Přibývá operátorů nabízejících na optice rychlosti nad 1 Gb/s. Chybí ale poptávka

Příklad moravského regionálního operátora Sprintel z konce minulého roku ukázal, že prodávat vícegigabitové připojení na optice až ke koncovému zákazníkovi domů není utopie. Pátrali jsme proto, zda takové nabídky jsou ojedinělými vlaštovkami, které – jak známo – jaro nedělají, nebo se jedná o pozvolna se rozšiřující fenomén, a co případně brání razantnímu navýšení přenosových rychlostí na optických přípojkách.

Regionální operátoři, včetně těch, kteří vyšší rychlosti nabízejí (a nelze to proto brát jako výmluvu, proč nechtějí vícegigabitový internet prodávat), se vzácně shodují na tom, že po těchto prémiových tarifech chybí poptávka.

Je to prý výsada geeků, pro které je otázkou cti mít doma internetovou přípojku schopnou stáhnout počítačovou hru včetně doplňků v čase pod dvě minuty. Tato cílová skupina je přitom jako jedna z mála schopná potenciál takto rychlých optických přípojek naplno využít.

Počítačoví nadšenci jsou vedle akceptace vyšší ceny také ochotni investovat do hardwaru na své straně, aby žádný prvek v jejich síti a sestavě nebyl ani brzdou, ani úzkým hrdlem velkorysé konektivity.





Poptávku potáhne umělá inteligence

CETIN je však v otázce posílení poptávky do budoucna optimistický. „Zejména ve chvíli, kdy nastoupí nové aplikace vyžadující velké datové přenosy a současně nízkou latenci. Jde například o aplikace využívající AI a velké jazykové modely,“ naznačuje potenciál rychlé optiky mluvčí infrastrukturního hráče ve stáji PPF Ctibor Jappel.

Bez regionálních rozdílů CETIN nabízí na optice maximum 2 Gb/s pro download a 1 Gb/s pro upload. „Síť už nyní připravujeme na vyšší rychlosti, včetně odpovídajících koncových zařízení,“ dodal. O objednávce sta tisíc routerů pro přípojky s až 10 Gb/s jsme ostatně psali i na sklonku loňského roku na Lupě.

Vše podle CETINu záleží na ochotě zákazníků za vyšší kvalitu připojení připlatit. „V případě individuálních realizací, typicky pro korporátní zákazníky, umíme už nyní nabídnout násobně vyšší rychlosti,“ naznačuje stávající možnosti Jappel. Jak dodává, rychlejšímu rozvoji vysokorychlostních přípojek by obecně pomohlo usnadnění podmínek pro výstavbu optických sítí, zejména rychlejší a transparentnější stavební řízení a odstranění administrativních bariér. „Ač v posledních letech je posun zřejmý, pořád je co vylepšovat,“ uzavírá.

Dotace zrychlují výstavbu

Na nově postavené síti osazené technologií 10gigabitové GPON přišel s nabídkou 3 Gb/s (3 download, 2 upload) v úvodu zmíněný Sprintel. Ten pro výstavbu využil dotačních pobídek. „Dotace mají tu výhodu, že to jde o něco rychleji. Ale zase je to o dost dražší, a to bychom si nemohli dovolit budovat jen z vlastních zdrojů,“ řekl Lupě obchodní ředitel Sprintelu Jiří Svozil.

Provider má díky upgradu sítě k dispozici dostatečnou rezervu pro případy, kdy více třígigabitových přípojek bude vytíženo naplno. „Hlavní omezení tak je u domácností, aby se dokázaly vybavit vším potřebným a dostatečně výkonným zařízením, kterým tuto rychlost budou schopny využít,“ řekl projektový manažer Sprintelu Petr Kapounek.

Současně tím potvrdil, že potenciál vícegigabitové přípojky dokáže naplno využít jen málokdo. Většinou se nabízeným limitům lze přiblížit jedině tehdy, pokud domácí síť bude využívat více aktivních zařízení najednou.

Úzkým místem je cena za pronájem backhaulu

Ještě o něco dál dokázal dostupnou rychlost pro své koncové zákazníky posunout středočeský provider ÚVT Internet. „Na několika projektech nabízíme rychlost až 5 Gb/s, což je aktuálně nejvyšší dostupná rychlost pro běžné zákazníky,“ říká majitel firmy Petr Dvořák.

Limitující pro další rozšíření velmi rychlého internetu do více lokalit je však podle něj cena za páteřní síť, pokud provider nemá backhaul vlastní. „V odloučených lokalitách může být nabízená rychlost nižší, například 500 Mb/s, a to kvůli ekonomické náročnosti. V těchto místech si totiž backhaul pronajímáme a vyšší rychlosti by nebyly za současných podmínek rentabilní,“ dodává Dvořák. Jedním dechem ale i on doplňuje, že po rychlostech nad 1 gigabit chybí dostatečná poptávka. Odhadem o ni stojí méně než jedno procento zákazníků.

„Tyto služby vyhledávají především technologičtí nadšenci, kteří chtějí mít vždy to nejlepší,“ definoval typického odběratele prémiových tarifů s dovětkem, že pro běžnou domácnost a většinu představuje tato rychlostní hranice kapacitu více než dostatečnou. Proto operátor na většině optických přípojek poskytuje rychlosti právě buď 1, nebo 2 Gb/s.

Malým hráčům chybí motivace investovat

Nedostatečnou poptávku jako hlavní důvod, proč vícegigabitová připojení nejsou v nabídkách regionálních operátorů masovým jevem, zmiňuje i Jakub Rejzek z Výboru nezávislého ICT průmyslu. „Technologicky to není problém. Využívání takových rychlostí není časté a v podstatě o ně není zájem,“ říká. Operátoři podle něj pak mají jen velmi malou motivaci investovat do dražších řešení, když i v čistě optických sítích jsou nejvyužívanější tarify s rychlostmi pod 1 Gb/s.

A dostatečně motivační nejsou ani dotační programy na podporu výstavby NGA sítí. „V pravidlech dotací jsou požadavky na minimálně 1 Gb/s rozhraní,“ vysvětluje Rejzek. Investoři tak podle něj volí levnější fyzické rozhraní 2,5GBASET.

Nedostatečnou poptávku po rychlejších tarifech potvrzuje za operátora Airwaynet Jan Křivský, a to nejen ze strany domácností, ale i firem. „Požadavky na garantovanou rychlost pro firemní využití končí na hranici 1 Gb/s. Tuto rychlost pak firmy požadují zejména v případech, kdy často sdílí velké objemy dat se zahraničím, například u tuzemských poboček zahraničních korporací, nebo pro zpracování postprodukce u audiovizuálních dat,“ říká.

Airwaynet deklaruje připravenost případné poptávce po vícegigabitových rychlostech vyhovět. Obnášelo by to však výměnu optických modulů na daném FTTx okruhu za moduly s rozhraním 10 Gb/s. „V takovém případě můžeme klientovi garantovat rychlost 3 až 5 Gb/s,“ dodává Křivský.

Jestliže regionální provideři unisono potvrzují nedostatek zájmu o vyšší rychlosti, Nordic Telecom, který se loni stal součástí O2, šel ještě dál a na svém webu rychlou optiku lidem rovnou rozmlouvá:

„Gigabitový internet má skvělé parametry, až tak, že je spousta lidí zdaleka nevyužije. Nemyslíme to zle, pokud si gigabitový internet dopřejete, určitě nešlápnete vedle. Ale může se stát, že budete přeplácet, protože rychlejší tarif většinou stojí víc.“

Operátor přitom ještě před akvizicí vedle 5G sítí nabízel připojení i na optice a dávalo by logiku, že by měl mít zájem své produkty i prodat.