 »  Přichází Google Glass 2 a May Update pro Windows 10, Richard Stallman vystoupí v Brně

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

V Brně vystoupí zakladatel GNU a propagátor otevřených řešení Richard Stallman. Přednášku bude mít 6. června v kině Scala, tématem je „The Free Software Movement and the GNU/Linux Operating System“. Vstup je zdarma, vyžadována je registrace.

Google Glass se nečekaně vrací, konkrétně jde o Glass Enterprise Edition 2. Google tyto brýle pro rozšířenou realitu cílí do firemního prostředí, cena je stanovena na 999 dolarů. Headset obsahuje čip XR1 od Qualcommu a součástí je port USB-C. Google na využití v praxi pracuje s třeba s Deutsche Post.

Apple představil nové MacBooky Pro. Verze s 15" displejem dostává nové osmi- a šestijádrové procesory od Intelu a 13" model s TouchBarem pak osmou generaci čtyřjádra. Apple také opět zasahuje do fungování klávesnice butterfly, která stále řadě uživatelů dělá problémy.

Vyšel Windows 10 May 2019 Update. Zásadní novinkou je, že Windows Update už aktualizaci nenutí jako povinnou a je možné zůstat i stávající verze. Nová verze Windows 10 také přináší nové světlejší téma, zjednodušenou nabídku Start či změny v designu. Microsoft také představil Edge Canary, tedy webový prohlížeč pro macOS. Jde o preview verzi, která staví na jádru Chromium.

Microsoft a Sony nečekaně oznámily partnerství, v rámci kterého budou zkoumat, jak společně využít cloud Azure pro streamování her a dalšího obsahu. Sony by tak teoreticky do budoucna mohla využívat Azure pro své služby, což by byl dost zajímavý průlom ve vztazích konkurentů, kteří proti sobě mají konzole Xbox a PlayStation, u nichž se relativně brzy očekává představení nové generace.

Novinku v AR ukázal také Microsoft, jde o Minecraft Earth. Jde o hru pro chytré telefony, která přichází v rámci desátého výročí Minecraftu. Earth využívá AR a podobně jako Pokémon Go umožňuje skrze displej interagovat s virtuálními objekty v reálném světě. Titul vyjde v létě.

Společnost KaiOS Technologies, která stojí za operačním systémem KaiOS, získala investici 50 milionů dolarů. Vedle Cathay Innovation se na ní podílely firmy Google a TCL Holdings, které do systému investovaly už dříve. KaiOS je operační systém pro „hloupé telefony“, používá ho například Nokia. Google díky investicím může do systému integrovat své služby.