Příběhy z historie českého internetu: Od programování na papírovém počítači k videohrám

První počítače si skládal z papírové vystřihovánky v časopisu ABC, záhy ale propadl videohrám na osmibitových počítačích a sám je začal na základě pozorování zahraničních vzorů psát. Na počítači skládal také hudbu, samozřejmě hlavně ke hrám.

PARTNER PODCASTU "Kolikrát se ozývaly hlasy, že by se všechny ty internety a počítače měly zakázat. Naštěstí se tak nestalo a tyto hlasy zůstaly nevyslyšeny. Díky tomu se mohla nerušeně budovat historie českého internetu. Nejzajímavější příběhy uslyšíte v tomto podcastu, který vám přináší generální partner T-Mobile. Inspirativní poskytovatel pevného i mobilního internetu, který nás všechny může posouvat vpřed tím správným směrem. Tedy digitálním."

Studoval první československé gymnázium zaměřené na programování a pak obor technická kybernetika na ČVUT. „Žádný obor, který by víc souvisel s programováním, tam nebyl. Ale celý první ročník si nikdo z nás vůbec nesáhnul na žádný počítač. Učili jsme se zapojování žárovek, vinutí cívek, jak funguje transformátor – což může být užitečné, ale mě to nikdy nezajímalo, mě zajímá software,“ vzpomíná po letech na svůj omyl. Studium samozřejmě nakonec nedokončil.

Svět tak možná přišel o potenciálního kybernetika, ale vzhledem k tomu, že v 90. letech byla poptávka po lidech, kteří rozumí technologiím, mluví anglicky a umí třeba hledat informace o amerických filmech, získal překladatele titulků k filmům a recenzenta. Když dodáme iniciály F. F., asi už tušíte, o kom je v dnešním dílu podcastového seriálu Příběhy z historie českého internetu řeč.

Už před nástupem internetu se modemem připojoval k „bíbíeskám“ (Bulletin Board System, BBS), na kterých se daly hrát i mlutiplayerové hry. „Moje první setkání s internetem přišlo ještě v době, kdy webstránky neexistovaly, nebo byly jen v zárodku. Připojil jsem se ze svého počítače na BBS na ČVUT a jako jedna z možností tam bylo koukat se do textových a obrázkových archivů, kde byly erotické povídky a nějaké porno obrázky. A když jsem tam vlezl, uvědomil jsem si, že se koukám do adresáře, který se v tu chvíli fyzicky nachází někde ve Spojených státech. Z toho mi vybuchla hlava a představoval jsem si, co z toho může časem být. A zaplaťpánbůh to z toho bylo – a ještě mnohem víc, než jsem si představoval,“ vybavuje si.

PARTNER PODCASTU Internet lidi spojuje i rozděluje. Snadno se během pár vteřin spojíte se známým na druhém konci zeměkoule a leckdy o něm víte více, než o lidech ve vaší blízkosti. Ne vždy tomu tak bylo.

