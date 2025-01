Příběh jako z bondovky aneb Jak šéf českého čipového šampiona porazil Číňany a vyjednal obchod s Applem

Brněnská čipová společnost Codasip, která povede vývoj evropského procesoru, získala začátkem roku 2021 velkou posilu. Předsedou představenstva a následně výkonným ředitelem se stal polovodičový veterán Ron Black, jenž nahradil spoluzakladatele Codasipu Karla Masaříka. Black v minulosti vedl síťovou sekci Motoroly nebo divizi PowerPC v IBM. Zřejmě nejvíce ho ale poznamenala štace před samotným příchodem do brněnské čipové naděje. Několik let šéfoval klíčové evropské čipové firmě úzce spojené s Applem, kolem níž se točí příběh připomínající špionážní průmyslový thriller s Číňany v hlavní roli.

Řeč je o původem britské společnosti Imagination Technologies založené v roce 1985. Její jméno bylo veřejně hodně skloňováno zejména v devadesátých letech, kdy s firmami jako 3Dfx soupeřila ve vývoji čipů pro akceleraci počítačové grafiky (GPU). Když tento hektický a náročný boj vyhrála Nvidia (nakonec pohltila i 3Dfx) doprovázená ATI (dnes AMD), Imagination se přesunula do jiného slibného segmentu – kromě jiného začala navrhovat grafické čipy a další komponenty pro různá mobilní zařízení. Jde hlavně o značku PowerVR.

Způsob, jakým společnost operuje, připomíná další původem britský polovodičový klenot, všudypřítomný ARM. Obě firmy nic nevyrábí, ale svá jádra (v případě ARMu jsou to hlavně procesory a u Imaginationu grafiky a akcelerátory umělé inteligence) licencují třetím stranám. PowerVR se tak dostala do čipů firem jako Sony, Samsung, Intel, Texas Instruments, MediaTek nebo evropských hegemonů STMicroelectronics a NXP Semiconductors.

Lesk a bída Applu

Významným zákazníkem se stal Apple, který začal dominovat dodávkám chytrých telefonů. Apple s Imaginationem uzavřel licenční dohodu a do svých čipů pro iPhony, iPady nebo Apple TV začal dávat technologie PowerVR.





Apple se pro britský podnik stal klíčovým odběratelem, což se později ukázalo jako problém. Jak známo, Apple si rád dělá věci sám a dlouhodobě vyvíjel snahy, aby technologie licencované od Imaginationu nahradil interní produkcí. Firma z Cupertina dokonce v roce 2016 z Imaginationu přetáhla velké množství inženýrů a manažerů. Apple o rok později oznámil, že ve svých zařízeních přestane technologie Imaginationu používat.

Britský partner namítal, že Apple na takový krok ještě není připravený, akcie firmy na londýnské burze ovšem v tom samém roce spadly o 70 procent, protože Apple pro Imagination představoval více než polovinu tržeb. Společnost rozprodala některá aktiva a byla nabídnuta k prodeji. Kupcem se stal investiční fond Canyon Bridge Capital Partners, který Imagination získal za 550 milionů liber, asi 17 miliard korun, a nové aktivum stáhl z veřejného obchodování.

Tady přichází na scénu v úvodu zmiňovaný Ron Black, který do Imaginationu nastoupil v roce 2018 jako prezident a výkonný ředitel. Předtím zastával stejnou pozici v legendárním americkém paměťovém dodavateli Rambus.

Black vyjednal s Applem prodloužení smlouvy na dodávky PowerVR a dalších technologií. Původní plán Applu od britského partnera odejít nevyšel, protože s návrhem vlastních alternativ k Imaginationu nebyl tak daleko (teď se mu děje něco podobného s 5G modemy, sekci na ně zaměřené koupil od Intelu). To Blackovi v uzavření obchodu na dalších pár let pomohlo.

Problémy na obzoru

V roce 2020 ale Black musel zničehonic skončit. Majitel se tvářil jakoby nic, na pozadí se ale rozjela kauza, která trvá do dnešních dní.

Black v roce 2020 v Imaginationu vyhlásil poplach a začal upozorňovat, že investoři, kteří v roce 2017 britskou firmu koupili a stáhli ji z burzy, se ji snaží přesunout do Číny. Dále varoval, že se jedna z klíčových evropských čipových firem může dostat do rukou čínské komunistické vlády, což by mělo fatální následky.

Zmiňovaný fond Canyon Bridge Capital Partners, který Imagination ovládl, totiž pochází z Číny. Je přímo ovládán a financován investiční skupinou China Reform Holdings Corporation plně vlastněnou čínským státem. Tento holding drží podíly ve stovkách takzvaných state owned enterprises (SOE), tedy velkých státních podniků důležitých pro udržení komunistů u moci. Tyto podniky v Číně kontrolují klíčové sektory, jako jsou energetika, telekomunikace, finance a tak dále.

Black upozornil, že se China Reform Holdings snaží převzít kontrolu nad představenstvem a instalovat do něj čtyři své představitele. Black následně musel z Imaginationu odejít, oficiálně kvůli neshodám ve strategii směřování firmy. Věc hnal k soudu v Británii, který až v prosinci roku 2024 potvrdil, že byl Black z funkce odvolán neoprávněně.

Během soudního jednání například vyšlo najevo, že Black dostal od čínských majitelů nabídku na vydělání velkého množství peněz, když Imagination přesune do Číny. Black to považoval za úplatek. Právníci čínského investora uvedli, že je to jak nějaká fantazie z Jamese Bonda. Britský soud nyní bude řešit, jak velké odškodné Black dostane.

Čínská akce s výměnou představenstva se nakonec nezdařila, Blackovo volání totiž v roce 2020 vyslyšela britská vláda a zakročila. Čínská vláda sice Imagination nadále skrze popsanou strukturu investičních firem ovládá, ale převzít kontrolu nad představenstvem se jí nepodařilo.

Zmizení technologií v Číně

Příběh Imaginationu ale ještě nekončí. A to, že britská vláda zastavila ovládnutí představenstva, neznamená, že Čína z velké části nedosáhla svého. Organizace UK-China Transparency koncem roku 2024 vydala analýzu, podle níž Čína z Imaginationu získává klíčové technologie a předává je do rukou svých firem. Tyto transfery probíhají od roku 2020 – tedy od doby, kdy byl Black pod falešnou záminkou odvolán z funkce.

Hlavními příjemci technologií Imaginationu jsou podniky Moore Threads a Biren Technology. Oba patří k hlavním čínským subjektům vyvíjející domácí grafické čipy (GPU) a AI akcelerátory. To jsou kritické komponenty dneška, tento druh čipů totiž pohání současnou explozi prvků umělé inteligence typu ChatGPT od OpenAI a spol. Je vysoce pravděpodobné, že Moore Threads a Biren z velké části využívají duševní vlastnictví od Imaginationu.

Moore Threads a Biren Technology jsou pro Čínu klíčové firmy. Země je totiž pod čipovými sankcemi USA a snaží se všemi možnými cestami vybudovat vlastní polovodičový sektor a s tím spojený průmysl pro umělou inteligenci či armádní simulace. To zahrnuje výzkum a vývoj, obrovské státní investice a masivní průmyslovou špionáž v zahraničí. Tu jsem popsal v článku, jak jsem komunikoval s čínským špionem.

Moore Threads a Biren jsou alternativami k americké Nvidii, která do Číny, stejně jako AMD, nesmí dodávat své nejvýkonnější kusy. Moore kromě jiného zásobuje čínskou armádu a Biren je spoluvlastněný Ruskem. Obě společnosti spadají pod americké sankce.

Hledání kupce

Výkonný ředitel Imaginationu Simon Beresford-Wylie oznámil, že letos ve funkci skončí. Prohlášení přichází krátce poté, co vyšly najevo transfery technologií do Číny.

Další západní manažer ve službách Číňanů zůstává. Fond Canyon Bridge Capital Partners vede Ray Bingham, který má zkušenosti z vysokých pozic v důležitých západních podnicích jako Cadence, Cypress Semiconductor, Freescale nebo STMicroelectronics. Bingham je zároveň předsedou představenstva Imaginationu. Jde o jednoho z mnoha technologických profesionálů ze Západu, kterého Čína najala pro rozvoj vlastních kapacit. V polovodičích je loví i v Česku.

Imagination se obecně chtěl pod novými majiteli na čínský trh spoléhat, ne vše ale šlo podle představ (podobně ani třeba žďárská strojírenská společnost Žďas pod čínským majitelem z masivního asijského trhu nic moc nevytěžila). Jednou věcí je to, že na uzavřený trh v zemi vlády jedné státostrany realizující průmyslovou špionáž se prostě spoléhat nejde. A za druhé je Čína pod sankcemi, což zásadně komplikuje prodej moderních technologií dalším tamním zájemcům.

Imagination se v dubnu loňského roku dohodla s americkým fondem Fortress Investment Group na konvertibilním úvěru ve výši 100 milionů dolarů s tím, že se nakopnou slibné oblasti podnikání.

Čínští majitelé Imaginationu ale podle zákulisních informací aktuálně pro firmu hledají kupce. Hlavní roli zřejmě hrají tři důležité věci: Čína už vysosala potřebné technologie, Imagination je teď pod drobnohledem a Čína pod sankcemi a zároveň končí popisované obnovené dodávky pro Apple, jejichž prodloužení domlouval Black. Je možné, že Apple už obchod prodlužovat nebude, případně v omezené míře, protože si už zvládl řadu věcí pro své čipy vyvinout sám.

Budíček

Tento případ je jedním z několika, kdy Evropa začala otevírat oči ve spojitosti s invazí čínských investorů na starý kontinent. Čínské fondy a firmy podporované státním kapitálem začaly hledat špičkové evropské technologické a další firmy s cílem urychlit vlastní rozvoj a následně Evropu převálcovat, případně výrazně zhoršit její pozici. Starý kontinent si do toho navíc podkopává nohy neustálým přívalem regulací.

Britská vláda a Evropská komise začaly situaci řešit. Byly zavedeny mechanismy na posuzování rizikových investic, díky nimž už se podařilo zastavit několik čínských akcí. Prověřování tohoto typu probíhá i v České republice, Ministerstvo průmyslu v roce 2023 prověřilo 28 zahraničních investic.

Jedno z takto zastavených převzetí se opět odehrálo ve Velké Británii. A zase u toho byl Ron Black. Ten po nuceném odchodu z Imaginationu v roce 2021 zformoval konsorcium, které chtělo koupit tamního polovodičového výrobce Newport Wafer Fab. Šlo o reakci na další akci Číny. Newport Wafer Fab totiž řešila nabídku od původem nizozemské společnosti Nexperia (výrobce tranzistorů, diod, MOSFETů a podobně), kterou už v roce 2019 koupila čínská společnost Wingtech opět spoluvlastněná státem. Tehdy ještě tolik alarmy neblikaly.

Black nakonec s odkupem neuspěl, tehdejší vláda Borise Johnsona ale prodej do rukou Nexperie a potažmo Číny zastavila. Newport Wafer Fab koncem roku 2023 převzal americký polovodičový podnik Vishay Intertechnology.

Přesun do Česka

Black nakonec v roce 2021 zakotvil v již zmiňovaném brněnském Codasipu. Do Česka tak přišla vítaná dlouholetá zkušenost z divokého a náročného čipového průmyslu. Čeští zakladatelé čelili turbulentním začátkům a nakonec dospěli k tomu, že jen z Brna vše sami „neupytlíkují“, jak mi řekl spoluzakladatel Karel Masařík, a rozjeli mezinárodní expanzi. Codasip tak má centra v Mnichově, Francii, Řecku a dalších oblastech, kde zaměstnává odborníky z Applu, ARMu a podobně. Black do toho zapadl.

Codasip i díky tomu povede vývoj nového evropského procesoru. Má jít o součást evropské technologické suverenity. Codasip vyvíjí procesorová jádra na otevřené technologii RISC-V, což je instrukční sada konkurující licencemi zatíženému ARMu. RISC-V i díky otevřenosti zažívá rychlý rozvoj a adopci, jádra využívající tuto technologii nasazuje třeba Nvidia. Mezi zákazníky Codasipu patří Mobileye, sekce autonomních aut Intelu.

Také Codasip se v minulosti trochu chytil do geopolitických válek mezi Západem a Čínou. Do firmy vstoupili investoři z čínského Šen-čenu, kde sídlí giganti jako Huawei, Tencent a hromada další. Číňané se totiž o RISC-V velmi zajímají. Země je pod stále většími čipovými sankcemi USA, takže nemá přístup k řadě moderních technologií. RISC-V, na němž Codasip dělá, je otevřený standard, takže na něj Čína hodně sází. Čínští investoři nakonec byli vyplaceni a dnes v Codasipu figurují západní jména, včetně například producenta pevných disků Western Digital.