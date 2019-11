 »  Přichází 16" MacBook Pro, Motorola Razr je zpět, Cisco ukončuje legendární Catalyst

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Blíží se konec podpory přepínačů Catalyst 6500 od firmy Cisco. Modely Cisco Catalyst 6506-E, Catalyst 6509-E, Catalyst 6509-V-E, Catalyst 6513-E, VS-S2T-10G a VS-S2T-10G-XL se přestanou prodávat 30. října příštího roku, softwarová podpora skončí o rok později, bezpečnostní záplaty nebudou dostupné od října roku 2023 a servis bude zastaven v roce 2025.

Microsoft uvolnil Windows 10 November 2019 Update, tedy verzi 1909, kterou lze označit jako za hlavní. Instalaci lze udělat ručně, a to v sekci volitelných aktualizací v rámci Windows Update. Seznam novinek je k dispozici zde.

Apple představil 16" MacBook Pro. Vrátila se klávesa Escape v levém horním rohu (Touch Bar je kratší) a došlo také na odstranění u mnohých nepopulární „butterfly“ klávesnice. Zlepšeno má být chlazení. Hardwarové varianty jsou dvě. První má Intel Core i7 (devátá generace) s šesti jádry, 500 GB SSD, AMD Radeon 5300M a 16 GB DDR4 (2666 MHz). Druhá pak obsahuje Core i9, 1 TB SSD, AMD Radeon Pro 5500M a stejné paměti. Ty lze v obou případech rozšířit na 64 GB a až 8TB úložiště. Cena startuje na 69 990 korunách a dle úprav se může dostat hodně vysoko.

Motorola ukázala chytrý telefon Razr, který navazuje na stejnojmenný legendární telefon z nultých let. Nová varianta je opět zaklápěcí s tím, že má integrovaný ohebný displej. Druhý menší displej je pak na zaklapnuté straně. Cena činí 1500 dolarů. Motorola nyní spadá pod čínské Lenovo, na Razr ale z větší části dělal americký tým z Chicaga.

Mirantis kupuje portfolio Docker Enterprise. Získává ho od firmy Docker, která se snaží vydělávat na samotné technologii Docker, ovšem dlouhodobě je stále ve ztrátě. Odkupní cena není známá. Mirantis, který se soustředí na OpenStack a Kubernetes, dříve mimo jiné koupil český TCP Cloud a v Praze tak postavil vývojové centrum. Dění kolem Mirantisu a Dockeru Enterprise shrnuje ZDNet.

Python překonal Javu a stal se druhým nejpopulárnějším/nejpoužívanějším jazykem na GitHubu, ukazují poslední čísla. Jedničkou je stále JavaScript a čtvrtou pozici drží PHP následované C# a C++. Nejrychleji pak rostou Dart a Flutter.

Evropské Galileo mělo v létě týdenní výpadek a nyní je možné si přečíst, proč přesně se tak stalo. Vývojář Bert Hubert to rozebírá ve svém článku. Další detaily pak rozebírá zde.

Spolutvůrce Dooma či Quaka John Carmack končí na pozici technologického ředitele firmy Oculus. Ta patří Facebooku a Carmack zde několik let pracoval na rozvoji brýlí pro virtuální realitu. S Oculusem chce nadále externě spolupracovat jako konzultant, primárně se ale dle svých slov bude soustředit na výzkum kolem obecné umělé inteligence (general AI). Tedy na to, co u nás dělají GoodAI.

Twitch vypustil nástroj nazvaný Twitch Studio, doposud byl přístupný jako uzavřená beta. Studio je určené pro streamery, kterým nabízí jednoduchý proces a nastavení pro spuštění vysílání. Software je prozatím dostupný pouze pro Windows.