Příběhy z historie českého internetu: Milník, o kterém nikdo nevěděl. Jak se naše republika poprvé připojila

„Vážení přátelé, vítám vás zde, v posluchárně číslo 256 elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Dnes v České a slovenské federativní republice oficiálně zahajujeme provoz počítačové sítě Internet. Je to historická událost, proto omluvte přítomnost fotografů a řady tuzemských i zahraničních televizních štábů, které ji přišly zaznamenat.“

Tak takto připojení naší republiky k Internetu 13. února 1992 opravdu neproběhlo. Jak to bylo ve skutečnosti? To vám prozradíme v další epizodě podcastového seriálu Příběhy z historie českého internetu.

13. únor 1992 je hezký, slunečný den. Do areálu pražské ČVUT se ráno sjíždí skupina lidí, kteří se v tehdejší České a slovenské federativní republice (ČSFR) zajímají o počítačové sítě. Míří sem převážně z vysokých škol, jinde se totiž k sítím ještě nedá připojit. Na programu setkání je oficiální zahájení provozu internetu v ČSFR. Nikdo v té chvíli netuší, že jde o historický milník a že za 30 let budou celosvětovou počítačovou síť používat miliardy lidí.

Internet se v roce 1992 do ČSFR dostal zásluhou Jana Gruntoráda, tehdejšího vedoucího oddělení informačních soustav na ČVUT. Poprvé se pokusil připojit Československo do zahraničních sítí už v roce 1988, kdy s kolegy zažádal o napojení tehdejšího socialistického státu do akademické sítě EARN.

„Byli jsme tehdy ještě za železnou oponou, takže nás velmi slušně odmítli s tím, že země východního bloku nepřipojují,“ vzpomíná dnes. Po sametové revoluci to ale zkusili znovu – a byli úspěšní. Proč se Jan Gruntorád bál, že na oficiání spuštění internetu nikdo nepřijde? Jaké představy o celosvětové síti tehdejší IT komunita měla? A co se tehdy přes internet dalo dělat?

