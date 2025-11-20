Příliš velké sousto? Majitel A11 čelí insolvenci, OK TV nevysílá, Hit TV je na webu

Televizní diváci v poslední době přišli o vysílání dvou programů. Z multiplexu 24 zmizela hudebně-zábavná stanice OK TV, v multiplexu 23 se místo teleshoppingového kanálu Hit TV objevilo černo. Další mediální skupina A11, do které patří stejnojmenná celoplošná televize, čelí insolvenčnímu návrhu.
Zakladatelé OK TV i A11 přitom při spuštění svých projektů nešetřili optimismem. OK TV chtěla ve střednědobém horizontu dosáhnout dvouprocentního podílu na sledovanosti, případně předběhnout TV Barrandov.
Rozkročení původního tiskového vydavatelství A11 do televizního podnikání mělo podle původních vizí pomoci ke zvýšení obratu skupiny nad miliardu. Dokonce měly vzniknout další tematické kanály.
Majitel Hit TV zase chtěl zúročit své letité zkušenosti s přímým prodejem produktů na televizních obrazovkách.
Data z obchodního rejstříku spíš potvrzují, že provozování televize automaticky neznamená vlastnit zázračný strojek na peníze.
Insolvenční řízení s A11
Na konci října Městský soud v Praze zahájil insolvenční řízení s vlastníkem celoplošné televizní stanice A11. Tu přes držitele licence, firmu Regionální televize CZ s.r.o., stoprocentně ovládá společnost A 11 s.r.o..
Právě vůči A 11 s.r.o. míří návrh, který podala společnost Pohledávky FFT, s.r.o.. Domáhá se zjištění úpadku mediálního domu a současně navrhuje povolení reorganizace podniku. Navrhovatel ve svém podání tvrdí, že mediální společnost se nachází v platební neschopnosti, neboť má peněžité závazky po splatnosti alespoň 30 dnů nejen vůči němu, ale také vůči řadě dalších věřitelů, přičemž své závazky není schopna plnit.
Podle textu insolvenčního návrhu přesahují celkové závazky po splatnosti vůči všem věřitelům částku 73 milionů korun. Soud 6. listopadu vyzval A11, ať se k tvrzením navrhovatele vyjádří. V rejstříku se v době uzávěrky článku stanovisko neobjevilo.
Mezi klíčové body patří pohledávka, kterou společnost Pohledávky FFT převzala od původního věřitele, Daniela Šopova. Ten ve skupině A11 od roku 2022 figuroval jako investor a spolumajitel, od poloviny letošního roku však jeho jméno z vlastnické struktury zmizelo. A11 s ním měla uzavřené smlouvy o zápůjčkách a dohodu o uznání dluhu z února 2025.
Navrhovatel uvádí, že dlužník sice uhradil dvě splátky v celkové výši 8 milionů korun, ale nic dalšího už nezaplatil. Vzhledem k nastavení smluvních podmínek se tak stal splatným celý zbývající dluh. Ke dni podání návrhu vyčíslil navrhovatel svou pohledávku za společností A11 na 22,1 milionu korun, z čehož většinu tvoří jistina a zbytek zákonný úrok z prodlení. Navrhovatel v dokumentu zdůrazňuje, že peněžitý závazek odpovídající této pohledávce dlužník neplní po dobu delší než tři měsíce po lhůtě splatnosti.
Insolvenční návrh zmiňuje také dluh vůči investiční společnost AVANT. Závazky z úvěrů a zápůjček v řádech desítek milionů korun byly splatné na konci září 2025.
Navrhovaná reorganizace by měla spočívat v restrukturalizaci pohledávek, prominutí části dluhů a odkladu jejich splatnosti. Zásadním krokem má být vstup nového investora, který by společnost kapitálově posílil a zajistil prostředky pro provozní financování i vyplacení věřitelů. Součástí plánu je i takzvaná kapitalizace pohledávek, tedy jejich výměna za podíl ve společnosti.
Loňský rok A 11 s.r.o. uzavřela se ztrátou 9,2 milionu Kč. „V roce 2024 se společnost zaměřila na kroky vedené ke zvýšení sledovanosti televize, rozšířila výrobu pořadů vlastní tvorby a také více nakupovala externí tvorbu s cílem posílení pozice u diváků na televizním trhu a tím pádem také rozšíření komerčního potenciálu pro zadavatele reklamy,“ uvedl jednatel společnosti Aleš Zavoral (nejde o majitele Alzy) ve výroční zprávě.
„Vzhledem k vývoji na tiskovém trhu omezila A 11 s.r.o. vydávání některých titulů a přehodnotila jejich budoucí rozvoj. Zahájila také potřebné kroky ke snížení a optimalizaci nákladů, efektivnější hospodaření, a tedy vyšší konkurenceschopnost. Společnosti se v roce 2024 v důsledku těchto kroků snížily tržby a také se dostala do záporné bilance, kterou musela řešit externím financováním, tak aby i nadále mohla investovat do tvorby video obsahu a přerodu na komplexní mediální dům schopný poskytnout unikátní 360stupňovou komunikaci,“ konstatuje dále výroční zpráva.
OK TV si dává pauzu
Hudebně-zábavní televize OK TV využila zákonem dané možnosti a požádala Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o přerušení vysílání na 90 dnů. Nevysílá od 16. října, zpátky v éteru by měla být v polovině ledna 2026. Pauzu zdůvodňuje restrukturalizací společnosti a technickými záležitostmi. Úřad žádosti vyhověl.
Stoprocentní majitelkou stanice je Jana Kaiserová. Její podíl v provozující společnosti TV OK s.r.o. v srpnu obstavil soudní exekutor. Podle exekučního příkazu založeného v obchodním rejstříku je to důsledek vymáhání zhruba dvoumilionového dluhu Jany Kaiserové vůči gastronomické společnosti JIP Východočeská. Ze stejného důvodu má Jana Kaiserová obstavený podíl i v další firmě TV Mediální dům s.r.o., která původně figurovala ve vlastnické struktuře OK TV a mluvilo se o ní jako o servisní společnosti stanice.
Stanice OK TV krátkodobě nevysílala už loni, tehdy v důsledku vnitrofiremních sporů. Mimo provoz byla od 16. listopadu 2024 do 12. prosince 2024. Od té doby vysílá sice pod stejným názvem, ale s novou licencí napsanou na společnost Jany Kaiserové. Provozovatelé loni připouštěli obtížnou finanční situaci, konkrétně mluvili o částečné platební neschopnosti způsobené nedodržením povinností blíže neupřesněného investora.
Programové schéma obnovené OK TV tvořily reprízy pořadů z prvních měsíců vysílání. V lednu by chtěla plně obnovit provoz a podle vyjádření zástupců stanice pro Médiář chystá i nové díly pořadů. Na svém webu momentálně nemá nic kromě loga a nefunkčního přehrávače.
Hit TV na YouTube
Necelé dva roky funguje teleshoppingový program Hit TV. Stanici vlastní Per Anders Everbring, dlouholetý podnikatel v oblasti televizního prodeje zboží. Ve druhé polovině října program v síti Českých Radiokomunikací nahradila černá obrazovka. Vysílání stanice stále běží formou živého streamu na platformě YouTube.
Podnikatel při spuštění stanice mluvil o tom, že by rád dával prostor také českým výrobcům a českým produktům. Řada nabídek je pod značkou Best Direct, jejíž české obchodní podmínky odkazují na další Everbringovu společnost Hit Direct. Zjednodušeně řečeno je tedy televize nosičem pro propagaci zboží, s nímž obchoduje přímo její majitel. Nabídky jiných distributorů jsme při přípravě článku ve streamu vysílání nedohledali.
Podle stručné účetní závěrky založené v obchodním rejstříku uzavřela Hit TV loňský rok se záporným vlastním kapitálem (-2,1 milionu Kč). K poslednímu dni roku měla závazky z obchodních vztahů ve výši 990 tisíc Kč.
