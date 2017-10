 »  Princezna z Nekonečného příběhu a instalace v Číně. Češi se prosazují ve video mappingu

Když zrovna v čínských megapolích není smog, že není vidět ani pár metrů před sebe, hned po setmění zde na mrakodrapech návštěvníky zaujme všudypřítomná světelná výzdoba. Číňané se svými nasvětlenými výškovými budovami snaží oslnit. Podobné je to i v moderních metrech. Při pohledu z okna ven se čas od času během jízdy na stěně tunelu začnou promítat jakési „holografické“ reklamy.

S tímto zaujetím Číňanů na blikající věci ani není příliš velkým překvapením, že se mladá česká společnost Initi Interactive v zahraničí nejdříve začala prosazovat právě v této asijské zemi.

„V současné době máme v Číně osm instalací. Dříve jsme je tam létali dělat sami, dnes to zvládáme i na dálku pomocí kamer,“ popisují zakladatelé Initi Dan Gregor a Ondřej Průcha poblíž jejich malého ateliéru v Praze na Žižkově.

Digitální hřiště

Initi pracují s takzvaným video mappingem, který si v Česku udělal jméno například díky Signal Festivalu (náš článek, jak na něm pracují s daty a Wi-Fi). Pomocí promítaček a počítačů se na stěny budov i interiérů promítají obrazy, které na povrchu vytváří něco jako rozšířenou realitu. Pražský orloj lze třeba nasvítit tak, že se na něm postavičky hýbou pořád, nejen jednou za čas.

Initi si na video mappingu postavili byznys, který se v posledním roce začal celkem rozjíždět. Dan Gregor se nejdříve jako umělec začal video mappingem zabývat v rámci skupiny The Macula. Ta se později rozpadla a Gregor hledal někoho, s kým by to celé mohl rozjet více. Připojil se programátor Ondřej Průcha, který do té doby vyvíjel zejména hry ve firmách Geewa a Keen Software House.

Dnes tohle duo, se kterým spolupracují další dva lidé, prodává kompletní balíček, se kterým lze interaktivní video mapping zprovoznit na výstavách, ve školách, konferencích… prakticky kdekoliv. V Číně se chytly například školy, které dětem umožňují s projekcí na stěny interagovat.

Úspěšným produktem Initi je Digital Playground. Autoři vytvořili prozatím tři hry, které je možné namapovat na stěnu a nadále se do nich zapojovat. Házet lze reálnými balónky a sestřelovat objekty, překážky a plošinky vytvářet z reálných objektů, jako jsou poličky, a tak dále.

Čínské kopírky

Česká firma takovou instalaci dodává jako celek. Nakupuje počítače od Dellu, na které instaluje vlastní software. To pak propojí s levným projektorem (drahé na tyto účely nejsou potřeba) a také senzory. Ty jsou postaveny na LIDAR a upraveny pro účely video mappingu a interakce. Celý balíček se pak zprovozňuje na místě, což trvá den až dva. Instalace vyjde na 15 až 16 tisíc eur. Záleží, kolik je třeba senzorů a podobně.

V posledním roce se zadařily prodeje do Číny. Číňané ale rychle systém zkopírovali a nyní si vyrábí jeho kopii. „Jenže neumí vytvářet obsah. Zkouší kopírovat naše hry, zřejmě je normálně naklonují podle videa. Je na tom ale vidět, že je to takové umělé,“ popisují autoři Initi tradiční problémy s Čínou.

Česká společnost bude nadále hry pro Digital Playground rozšiřovat. Vytváří je v enginu Unity, díky jehož jednoduchosti se do tvorby mohou zapojit i technicky méně zdatní členové týmu. Vývoj takových her zároveň netrvá příliš dlouho, protože nejde o nijak dlouhé tituly. Zároveň není třeba řešit monetizaci jako třeba u mobilních her (práce s daty, lovení uživatelů přes mikrotransakce).

Nekonečný příběh a Floex

Zájem o český projekt typicky projevují galerie, veřejné prostory, festivaly, zdravotnická zařízení a zejména obchodní domy. Initi také letos vyrazili na velký grafický veletrh SIGGRAPH v Los Angeles. „Tam se nám podařilo navázat některé kontakty. Ozval se investor, který by chtěl naši technologii dostat na letiště,“ popisuje Gregor.

Hry postavené na video mappingu už Initi vydělávají, díky čemuž je možné dělat také projekty, které prozatím takový komerční potenciál nemají (představu si lze udělat z videí na YouTube). Jedním z nich je Archifon. Projektory nasvítí budovu a za pomocí laserového ukazovátka pak lze mířením na jednotlivé části budovy (třeba sochy) vyluzovat tóny.

Initi v hudebních záležitostech spolupracují s Tomášem Dvořákem, který vystupuje pod přezdívkou Floex. Známý je třeba svými soundtracky pro tituly od českého studia Amanita Design – Samorost a další. Jedna z ozvučených projekcí bude také 15. listopadu v planetáriu v Praze. Češi spolupracují s herečkou a tanečnicí Tami Stronach, která hrála malou císařovnu v legendárním filmu Nekonečný příběh.

Tajemná stěna na Letné

Když se budete po setmění pohybovat na ulici Milady Horákové hned u Strossmayerova náměstí v Praze, na zdi jedné z budov vás zaujme další digitální projekce. Rovněž na ní běží jednoduchá hra a při troše zkoumání lze zjistit, že se k ní lze připojit pomocí mobilního telefonu a během čekání na tramvaj si na činžáku zahrát. Podobnou věc lze vidět i ve vestibulu budovy, kde aktuálně probíhá světová výstava Game On (naše galerie).

Ovšem vyzkoumat, odkud přesně se na Letné obraz na budovu promítá, není jednoduché. Rozklíčuje to až Jiří Nováček. Na balkoně šikmo k projekci ukazuje velký outdoorový projektor, který show každý večer obstarává.

Jsme v kancelářích české firmy Lumitrix, která zhruba před rokem získala investici milion eur od brněnského fondu Y Soft Ventures. Lumitrix sídlí v Kopřivnici, díky investici ale rozjel také obchodní a marketingovou kancelář v Praze.

Lumitrix se na rozdíl od Initi nestaví přímo do umělecké role, ale primárně se zabývá výrobou projektorů, které se pak používají k video mappingu. Masivní outdoorový přístroj, do kterého nenaprší a jen tak nejde rozmlátit, vyjde na slušných 14 890 eur. Kompletně se vyvíjí a dává dohromady v Kopřivnici a i věci typu tištěné spoje jsou zajišťovány pomocí českých dodavatelů.

Projektor se SIM kartou

Mladý startup s osmnácti zaměstnanci prozatím těchto projektorů prodal necelých sto. To už firmu posouvá do fáze, kdy je schopná se živit. O další investici na větší rozvoj se potichu přemýšlí.

Venkovní projektor jako jednu z výhod oproti řešením konkurence prezentuje zejména nižší náklady na obsluhu. K operacím není třeba početný tým lidí. Tomu pomáhá i zabudovaný slot na SIM kartu, díky kterému je možné projektor ovládat na dálku.

Projektor si při zprovoznění nejdříve nasnímkuje plochu, na kterou se bude video mapping promítat, i skrze ono mobilní připojení následně snímky pošle do cloudu a pak se zpracuje podkladový obrázek. Nad tímto základem se pak dají vyvíjet efekty v různých aplikacích, třeba v Adobe After Effects a podobně.

Přístroje kopřivnické firmy lze vidět na řadě typů instalací. V Anglii například osmnáct strojů používají na pouliční dekoraci, zejména o Vánocích. Další oblíbené využití je v rámci podpory komerčních aktivit, typicky v obchodních domech. Lumitrix také spolupracuje na propagačních aktivitách a jeho instalaci tak lze vidět i v ostravském dolu Hlubina.

Další český video mapping

Vedle masivního outdoorového stroje v Kopřivnici zrovna vyvinuli také nový produkt nazvaný Lumibox. Jde v podstatě o běžný malý počítač, který lze propojit s běžnými projektory. Pro Lumitrix jde o nosič softwaru a řešení pro indoor projekty. V ostravském muzeu se takto třeba dodělává virtuální vrstva nad vystaveným klem.

Ambicí mladé firmy je stát se softwarovou videomappingovou platformou. Software Lumiverse má být ideálně poskytován dalším výrobcům tohoto typu hardwaru, podobně jako funguje Android nebo Windows. Lumitrix rozjíždí první jednání v Japonsku, kde řada výrobců sídlí. Pomáhá v tom i Y Soft, který dlouhodobě úzce spolupracuje se společnostmi typu Konica Minolta.

„Chceme uspět díky tomu, že platformu máme hotovou a že ji výrobci nemusí vyvíjet od začátku,“ věří Jiří Nováček. „Prozatím nás živí především hardware. Začínáme ale budovat partnerskou síť.“ Ukázky prací Lumitrixu jsou k vidění na těchto videích.

Initi a Lumitrix každopádně nejsou jedinými subjekty, které jsou v Česku kolem video mappingu výrazné. Jakub Nepraš například z obroušených plexiskel staví sochy, na které promítá digitální obraz. Skupina Lunchmeat pořádá festival, který s digitálním uměním experimentuje. A na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze zase funguje Ateliér supermédií. Umělci z něj se propojují i s technickými školami.