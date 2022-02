Problém se 100. verzí Chromu a Firefoxu, úpadek amerického Forbesu a chybějící hardware pro metaverzum

„Rapper“ obviněný z miliardových krypto podvodů byl také přispěvatelem časopisu Forbes. Což přivádí k zamyšlení nad tím, jak se z prestižního a respektovaného média mohlo stát něco, co v An incomplete history of Forbes.com as a platform for scams, grift, and bad journalism shrnují jako „nedostatečně editovaný skupinový blog, který je snadným terčem podvodníků. Říkejme tomu Forbes: nástroj pro podvodníky.“ Naštěstí je řeč jenom o Forbesu v USA, ten český nese sice stejné jméno a licenci, ale kvalitou je někde zcela jinde.

“Barva kůže” emoji od Applu se dostala až k soudu. Soud ale případ zamítl s tím, že existuje jen omezený počet možností, jak nakreslit palec nahoru. Apple totiž měl “okopírovat” design palců nahoru od společnosti iDiversicons.

TELEgraficky

Wine 7.2 je venku ■ GiveSendGo hacknuto ■ Delphi je 27 let ■ Geo-FS ■ OBS Studio 27.2 je venku ■ Streamline Icons ■ GPT3 pro SEO ■ Spotify kupuje Chartable a Podsights ■ Joe Rogan pro Spotify 200 milionový ■ Dune: Spice Wars ■ Nahraďte Google Fonts něčím, co respektuje soukromí ■ Worldle ■ Microsimulator of Traffic Flow

WEBDESIGN, INTERNET

Studie zjistila, že Google přepisuje 61 % titulků. Do vyhledávání se tak nedostane vámi zamýšlený titulek stránky, ale něco, co si Google podle svého upraví.

15 % vyhledání na Googlu jsou nikdy předtím nehledané věci. Těžko se tomu věří.

Nový Chrome a Firefox možná nebudou s některými weby fungovat. Problém je v tom, že oba prohlížeče dorazily k verzi 100 a některé weby si s tím nemusí poradit. Ano, vážně. Programátoři takovýchto webů totiž natvrdo berou v úvahu verzi jako dvoučíselnou. A nejde o žádné malé weby – HBO GO (tam to asi nikoho nepřekvapí), Bethesda, Yahoo či Slack. Chrome v100 dorazí 29. března, Firefox v100 dorazí 3. května.

Děravý UpDraftPlus vyvolal vynucenou aktualizaci pluginu. Bezpečnostní chyba umožňovala dostat se k zálohám serveru. Detaily v Severe Vulnerability Fixed In UpdraftPlus 1.22.3 a UpdraftPlus security release – 1.22.3 / 2.22.3 – please upgrade.

Mohlo by se hodit – kam dojdete za deset minut. Mapový mashup.

HARDWARE

Média zjišťují, že hardware potřebný pro fungování metaverza nebude možná ještě desítky let existovat. Překvapivé na tom je, že jim to trvalo několik měsíců od momentu, kdy metavesmír zaplavil mediální prostor a Mark Zuckerberg narýsoval nereálnou budoucnost. Via Mark Zuckerberg’s metaverse will require computing tech no one knows how to build.

SOFTWARE

Google oznámil Chrome OS Flex. Zdarma dostupný cloudově založený operační systém určený pro stará PC či Mac. Jde o výsledek akvizice Neverware Cloudready před několika lety. Podrobnosti u Googlu v Chrome OS Flex.

Amazon Elastic File System (EFS) zrychlil čtení souborů. Z časů v nízkých milisekundách se nově dostal pod milisekundy, až na 600 mikrosekund. Detaily v Amazon EFS performance.

State of JavaScript 2021 je venku. Hodně užitečné čtení.

Epic má více než 500 milionů účtů v Epic Games. Kolik z nich je aktivních známo není.

Jak se daří či nedaří Firefoxu? Otázka položená v Is Firefox OK je určitým způsobem důležitá. Z doby, kdy web ovládal Internet Explorer, jsme se dostali do doby ovládané Chromem. Prohlížeč Safari ohrožuje sám sebe, Microsoft Edge je skrytý Chrome a a Firefoxu se nedaří.

Mazdě se zasekla auta po chybné aktualizace rádia od stanice v Seattlu. Ta místo obrázku s příponou (.jpeg či .gif) poslal obrázky bez přípony. Oprava vyžaduje výměnu hlavní jednotky za 1 500 dolarů. Horace Deidu vcelku trefně poznamenal cosi o příchodu autonomních automobilů. Postižená auta naštěstí byla pojízdná, ale nebylo možné změnit naladěnou stanici. Viz též Tech bug keeps Mazda radios locked in to NPR.

Chrome stále rozšiřuje “chrome actions”. Jde o fráze (povely), které můžete psát v adresní řádce a vyvolají vám možnost kliknout na “Action chip” a dostat se tak na potřebné místo. Má to ale jeden zásadní háček, přehled v angličtině je pro lokalizovaný Chrome k ničemu. A snaha použít odpovídající Actions česky málokdy k něčemu vede.

Windows 11 Pro budou vyžadovat účet u Microsoftu i připojení při instalaci. Podobně na tom jsou od loňského roku i Windows 11 Home. Jde o velmi nepříjemné změny. Microsoft navíc bude muset konečně vyřešit omezení na deset zařízení na jeden účet.

Amazon migruje uživatele Comixology do nové aplikace. S řadou problémů. Comixology totiž končí a je nutné stáhnout novou aplikaci – ta zmigruje uživatele do obchodu Amazonu, samozřejmě včetně nutnosti použít účet u Amazonu. Samotná migrace ale může u uživatelé s velkou sbírkou komiksů trvat i hodiny. Pokud se tedy migrace podaří a o komiksy úplně nepřijdou.

Github doplnil možnost přidávat diagramy pomoci markdownu. Tedy lépe řečeno, s pomocí Mermaid.

MARKETING A KOMUNIKACE

Spotify má další problém: playlisty propagující anti-vakcinační hudbu. Jde o klasické konspirační teorie hlásající, že covid-19 je fake a označující očkováníza “jed”. A skutečně aktivně propagované algoritmy Spotify. Vice i v Spotify’s COVID problems are bigger than Joe Rogan.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Stát Texas žaluje společnost Meta kvůli rozpoznávání obličejů. V Illinois už za to samé vysoudili 650 milionů dolarů. Meta se nezatěžovala získáváním informovaného souhlasu uživatelů, nutno dodat, že v celosvětovém měřítku.

Nový 0day v Chromu je aktivně používán pro útoky. Pokud jste tedy ještě neaktualizovali (od pondělí je k dispozici opravená verze, 98.0.4758.102), tak to udělejte co nejdříve. V roce 2021 se v Chrome objevilo 17 0day chyb.

Firma McDonald’s si podala patent na prodej v metaverzu s doručením v reálném světě. Na rozdíl od NFT a dalších podivných nápadu to alespoň dává smysl.

Zero Hedge, finanční zpravodajský web, byl obviněn z šíření ruské propagandy. Hají se tím, co známe i z Česka, tedy “širokým spektrem pohledů”.

Novináři používající služby pro přepis/překlad by měli zvážit bezpečnost. Příklad popsaný v My journey down the rabbit hole of every journalist’s favorite app je alarmující ukázkou toho, že Otter (a další) zpracovávají či dokonce sdílejí získané informace. A může to mít zásadní dopady na soukromí i bezpečnost. Nejen novináře, ale třeba toho, s kým dělají rozhovor.

YouTube chce (opět) zastavit šíření dezinformací. Ideálně ještě předtím, než se stanou virální. Plánuje také zamezit sdílení mezi platformami.

Bezpečností čip T2 v Mac počítačích je děravý. Nedostatek umožňuje rozlousknutí hesel. Může se to podařit v řádu vyšších hodin místo obvyklých až několika let. Passware, kteří na to upozornili, se specializují právě na pomůcky pro rozlousknutí hesel.

Mezinárodní Červený kříž byl hacknut přes neopravenou zranitelnost. Unikla data více než 515 tisíc vysoce zranitelných lidí a mělo jít o práci státem placených hackerů. Detaily v Cyber-attack on ICRC: What we know.

TikTok sdílí vaše data mnohem více než jiná sociální média. A nikdo neví, kam je vlastně sdílí. Což těžko může překvapit, TikTok je čínská aplikace, nějaká “západní” pravidla pro soukromí ji nemusí moc zajímat. Čemuž dost napomáhá i to, že se nikdo o TikTok z tohoto pohledu prakticky nezajímá. A také to, že Facebooku podobný přístup procházel roky. V New Research Across 200 iOS Apps Hints that Surveillance Marketing is Still Going Strong ale najdete množství dalších hříšníků.

Soud dal společnosti DEKRA částečně za pravdu, nicméně označil za opodstatněný výrok Libora Fleischhanse, který označil zprostředkovatelský program DEKRA Emise za „cracklý“ a uvedl, že software umožňuje manipulovat s výsledky emisních kontrol. Ve sporu jde o to, že software na STK umožňoval zfalšovat výsledky technických kontrol.

Společnost Meta propustila šéfa globálního komunitního rozvoje poté, co se objevil na videu s nezletilými sexuálními styky. Detaily například v Jeren Miles, Meta's Head of Global Communications, Was just caught in this video – „Live confrontation 36 year old was talking to a 13 y/o boy“.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook má problém s nadvládou super uživatelů píše se v Facebook Has a Superuser-Supremacy Problem. Většina veřejných aktivit pochází od malé, hyperaktivní skupiny hrubě se chovajících uživatelů. Facebook spoléhá na to, že právě oni rozhodují o tom, co všichni vidí.

Twitch zpřísnil pravidla pro uživatelská jména. Žádná slova týkající se sexu či tvrdých drog. Podrobnosti v Community Safety Update: New Username Policy.

Facebook přejmenoval News Feed na prosté Feed. S jakými změnami v algoritmu to bude doprovázené prozatím není řečeno, ale změna názvu napovídá, že zprávy, zpravodajství a média už se zájmu Facebooku netěší. Byť ony jsou tedy v nemilosti už několik posledních let.

Horizon, VR platforma firmy Meta, má 300 tisíc uživatelů. Za poslední tři měsíce se měl jejich počet zvednout desetkrát.

Instagram se “podělil” o informace o klíčových faktorech řazení příspěvků, příběhů i reels. Jak už to tak u Facebooku chodí, žádné konkrétní a použitelné informace se ale nedozvíte.

Twitter umožní označovat “hodné” roboty “nálepkou”. Vývojáři automatizovaných účtů (botů) je budou moci dobrovolně na tyto účty uvést.

MOBILNÍ APLIKACE

Google představil “Privacy Sandbox” pro Android. Jde o reakci na to, co Apple loni zavedl pro ochranu soukromí uživatelů. Detaily najdete v Introducing the Privacy Sandbox on Android. Bude zajímavé sledovat, jestli Google bude ochoten ustoupit a připravit tak sám sebe o podstatnou část příjmů (a hlavně informací o uživatelích).

Android appky na Windows 11? 8 GB RAM, SSD a povolená virtualizace. Takové jsou minimální požadavky na systém.

STARTUPY A EKONOMIKA

Kryptoměna Let’s Go brandon se propadla prakticky na nulu.

Intel koupí Tower Semiconductor za 5,4 miliardy dolarů. Tower Semiconductor je izraelský výrobce analogových čipů se třemi továrnami (Izrael, Texas USA a Japonsko). Intel tak posílí pozici proti konkurenčnímu TSMC.

Vlastnit barvu jako NFT? Cory Doctorow k tomu dost jasně říká: “Ne, nemůžeš vlastnit žádnou barvu, ty naprostý blázne.” Všímá si nejenom absurdního nápadu “Muzea Barev”, ale i dalších podvodů a podivností spojených NFT.

Stovky zaměstnanců v Salesforce protestují proti plánům s NFT. Vadí jim dopad na životní prostředí a obavy z podvodů. Těch je NFT plné.

Better.com připravuje další propouštění a přichází o šéfy. Možná si vzpomenete, že Better je známý aférou, kdy šéf přes Zoom poněkud ležérně propustil 900 lidí.

E-KNIHY

Amazon má pro Kindle novou domácí obrazovku. Není spojena se zařízením, ale přímo s účtem uživatele.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.