Příběhy z historie českého internetu: Internetoví pionýři, kteří přišli příliš brzy

První díly našeho podcastového seriálu Příběhy z historie českého internetu nesou podtitul „Moje poprvé“. S dnešními internetovými osobnostmi v nich vzpomínáme na jejich první zážitky s počítači a internetem.

PARTNER PODCASTU "Kolikrát se ozývaly hlasy, že by se všechny ty internety a počítače měly zakázat. Naštěstí se tak nestalo a tyto hlasy zůstaly nevyslyšeny. Díky tomu se mohla nerušeně budovat historie českého internetu. Nejzajímavější příběhy uslyšíte v tomto podcastu, který vám přináší generální partner T-Mobile. Inspirativní poskytovatel pevného i mobilního internetu, který nás všechny může posouvat vpřed tím správným směrem. Tedy digitálním."

Náš dnešní host J. H. získával první zkušenosti s počítači hraním her na osmibitovém Atari, s kterým se pojí i jeho první programátorské zkušenosti. Po sametové revoluci v roce 1989 pomáhal do češtiny lokalizovat návrhový software AutoCad, který tehdy dorazil do Československa. Později stál u začátků české e-commerce.

„Máme světové prvenství v komerčním prodeji digitální knihy přes internet – to znamená nějakého digitálního textu. A jestli se nepletu, byli jsme druzí na světě v prodeji hudby nahrané do MP3,“ vzpomíná dnes na pionýrské začátky prodeje zboží přes internet.

S řadou věcí jsme přišli příliš brzy a pak jsme nevydrželi s dechem, dodává. Možná, že kdybychom s nimi přišli o pár let později a udělali je pořádně, uspěli jsme více.

„Byl jsem na nějaké telekomunikační konferenci, kde byli všichni z velkých telekomunikačních firem, a začal jsem jim tam vykládat, že internet bude ve vzduchu. Tenkrát jste se k internetu připojovali jen kabelem. A já říkal, vždyť ale technicky umíme a přijde doba, kdy budete kdekoli a internet chytnete ze vzduchu. A ti chlapi z mobilních operátorů se strašně smáli,“ přidává další vzpomínky.

Už jste uhodli, kdo naším prvním hostem je? Podcast si můžete poslechnout na službách Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, nebo přímo zde:

I v dalších dílech podcastové série Příběhy z historie českého internetu budeme na jejich počítačové a internetové „poprvé“ vzpomínat s dalšími osobnostmi českého internetu.

Podcast serveru Lupa.cz najdete na všech hlavních platformách: Apple Podcasts, Spotify, PodBean, Google Podcasts, Audiolibrix, Lecton