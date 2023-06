Přišly vám Ordinals jako hloupost? Držte si klobouky, na bitcoin plíživě přichází metaverzum

Začneme ale nejprve drobným osvěžením paměti. Ještě v lednu fungovala bitcoinová síť celkem pokojně tak, jak by od ní každý očekával. Revoluce přišla plíživě. Nejprve bitcoinový vývojář a softwarový inženýr Casey Rodarmor spustil 21. ledna na bitcoinovém mainnetu protokol Ordinals.

Ten chytře využil nezamýšlených konsekvencí SegWitu a Taprootu a přinesl do bitcoinového blockchainu možnost levně (pomineme-li transakční poplatky) vkládat nefinanční transakce (o velikosti jednotlivých satoshi) a také jednu důležitou nezamýšlenou vlastnost – nezaměnitelnost.

Do jednotlivých transakcí je možné vkládat takzvané inskripce, které se mohou skládat z textového řetězce, kódu, obrázků, nebo klidně třeba videosekvence, pokud bude dostatečně malá, aby se do inskripce vešla. Inskripce zůstává po dokončení bitcoinové transakce uložena v jejím podpisu a tím pádem také navždy zapsaná přímo v bitcoinovém blockchainu.

Od doby uvedení Ordinals jsme byli svědky další urychlené evoluce nového fenoménu, po NFT like inskripcích se objevily zaměnitelné BRC-20 tokeny nad bitcoinovým protokolem a mnohem později rekurzivní zápis, který umožňuje překonat limit velikosti bloku bitcoinu 4 MB, který omezuje velikost jednotlivých inskripcí. Zatímco původní inskripce v bitcoinu byly na sobě nezávislé a nevěděly o jiných inskripcích, nová funkce umožnila odkazovat na obsah jiných inskripcí pomocí speciální syntaxe. Funkce byla do systému Ordinals zavedena 10. června.

Novinka umožňuje například provazovat části spustitelného kódu v jiných inskripcích nebo spustit nad bitcoinovým protokolem metaverzum. Řekl někdo metaverzum? Seznamte se, Bitmap Theory. Ta se objevila jen tři dny po rekurzivních inskripcích, a i když to momentálně vypadá, že termín metaverzum je letos něco jako sprosté slovo, v kryptoměnové komunitě termín, zdá se, stále silně rezonuje, i když už ne zdaleka tak silně jako dříve.





Bitmap Theory se točí kolem myšlenky, že lidé mohou vlastnit jednotlivé bitcoinové bloky, což (opět) roztáčí vlnu inskripčního šílení a vede k extrémním transakčním poplatkům. Pojítek mezi Ordinals a Bitmap Theory je ale více.

Obdobně jako Ordinals umožnily uživatelům trvale zapisovat jednotlivé satoshi s více či méně bizarním unikátním obsahem, Bitmap Theory nabízí na podobném principu způsob, jak si jednotlivci mohou „nárokovat“ vlastnictví jednotlivých vytěžených bloků. Pokud vám to přijde asi podobně užitečné jako virtuální vlastnictví čtverečních metrů na měsíci nebo falešný titul skotského lorda, nejste daleko od pravdy.

Pseudonymní tvůrce protokolu Bitoshi Blockamoto ale tvrdí, že díky tomuto open-source standardu lze třeba integrovat jakýkoli blok do části metaverza. „Bitmap je revoluce. Nyní si můžete nárokovat vlastnictví bitcoinových bloků,“ napsal Blockamoto na Twitteru. „Je to prvotřídní nemovitost postavená na digitálním zlatě.“

Platformy mohou následně data rozebrat na frakce a vlastníci bloků tak distribuovat frakcionované transakce ostatním.

Spuštění Bitmap Theory vyvolalo podobnou mánii jako samotný příchod Ordinals nebo BRC-20 tokenů, mezi uživateli nyní probíhá inskripční horečka v honbě za nejprestižnějšími historickými bloky, jako jsou například Satoshiho bloky nebo ty, které obsahují transakce ze Silk Road.

A great thread. A beginners guide to all things bitmap.



Step1 Read this from the founder @blockamoto https://t.co/z1IrFkiUeJ — 3ms.btc (@markshaw) June 18, 2023

Princip je jednoduchý: pokud kápnete na prestižní blok, který si ještě nestačil nárokovat někdo jiný, můžete na něm později slušně vydělat. Některé se dnes prodávají až za 0,1 BTC. Že je to zvrácené a trochu hloupé? Myslet si o tom pochopitelně můžeme, co chceme, ale to je také slovy klasika asi tak všechno, co s tím můžeme dělat.