříbrná a Zlatá dozná změn aplikace Dětský koutek. Nově do ní budou zařazeny pohádky a pořady z kanálů Nick Jr., Disney Channel a RiK.

Nové programy od 14. července

14. července 2021 se v nabídce objeví Prima Star HD, na kterou měl dosud exkluzivitu konkurenční operátor T-Mobile TV. „Rodinné stříbro“ z archivů skupiny Prima bude v tarifech Modrá, Bronzová, Stříbrná a Zlatá na pozici 41.

Mimořádné programy od 23. července

Televize O2 TV mimořádně zařazuje v období od 23. července do 8. srpna sedm prémiových kanálů z rodiny Eurosport. Diváci olympijských her tak mohou sledovat několik souběžně běžících přenosů a neuteče jim jediný moment z nejočekávanější události tohoto roku, která pokrývá rozšířenou škálu sportů, od raketových sportů a golfu až po týmové sporty včetně fotbalu. Pop-up kanály Eurosportu, které se vysílají výhradně v HD kvalitě s originálním komentářem, budou dostupné od tarifu O2 TV Bronzová, a navíc je každý najde i ve všech předplacených tarifech O2 TV Sport Pack.

Změny plánované na podzim

Na podzim by se měla nabídka O2 TV rozšířit ještě o program Teen Nick v českém jazyce. Od září bude zákazníkům s tarifem Bronzová a vyšším zpřístupněna knihovna pořadů National Geographic+ s nejlepšími dokumenty ze světa přírody.