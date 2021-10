Prima Show je tady. Jak ji naladit a u jakých operátorů máte zatím smůlu?

Od pondělí 25. října 2021 se portfolio televizní skupiny Prima rozšiřuje o stanici s názvem Prima Show. Koncipována je jako tematický program zaměřený na reality show z celého světa. Akviziční pořady jsou doplněné vlastní tvorbou televize Prima. Mimochodem, mnoho formátů zařazených do schématu známe z jejich českých verzí, takže pravověrní fandové tohoto žánru mohou srovnávat, jestli je lepší třeba česká Výměna manželek, anebo její americká varianta. (Drobným paradoxem je, že české verze světově úspěšných reality show u nás uvedla konkurenční stanice Nova.)

Podle vysílací licence, kterou Prima Show obdržela v polovině září, bude stanice vysílat 15 až 24 hodin denně. Převažující obsah je charakterizován jako mimoevropská tvorba, pořady jsou však s českým dabingem.

Prima Show má v současné době oprávnění vysílat prostřednictvím terestrické digitální sítě a prostřednictvím zvláštních přenosových systémů. Z toho také vyplývá, kde se dá novinka naladit. U některých operátorů ji zatím budete hledat marně.

Při klasickém sledování televize „přes anténu“, tedy v DVB-T2, najdete Primu Show po celém území republiky v síti s označením Multiplex 22. Stačí spustit automatické ladění, pokud se v seznamu kanálů neobjevila sama. Její pozice byla dříve označena jako „Test 2“.

Co se týče placených operátorů, Prima Show bude od začátku v nabídce jen několika z nich. Televize potvrdila, že kanál uvidí klienti Vodafone TV (zařazen bude na pozici 19) a měli by ho vidět také zákazníci T-Mobile TV (na pozici 35). Vysílán bude v HD rozlišení a měl by být součástí všech tarifů. Další možností, jak stanici sledovat, je aplikace SledováníTV.

S ostatními operátory probíhají jednání a pravděpodobně zařadí stanici do nabídky až v následujících dnech nebo týdnech.

Programová nabídka

„Nový kanál si klade za cíl oslovit mladé diváky, především ženy, ať už prostřednictvím původních, nebo zahraničních show. Prima Show se stane novým domovem dvou českých reality show. Nová řada Like House 2 je logickým pokračováním mimořádně úspěšné jarní sezony, která zbořila česká sociální média. Královny butiků pak sklízejí úspěch u divaček po celém světě a jsou tím správným formátem na všední večery,“ vysvětlil generální ředitel skupiny Prima Marek Singer.

Úplně prvním odvysílaným pořadem bude 25. října 2021 v 17:20 Výměna manželek USA. Následuje premiéra Like House 2, poté Farmář hledá ženu. Od 20:10 naváže premiéra každodenní show Královny butiků, kterou vystřídá pořad O 100 % hezčí. Po desáté večer poběží Night Show z prostředí Like House.

Stejné schéma se bude opakovat každý všední den. Na víkendy jsou připravené pořady Mistři šokujících proměn, Máte doma uklizeno?, Krásky a šprti, Ostrov pokušení a Slunce, sex a rodiče v patách.



Autor: TV Prima Prima Show

Vizitky pořadů

Britský zábavný pořad O 100 % hezčí se poprvé objevil na televizních obrazovkách v roce 2016. Postupně vznikly čtyři série a celkem 39 epizod, včetně několika speciálů. Zkušený tým stylistů v něm radí lidem lepší účes, make-up i oblečení.

Máte doma uklizeno? je také formát z britské produkce. Dvě odbornice na čistotu, Kim Woodburnová a Aggie MacKenzieová, odhalují nepořádek v britských domácnostech a radí, jak se nejlépe zbavit špíny.

Mistři šokujících proměn (Body Fixers) dokážou zachránit nebožáky s extrémními, šokujícími a někdy vyloženě legračními zkrášlovacími a stylovými přešlapy. Pořad měl premiéru v roce 2016 na stanici Channel 4 a dočkal se zatím dvou sérií.

Koncept Ostrova pokušení vychází z nizozemské reality show Bliind Vertrouwen (Slepá víra) a na jeho základě vzniklo mnoho dalších podobných pořadů v různých zemích světa. Čtyři mužští soutěžící žijí společně s několika modelkami, zatímco čtyři dámy žijí společně s několika modely.

Reality show Slunce, sex a rodiče v patách představí partu teenagerů, kteří si chtějí užít ty nejdivočejší prázdniny plné sexuálních zážitků. Jejich rodiče se ovšem rozhodli je po celou dobu sledovat.

V australském pořadu Krásky a šprti žije deset krasavic a deset velmi nadaných, ale nesmělých mužů ve velkém luxusním domě. Krásky plní úkoly založené na intelektu a šprti se jim při tom snaží asistovat. Šprti naopak soutěží ve společenských dovednostech, ve kterých se jim zase snaží vypomáhat krásky. Vítězný pár z každé epizody pak dostává jedinečnou příležitost užít si rande jenom ve dvou.

V české denní show Královny butiků se každý týden představí čtyři soutěžící, každý má jiný styl i vkus a každý dostane za úkol nakoupit během tří hodin oblečení a doplňky na zadané téma a s omezeným rozpočtem. Na konci týdne je velké finále, ve kterém se soutěžící představí na přehlídkovém mole ve svých outfitech. Navzájem si své výtvory obodují.

Like House je český pořad pro teenagery a mladé dospělé, který na jaře letošního roku zajistil Primě v době vysílání vysoký podíl na sledovanosti v této cílové skupině. Velkou pozornost vyvolal také na sociálních sítích. Skupina internetových celebrit spolu žije ve vile, kde plní různé úkoly. Ve druhé řadě budou diváci sledovat po dobu tří měsíců každodenní život osmičky influencerů v čele s Agátou Hanychovou.