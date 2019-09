 »  Přichází drahé iPhony 11, Lukačovičova kritika Applu, Čína spouští výrobu flash pamětí

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Apple představil nové iPhony. Nejdříve iPhone 11. To je nástupce levnějšího (ale ne levného) iPhonu XR. Parametry jsou skoro shodné, verze 11 má ovšem o něco větší kapacitu baterie, IP68, dva fotoaparáty a nový čip A13 Bionic. Verze s 64 GB paměti startuje na 20 990 korunách a jde tedy o zlevnění. Model iPhone XR zůstává v nabídce, cena klesla na 17 990 korun. Pak je tu model iPhone 11 Pro, což je plnohodnotný nástupce iPhonu XS. Opět má nový čip, tři foťáky či nový materiál krytu. Cena zůstává vysoká, u 64GB modelu je to 29 990 korun, 512GB pak vyjde na 40 790 korun. No a iPhone 11 Pro Max je verze s větším displejem a cenou od 32 990 do 43 790 korun. XS zároveň mizí z nabídky. Naopak zůstávají iPhone 8 (od 13 490 korun) a 8 Plus (od 16 490 korun). Apple tedy dole snížil ceny, což by alespoň mohlo zbrzdit propady prodejů jeho telefonů. I tak je ale obecné přijetí spíše kritické, a to kvůli menšímu množství inovací a nadále vysokým cenám.

K novým iPhonům se vyjádřil také zakladatel a šéf Seznamu a Windy Ivo Lukačovič. „Představení nových iPhonů nám dává falešný pocit, že věda a technologie zlepšují naše životy. Je to pouze iluze. Progres je tažen zejména korporacemi, které chtějí maximalizovat své zisky, přičemž důležité problémy v našich životech zůstávají beze změny,“ uvedl český miliardář. K tomu lze přidat i rýpnutí, že Apple na účtech drží kolem 250 miliard dolarů a s těmito prostředky příliš nenakládá. Maximálně do odkupu vlastních akcií a předělávání Apple Storu na 5th Avenue, který pak Tim Cook označuje za „úžasné místo pro setkávání komunit“.

Apple už poněkolikáté natáčel v Česku. Tentokrát jde o představení hodinek Apple Watch Series 5, kde lze spatřit pražské metro, stadion Slavie a další tuzemské lokality.

Čína rozjela masovou komerční výrobu vlastních NAND flash pamětí, píše například AnandTech. Konkrétně jde o podnik YMTC (Yangtze Memory Technologies Corporation), který začne na trh dodávat 3D NAND čipy s TLC, 64 vrstvami a 256 Gb. Korejská a japonská konkurence pracuje s více vrstvami, YMTC chce ale stavět další kapacity a na trh pamětí, které jsou součástí SSD disků a podobně, tak přibývá nový hráč. YMTC je zároveň součástí snah celé Číny o osamostatnění na západních dodavatelích a vybudování vlastního čipového a procesorového odvětví.

Avast prověřil 937 aplikací pro Android, které slouží jako LED svítilny. Mnoho z nich označuje na podezřelé a případně nebezpečné. Tyto aplikace si například v průměru žádají udělení 25 přístupových oprávnění, rekord je pak 77. Zároveň mají miliony stažení. Více v analýze.

Khadas spouští předobjednávky na mikropočítač VIM3L, který je alternativou k Raspberry Pi. Prezentován je i jako hardware pro fanoušky HTPC, obsahuje ale i NPU pro strojové učení a podporu frameworků TensorFlow a Caffe. Deska běží na Amlogic S905D3 (čtyřjádrový ARM Cortex-A55), 2 GB LPDDR4 RAM a má 16 GB eMMC. Porty a konektivita: gigabit ethernet, USB-C, HDMI, USB 2.0 porty, Bluetooth 5.0. Předobjednávková cena je 49,99 dolaru (deska) a 69,99 dolaru (HTPC balíček).

IBM vydává mainframe Z15. Operační systém zOS po akvizici Red Hatu zvládá chod OpenShiftu a také je zabudovaná podpora Kubernetes. IBM také s mainframy, které jsou stále stabilní a rostoucí byznys, začíná více cílit na hybridní cloudy, což opět odráží strategii s odkupem Red Hatu.