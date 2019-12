 »  Přístup k filmům a seriálům se začíná komplikovat. A také zdražovat

Svět byl jednoduché místo pro život, dokud existovaly pouze klasické televize. Pak to začaly trochu komplikovat videopůjčovny a filmy na nosičích (hlavně DVD) v obchodech, ale ta hlavní komplikace přišla až s příchodem dostatečně rychlého internetu. Filmy a seriály se objevily dostupné na pár kliknutí, ať už „stahováním“, nebo příchodem Netflixu. Dá se říci, že byl vlastně první kdo nabídl tak širokou nabídku za tak snadných podmínek. Jenže v roce 2019 se nám to začíná komplikovat. Jako by nestačilo, že svět je navíc komplikovaný teritoriálním dělením práv.

Apple má konečně své TV+ (s miniaturní nabídkou), Disney má Disney+ (s podstatně zásadnější nabídkou, a hlavně řadou exklusivních věcí). Doposud dominantnímu Netflixu se komplikuje situace, mezi streamovacími službami zuří válka o práva a začíná nové rozdělení filmového a seriálového světa. Ke stávajícím (výše zmíněným) geografickým omezením se více než doposud přidává rozdělení podle toho, kdo vlastní práva, a tím pádem na které službě se divák bude moci na něco dívat.

Blíží se období, kdy divák bude muset sáhnout hlouběji do peněženky, aby se dostal k obsahu, o který má zájem. Byť jakkoliv to prozatím vypadá i na menší cenovou válku (Apple TV+ začíná na 4,99 USD, Disney+ na 6,99 USD měsíčně), není moc velká naděje, že by to přineslo snížení nákladů.

Celé to bude navíc ještě zajímavější o to, že podle analytiků je velikost trhu „domácího videa“ konstantní už od roku 2005 – tehdy šlo o 25 miliard dolarů, které se dělily hlavně mezi fyzická média (jen DVD představovala 16 miliard dolarů) a pár dalších variant. Jenže v roce 2019 tu máme paradox – trh je prý stále 25 miliard dolarů, DVD se prodávají už jenom za 2,2 miliardy a streaming představuje 15 miliard dolarů.

Porcování streamingu

Právě onu streamingovou část si postupně chce rozebrat stále více hráčů – nově výše zmíněné Apple a Disney, dřívější Netflix, HBO a Amazon. Do budoucna ještě dorazí pár dalších služeb. Z nichž některé (jako třeba NBC Peacock) chtějí prorazit navíc tím, že budou zadarmo.

Tihle všichni se nakonec budou dělit o rodinný rozpočet na „televizní zábavu“, který v USA je mezi 80 až 120 USD měsíčně a rozhodně se nechystá růst. Jeho značná část ale míří do klasických či kabelových/satelitních televizí. V novější podobě do toho ještě navíc vstupují televize provozované telco (v česku O2 TV jako nejmarkantnější příklad). Ono „dělit“ je ale čerstvě, jak už bylo naznačeno výše, komplikováno rozdělováním „vysílacích“ práv a tím novou nutností platit si více streamovacích služeb než doposud (stávající průměr byl 3,4 služby na domácnost, očekává se růst až na šest).

Oněch 3,4 průměru bylo dáno tím, že řada lidí si pořizovala kombinaci Netflix a HBO (což doposud stačilo na většinu dobrých věcí). Navíc měli čas od času jinou službu (a měsíčně za to vše dávali okolo 30 USD) a k tomu kabelovku (ta mimochodem v průměru stojí v USA 107 USD). V nové podobě to ale už určitě stačit nebude a minimálně je potřeba přidat alespoň Disney+. Otázkou pak zůstává, jak hodně se do nové tvorby (a nákupu práv) opře Apple a Amazon.

Na novou streamovací válku už chvíli doplácejí kabelovky – dost hodně i pro vysokou cenu s jejich odběrem spojenou. V řadě zemí na to ale doplácí (a ještě více budou) klasické televizní stanice. Celé to totiž není jenom o penězích, stále je zde ještě dostupný čas – prostě když budete mít (a platit) 4 a více „SVOD“ (video on demand, jak se říká všem těm Netflixům), nebudete mít čas (a už vůbec ne důvod) se dívat na klasické televize.

TIP: Pokud si myslíte, že streamovacích služeb a cest, jak sledovat filmy a seriály, je snad málo, The essential comparison guide to every streaming service vás velmi rychle vyvede z omylu.

Na kolik vyjde přístup k filmům, seriálům a televizím?

Pro lepší pochopení je vhodné si udělat malý přehled aktuálních měsíčních cen (hlavně v USD, ale některé mají i české ceny).