Premiéru má „český Blade Runner“, automobilky prodávají vaše data, Poláci rozjeli výrobu DDR5 a SSD

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Do kin po premiéře v Karlových Varech vstoupilo ambiciózní české sci-fi Bod obnovy, kterému se přezdívá „český Blade Runner“. Recenze vesměs uvádí, že film za svůj rozpočet předvádí velmi slušné produkční hodnoty, detektivní zápletka ale má patřit mezi průměrné.

Spojené státy obvinily ruského občana z pašování elektroniky do Ruska. Skrze Hongkong tam měl dostat zboží za 1,6 milionu dolarů, přičemž účelem dodávek mělo být použití ve zbraních používaných na Ukrajině. Rusko je pod západními sankcemi a oficiálně nemůže dovážet řadu technologií. Musí se tak uchylovat k černému dovozu s přirážkami. Ten se realizuje i přes Blízký východ, kvůli čemuž na něj USA také uvalily sankce.

Výrobci automobilů sbírají data svých zákazníků a dále je prodávají, zjistila Mozilla. Auta v současné době neumožňují takovou věc vypnout.





Americký analytický obr Gartner nakupoval v Česku. Firma získala tuzemskou společnost KPC-Group, která Gartner dlouhodobě exkluzivně zastupuje v Česku, Rumunsku a na Slovensku. Zaměstnanci se přesouvají do Gartneru a jediný majitel KPC Oldřich Příklenk se stal regionálním viceprezidentem a chce z Prahy udělat centrálu pro střední a východní Evropu.

Čeští tvůrci Euro Truck Simulatoru a American Truck Simulatoru loni opět měli čistý zisk kolem půl miliardy korun. Za posledních deset let to dělá asi tři miliardy. SCS Software funguje bez externího kapitálu. Stále dobře funguje model prodeje rozšíření do dvou her.

Poláci kousek od Ostravy finálně rozjeli výrobu pamětí DDR5 a SSD disků s PCI Express 5.0. Wilk Elektronik je jediný takový producent v Evropě. Firma staví na paměťových čipech Kioxia. Prozatím jde o menšího hráče s ročními tržbami přes 200 milionů dolarů, který například není aktivní v USA. Dodává i na český trh.

Česká technologická skupina TTC pozoruje přesun výroby elektroniky a dalších technologií z Asie do Evropy. Spouštěčem je krize dodavatelských řetězců. TTC například posiluje produkci plošňáků. Více rozebírá ředitel TTC pro rozvoj podnikání Luboš Müller.

Německé ministerstvo vnitra chce omezit působnost Huawei v německých sítích 5G. Příští týden chce předložit vládě konkrétní návrh, zjistili v Reuters. Vnitru se nelíbí přílišná závislost, podle Strand Consultu je Huawei v 59 procentech německých 5G RAN. Velkým nakupujícím je zejména Deutsche Telekom, který uvedl, že dokud mu německá vláda výměnu nenařídí, sám ji dělat nebude (v core Huawei nahrazuje Mavenirem). Není jasné, jak se k tomu vláda postaví. Německo má silný export do Číny a chce s ní udržovat dobré vztahy. Také existují obavy ze zpomalení digitalizace státu. Huawei uvedla, že jde o zpolitizované, nikoliv technické téma.





Příští generace konzole Xbox by mohla mít čip ARM. Ukazuje to velký únik plánů z Microsoftu. Ten zvažuje jak nasazení budoucí architektury AMD Zen 6, tak právě ARM. Na grafickou část by měla být použita RDNA 5 od AMD. Technologie této firmy pohání aktuální generace konzolí PlayStation 5 a Xbox Series. Další únik zase ukázal, že chystané Nintendo Switch 2 má mít výkon podobný jako PlayStation 4 nebo Xbox One, což na handheld není špatné.

Intel představil své první procesory s čiplety, prozatím v rámci mobilních čipů Meteor Lake. Intel přichází s novými architekturami CPU a GPU a součástí bude i NPU pro neuronové počítání. CPU si firma bude vyrábět sama na procesu Intel 4, GPU dostane na starost 5nm proces TSMC. Podrobné detaily Intel zveřejní později. Meteor Laku se více věnuje Cnews.cz.

Z ProtonMailu mohly unikat e-maily. Důvodem bylo několik chyb typu XSS. Do webové aplikace bylo možné vložit škodlivý kód. Firma vydala opravu.

Výzkumníci Microsoft Research zase omylem zpřístupnili 38 TB dat. Objevila se na GitHubu. Součástí je přes třicet tisíc interních zpráv z Teamsů. Vše způsobil špatně nastavený SAS token.

GitHub Copilot a Amazon Code Whisperer někdy uvolňují API klíče jiných uživatelů. Uvádí to nová studie poukazující na problémy spojené s těmito našeptávači kódu postavenými na prvcích umělé inteligence.

Protokol Signal získal podporu šifrování odolného proti kvantovému počítání. Protokol je součástí Signalu, WhatsAppu a Google RCS. Využívá se algoritmus PQXDH, kde je ještě mechanismus zapouzdření kvantového klíče (CRYSTAL-Kyber).

Chromebooky budou dostávat podporu až deset let. Google bude po takovou dobu vydávat aktualizace, ale zatím se to týká jen nejnovějších modelů. Cenová dostupnost Chromebooků by tak mohla být ještě zajímavější.

Do Malování ve Windows přibyla podpora práce s vrstvami. K dispozici je i průhlednost. Nová verze je prozatím k dispozici pro členy programu Windows Insider. Zdá se, že Microsoft chce z legendárního nástroje udělat o něco univerzálnější nástroj.

JetBrains vydali nové IDE pro Rust, název má RustRover. Vývojové prostředí je prozatím k dispozici v preview verzi, k dispozici jsou verze pro Windows, macOS a Linux.

OpenAI představila generátor obrázků Dall-E ve třetí verzi. Trojka slibuje progres nebo to, že Dall-E bude v generování využívat všechny aspekty textového zadání. Během října se dočkají uživatelé ChatGPT Plus.

Skupina amerických spisovatelů žaluje OpenAI. Je mezi nimi držitel Pulitzera Michael Cabon. Autoři uvádí, že OpenAI bez jejich souhlasu zkopírovala jejich tvorbu, čehož využila u trénování ChatGPT.

Toshiba možná bude po 74 letech stažena z burzy. Skupina investorů Japan Industrial Partners (JIP) koupila 78,65 procenta akcií. Toshiba je v posledních letech ve ztrátě, mimo jiné kvůli bankrotu americké sekce Westinghouse nebo pokutě za nadhodnocování zisků.

Evropská komise zřejmě předloží oficiální stížnost týkající se aplikace Teams. Orgán není spokojení s tím, že Microsoft přestává v EU Teams nabízet jako součást balíku Microsoft 365, jeví se to jako nedostatečné. Na bundlování, které Teamsům výrazně pomáhá získávat podíl na trhu, si stěžovalo více firem včetně hlavní konkurence v podobě Slacku.

Ve VMwaru by se mohlo začít s propouštěním. The Register informuje, že by se akce mohla rozjet ještě před dokončením akvizice ze strany Broadcomu, to znamená ještě letos na podzim.

Čtení na Cnews.cz: Levnější a úspornější Zen 4 pro servery (Epyc 8004). Nová grafická karta pro slot ISA. Éra zlevňování SSD je u konce, ceny začnou stoupat. GeForce RTX 5090 prý bude o 70 procent rychlejší než 4090. AMD avizuje vydání Threadripperu Pro 7000.

LLVM a Clang vyšly ve verzi 17. Novinek je hodně, mimo jiné je součástí assembler pro AArch64 ARM 2022.