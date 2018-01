 »  Primátorka Krnáčová za Smart City dostala medaili a Praha dál za miliony staví chytré lampy

Projekt Smart Prague, který má do hlavního města přinášet řadu prvků takzvaného chytrého města (Smart City), dostal novou vzpruhu. Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) od Fakulty dopravní ČVUT převzala Gerstnerovu medaili „za přínos v oblasti smart cities a za spolupráci s fakultou samotnou“. Na druhé straně ale sklízí kritiku za to, že pražské smart projekty představují pouze nesmyslné utrácení peněz.

Městský podnik Operátor ICT, který se o pražské Smart City projekty stará, s ČVUT pracuje například na připravované a vyhlížené datové platformě. Ta by podle oficiálních prohlášení měla v budoucnu slučovat všechna data, která město generuje. A to i ta, jež se začínají sbírat z rozporuplných projektů typu chytré lavičky, koše nebo chytré lampy. Jejich přínos má prý být vidět právě až na datech v platformě, která má v první verzi začít fungovat přibližně do tří měsíců.

Město zatím vyhodnocuje pilotní fáze instalace chytrých zařízení. Například u chytrých košů Bigbelly to předběžně vypadá, že se měly osvědčit, nic ale ještě není zcela uzavřeno. V průběhu února má být hotové i vyhodnocení pilotního provozu tzv. chytrých laviček. Projekt instalace chytrého pouličního osvětlení zatím pokračuje.

Odlehčené chytré svícení

O prvních ukázce takových lamp jsme na Lupě už psali. Dva kousky se před pár měsíci objevily u sídla Pražské energetiky (PRE) ve Vršovicích a jeden na výstavišti v Holešovicích. Další dvě jsou nyní instalovány také na Praze 2 – jedna v Riegrových sadech a druhá v parku Folimanka pod Nuselským mostem. Další se objeví v ulicích Polská a Jugoslávská a na Karlově náměstí.

Jak funguje chytrá lampa v pražském parku Folimanka – podívejte se:

Dvě nové lampy vyšly na 210 tisíc korun bez daně (254 100 korun s DPH) a Praha 2 si jejich dodání a instalaci objednala od Pražské energetiky. PRE je prostřednictvím akciovky Pražská energetická Holding majoritně vlastněná Prahou. Podíl 49 procent pak drží německá energetická společnost Energie Baden-Württemberg (EnBW). Ten zároveň stojí za německou firmou SM!GHT, která chytré lampy do Prahy dodává. V PRE je také několik zajímavých personálních vazeb.

Zatímco tři první instalované LED lampy byly v pokročilejších variantách s nabíječkami pro elektrokola a automobily, nové dvě jsou v odlehčenější variantě SM!GHT Slim. Nabíječky a displej nemají, ale zvládají přivolat pomoc, poskytují Wi-Fi internet zdarma a zabudovány jsou senzory pro měření okolních hodnot (teplota, prach, hluk).

„Tato funkce nám umožňuje sledovat aktuální situaci v místě a na základě toho relevantně rozhodovat například o regulaci dopravy. Díky tomu budeme mít čistší ovzduší pro zdravější a kvalitnější život ve městě,“ uvádí slogan přímo na lampách.

Radostný veřejný prostor

Uprostřed parku nicméně moc dopravy není, až na kola a kočárky. Pod Nuselským mostem lampa stojí hned u restaurace se zahrádkou. Zde sedící lidé tak alespoň mohou chytat Wi-Fi zdarma.



Autor: Jan Sedlák

Název sítě (SSID) je opět zcela jiný než u dalších bezplatných Wi-Fi v hlavním městě. O úvodní „landing page“ se stará PRE, nechce žádnou registraci ani e-mail, jen stačí odsouhlasit podmínky. Rychlost připojení je i při jediném připojeném koncovém zařízení někde kolem 6 Mb/s u downloadu a 3 Mb/s u uploadu. Pohodlně lze sledovat třeba YouTube. Dosah sítě je asi sto metrů, na kraji už je ale internet velice pomalý. Stránky například s lechtivým materiálem jsou blokovány.

Praha v rámci projektu takzvané senzorické sítě veřejného osvětlení uvádí, že chytré lampy přinesou úspory na základě regulace svitu a díky nižší spotřebě, sníží se náklady na údržbu či že sběr dat pomůže při „optimalizaci veřejného prostoru“.

Operátor ICT aktuálně připravuje projekt, který má „chytrost“ světelných zařízení ukázat na větší ploše – v rámci Karlínského náměstí a ulic Sokolovská a Křižíkova. Praha tam na stávající stožáry nainstaluje celkem 92 nových svítidel. „Jedná se o pilotní testovací projekt, na kterém si chceme co nejvíce věcí vyzkoušet a ověřit, než se budeme pouštět do většího projektu. Tímto chceme zabránit rizikům ekonomických ztrát nepromyšleného skoku do sítě veřejného osvětlení,“ uvádí primátorka Krnáčová.

Karlín, Smíchov, Žižkov a Šeberov

Projekt vyjde na 4,7 milionu korun bez DPH a dostaly ho na starost společnosti ALEF NULA a ICE Gateway. ALEF je tuzemským velkým partnerem firmy Cisco Systems. Wi-Fi sítí pokryla například ostravskou halu Gong nebo budovala chytrou bezdrátovou síť pro restaurace Kolkovna.

ICE Gateway je pak německá společnost, do které ovšem v roce 2015 prostřednictvím fondu J&T Ventures investovala finanční skupina J&T. Firma také působí v Prague Startup Centre, které provozuje Praha. Spolupráci s Němci v té době na partnerské bázi rozjelo i Cisco.

ICE vyvíjí technologii, pomocí které je možné staré pouliční lampy předělávat na chytré. Mají pak potřebnou konektivitu a senzorické schopnosti. Zároveň data posílají do cloudu přímo od ICE Gateway. „Dodavatel bude zajišťovat po instalaci světel jejich servis po dobu jednoho roku a zároveň bude shromažďovat data z jejich provozu,“ uvádí k tomu dále Operátor ICT.

Chytré LED osvětlení se ale rozmáhá i jinde po Praze. Rada hlavního města už dříve schválila spolufinancování smart projektů pěti městských částí, na které poskytne dotací ve výši téměř 17 milionů korun. Chytré lampy tak lze postupně čekat na Praze 3, v Šeberově či na Praze 5.