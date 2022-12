Přišli jsme na hlavní chod, ne na svačinu. HPE se servery s ARMem na druhý pokus cítí velký byznys

Americká společnost Hewlett Packard Enterprise (HPE) posílá na trh servery poháněné čipy od startupu Ampere Computing využívající architekturu ARM, a nikoliv tradiční x86 (Intel a AMD). ARM zcela ovládl oblast chytrých telefonů a tabletů, z velké části internet věcí a nyní se díky Applu a čipům M1 a M2 úspěšně prosazuje také v osobních počítačích. V serverech zatím tolik nezáří, podle HPE se to ale může změnit.

„Přišli jsme na hostinu a hlavní chod, nejsme tady pro drobné na svačinu,“ řekl Lupě viceprezident a generální manažer sekce Service Providers v HPE Peter Groth. Tímto přirovnáním chtěl ilustrovat to, že HPE od serverů s ARMem očekává poměrně velký byznys, byť vyčíslení si firma nechává pro sebe a přesné odhady neuvádí.

O ARMových serverech HPE a čipech Ampere jsme na Lupě už psali, nicméně zde je shrnutí. Ampere je startup bývalé prezidentky Intelu Renée James. Modely Altra a Altra Max mají 80 až 128 jader o frekvenci až 3,3 GHz. Firma na investicích vybrala 426 milionů dolarů, z velké části od Oraclu. Ten Ampere začal nasazovat v Oracle Cloudu a přidaly se také Microsoft s Azure, Google Cloud, Tencent a Alibaba.

HPE je prvním velkým výrobcem serverů (s Dellem se pere o pozici číslo jedna), který se do Ampere rovněž vrhl. První modely začínají vydávat i menší hráči jako Gigabyte, Supermicro, Foxconn a WiWynn.

HPE už se jednou s ARMem spálilo. Prodávalo servery označované jako projekt Moonshot, které ale neuspěly. Důvodů bylo více, například podpora 32 bitů, zrušení produktových řad dodávaných ARM čipů a podobně.





Ekosystém dospěl

„Ekosystém nebyl připravený. K dispozici byly pouze čipy, neexistovaly potřebné softwarové nástroje, jako jsou kompilátory a další. Dnes je situace úplně jiná. Ekosystém ARMu je vyspělý a zapojuje se do něj open source komunita, díky čemuž se podpora softwaru pro ARM rozšiřuje,“ řekl Lupě na konferenci Discover ve Frankfurtu výkonný ředitel HPE Antonio Neri.

Pomáhá i to, že podporu ARMu už nedělá pouze HPE, ale další velcí hráči. Kromě již zmiňovaných odběratelů čipů Ampere je to zejména největší cloud světa Amazon Web Services. Ten už provozuje instance s třetí generací vlastních ARM čipů Graviton. Jsou efektivnější a levnější než x86 a nově přibyla verze pro superpočítačové výpočty. Na ARMu běží také Fugaku, druhý nejvýkonnější superpočítač světa.

„Naše servery s Ampere nejsou žádná testovací platforma. Dáváme do toho čas a prostředky, jako například do nasazení nové platformy od Intelu. Vyvinuli jsme si vlastní základní desku, napsali firmware, BIOS, ovladače, správu a tak dále,“ navázal Groth. „Někteří další výrobci serverů s Ampere si na základní desky vzali referenční design přímo od Ampere, my jsme šli dále.“

HPE tímto přístupem cílí na své zákazníky, kteří po podobných enterprise dodavatelích chtějí služby, za něž jsou ochotní platit (jednotná správa, podpora a další). Pro některé zákazníky zároveň zapojení firmy jako HPE může znamenat důvod, proč ARM zkusit.

Pro ty velké

Nicméně cílová skupina pro serverový ARM zdaleka není tak velká jako pro univerzální, rozšířený a široce podporovaný x86. HPE samo pragmaticky cílí na množinu takzvaných service providerů. Tedy zejména velkých hráčů, kteří většinou mají pod kontrolou full stack aplikační vývoj. Nenakupují VMware a spol., ale vše si skládají sami, a tudíž mohou kód přizpůsobit pro ARM. Konkrétně v Česku příliš takových hráčů není, zahrnout by se tam dal třeba Seznam s jeho vlastní montáží serverů a datacentry.

„Jsme v začátcích. Soustředíme se na specifický segment, tradiční zákazníci nemohou udělat migraci na ARM přes noc,“ konstatoval Neri.

„Mezi service providery je o ARM velký zájem. Zákazníci už nějakou dobu mají poptávku, označil bych jí za robustní. Nestavěli jsme servery s Ampere jen tak pro srandu. Sekce Service Providers je obecně jedna z nejrychleji rostoucích v celé firmě. Takzvaní hyperscale hráči, kteří si řeší softwarový full stack, mohou pro ARM dělat velké optimalizace. V takových případech nabízí ARM oproti x86 až pětkrát vyšší výkon na watt, místo v racku a tak dále,“ spočítal Groth.

Faktor Čína

Serverový ARM se aktuálně hodí na nativní cloudové workloady, obří infrastruktury, provoz kontejnerů a podobně. Jde o architekturu optimalizovanou na specifické účely.

HPE si Ampere vybralo díky jeho kritické mase a podpoře velkých hráčů na trhu. Možnosti konfigurací ale zatím jsou omezené. Lze využít tří možností konfigurací pamětí a u síťových karet je nutné využívat Mellanox.

„ARM jsme zkoušeli i dříve, ale nevyšlo to. Ekosystém nebyl vyspělý. To se v posledních dvou tří letech změnilo a pro nás je to šance,“ dodal Groth.

Kromě již zmiňovaných aspektů se objevuje i další sílící argument: Čína je pod stále většími čipovými sankcemi Spojených států. Musí proto hledat alternativy a vývoj vlastních ARM čipů je jedna z nich. Dělá to například Huawei, ale také Alibaba a další. Zapojení Číny do serverových ARMů dál vytváří kritickou masu.

Asijská velmoc také tlačí na rozvoj licenčně nezatížené architektury RISC-V, která je konkurencí pro ARM. HPE tuto oblast rovněž sleduje, podle zástupců firmy ale ještě není na serverový svět plně připravené a bude si muset projít vývojem ekosystému, jako tomu bylo u ARMu.

