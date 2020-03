 »  Pro jiné povinnosti, pro sebe výjimku. Vnitro selhává jako hybatel pokroku eGovernmentu

Návrh nového zákona o občanských průkazech je ve dvou bodech ukázkou, jak ministerstvo vnitra, jako garant eGovernmentu v ČR, nechce koncepčně řešit některé oblasti a zároveň si ve svých zákonech samo ulevuje tam, kde koncepční řešení chybí.

Absence postupu pro prezenční elektronické podání

V rámci svých pracovních aktivit jsem řešil v jedné ze státních institucí problematiku digitalizace prezenčního podání. Jedná se o instituci, kde je velký počet takových podání a z povahy věci není v krátkodobém horizontu možné tuto situaci změnit.

Krátké vysvětlení, co rozumím pod pojmem „prezenční elektronické podání“. Někdy není možné se vyhnout situaci, kdy jdete na úřad a tam jednáte a přímo na místě ve spolupráci s úředníkem vytvoříte podání. Ještě dlouho takové případy budou nastávat. V některých agendách je tento postup většinový.

V některých institucích tento způsob podání převažuje a odehrává se ve velkých objemech (stovky tisíc takových podání měsíčně). Jak to dnes typicky vypadá?

Úředník vytvoří podání na počítači, vytiskne ho a vy ho podepíšete. Úředník si ho založí do papírového spisu. Pokud pak chce s dokumentem nakládat elektronicky, má možnost provést tzv. autorizovanou konverzi z moci úřední. V podstatě jde o naskenování, elektronické podepsání dokumentu a jeho zaevidování v centrální evidenci konverzí. Pořád ale zůstává papírový dokument, který se musí evidovat ve spisové službě buď po celou dobu až do skartace, nebo, v případě použití autorizované konverze, po dobu 3 let.

Zákony (zejména ten o spisové službě a archivnictví) jinou validní cestu neumožňují.

Přitom v oblasti soukromoprávní si již i v rámci současné legislativy firmy našly způsob, jak pro svou potřebu takové „prezenční podání“ řešit. Tím způsobem je tzv. dynamický biometrický podpis – tedy podpis speciálním perem na snímací destičku nebo tablet. Není to způsob dokonalý, ale při správném provedení je funkční a dostatečně důvěryhodný.

Na několika konferencích se zástupci ministerstva vnitra jsem se cíleně ptal na to, zda vnitro plánuje nějak koncepčně řešit problematiku prezenčního elektronického podání. Odpověď jsem nikdy nedostal. Většinou se mi zdálo, že zástupci vnitra nepochopili, v čem vidím problém. Asi jsem se špatně ptal.

Nyní je tu návrh nového zákona o občanských průkazech právě z pera ministerstva vnitra. Vnitro se snaží elektronizovat celý proces vydání občanky a zbavit se všech papírů. To je jistě chvályhodné. Proto se poučilo u soukromých subjektů a všechny podpisy, které žadatel v rámci procesu podání žádosti a převzetí průkazu provádí, navrhuje provádět pomocí tzv. digitálního podpisu.

Digitální podpis si pro potřeby tohoto jednoho zákona vnitro definovalo takto: