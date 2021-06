Příběhy z historie českého internetu: Muž, který dělá neuskutečnitelné projekty

K počítačům ho přivedly hry a děda, který je vyvíjel. Na studiích se shodou náhod dostal na školení o prvních GSM sítích, které začátkem 90. let v Evropě startovaly. A brzy už zakládal první tuzemský web, který se mobilním světem zabýval.

V roce 1998 pak byl jedním za zakladatelů sdružení Internet proti monopolu a organizátorů známé demonstrace proti zdražování tehdejšího monopolního poskytovatele internetového připojení SPT Telecom. „Kdybychom tehdy neuspěli, hodně věcí by dnes bylo jinak. Nebyli bychom třeba v řadě oblastí napřed. Určité obory se u nás rozjely lépe než například v Německu, třeba e-commerce nebo vyhledávače,“ říká dnes. Připomeňte si: Jaký byl Internet v roce 1998? Bojovalo se proti monopolu a vznikla Lupa

Jen několik let poté stál u zrodu „českého YouTube“, internetové televize Stream.cz, která ve svých počátcích stála na videích nahrávaných uživateli. Na její úplně první video se můžete dodnes podívat v jejím archivu. „Když jsme tehdy obcházeli firmy, které dělaly video, všichni nám říkali, že to je blbost, video v takovém rozměru po internetu nepřenesete, to nikdy nikdo nedělal a nebude dělat,“ vzpomíná P. Z., host dnešního dílu naší podcastové série Příběhy z historie českého internetu (s podtitulem Moje poprvé).

Jak se coby student religionistiky dostal k mobilním technologiím? Jak fungovaly první telefony na technologii NMT, co znamenal příchod GSM a první operátorské konkurence a jaké byly začátky mobilních sítí v Česku? Proč P. Z. spoluorganizoval první tuzemskou demonstraci proti zdražování internetového připojení a jak se internet stal masovou záležitostí? A co si dnes myslí o tom, do jaké podoby se online technologie vyvinuly a jak sílí snahy o regulaci internetu?

