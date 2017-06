 »  Problémy Skypu, česká policie na Twitteru a sledování porna prý souvisí s rozvody

Jak namalujete kroužek? Odshora? Odspoda? Ve směru či proti směru hodinových ručiček? V How do you draw a circle? We analyzed 100,000 drawings to show how culture shapes our instincts ukazují, že to, jak malujeme kruh, hodně souvisí s tím, odkud jsme. Například většina lidí ho maluje proti směru hodinových ručiček, ale lidé z Tchaj-wanu a Japonska nikoliv.

Čas opustit Slack a omezit komunikaci v „reálném čase“ – zabíjí totiž produktivitu, stává se návykovou a ve výsledku není prospěšná. Nevěříte? Zkuste pečlivě číst Why we’re betting against real-time team messaging, kde najdete řadu velmi dobrých postřehů. Samozřejmě to končí doporučením na jiný software (Twist), ale také několika užitečnými odkazy k dalšímu čtení.

Google přestane používat obsah e-mailů pro cílení inzerce. Podle Google Will Stop Reading Your Emails for Gmail Ads důvodem není ohleduplnost ke spotřebitelům, ale firemní zákazníci. Pokud si pamatujete, tak tohle je dlouhodobě jedna z nejkontroverznějších aktivit Googlu, ze které si jeden čas dělal legraci i Microsoft a cestou se objevilo i několik žalob. Google místo zkoumání mailu bude cílit inzerci podle profilu uživatele. O tom se asi dá předpokládat, že je k něčemu takovému nakonec podstatně vhodnější. Oznámení od Googlu viz As G Suite gains traction in the enterprise, G Suite’s Gmail and consumer Gmail to more closely align.

Německo nezvládá boj proti nenávistným projevům a chce přesunout odpovědnost na Facebook či Twitter. V absurdním tahu chystá pokuty až 50 milionů eur, pokud Facebook či Twitter nebudou odstraňovat nenávistné příspěvky. Řešit fake news, nenávist a další protizákonné aktivity musí především Německo (a jakákoliv země) samo. Pokud to nedělá, přesouvání zodpovědnosti na sociální sítě je absurdní tah. Viz Germany wants to fine Facebook over hate speech, raising fears of censorship a Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (PDF).

TELEgraficky

WEBDESIGN, INTERNET

Americký venkov si o internetu může nechat jenom zdát. Nákladné, pomalé, v řadě míst žádné, takové je připojení k internetu na americkém venkově. Viz RURAL AMERICA IS STRANDED IN THE DIAL-UP AGE, a pokud byste chtěli řešit, jak jsme na tom v Česku, tak stačí vyjet pár kilometrů za Prahu a dopadnete stejně. Včetně míst, kde není ani mobilní signál, protože operátoři potřebovali posílit základnové stanice jinde. Jen ty Spojené státy jsou nesrovnatelně větší.

Už jste do vyhledávacího políčka Googlu napsali „spinner“? Bez uvozovek samozřejmě a na google.com pochopitelně, na google.cz to fungovat nebude.

Skype v úterý nejel dalších několik dlouhých hodin a samotný heartbeat.skype.com sice fungoval, ale poněkud postrádal obrázky. Na downdetector.com/status/skype bylo také velmi pěkně vidět, že problémy se táhly už od večerních pondělních hodin a mapa ukazovala problémy pouze v Evropě. Na Twitteru si mezitím uživatelé zoufali, že Skype nejede a nevěděli si rady. Možná by stačilo pustil kteroukoliv jinou z desítek chatovacích aplikací a na Skype konečně zapomenout.

K výpadku Skypu se hlásí hackeři z CyberTeam. Výpadek od pondělního do úterního večera měl Microsoft vyřešit „změnami v konfiguraci“. CyberTeam na Twitteru tvrdí, že dalším cílem bude Steam.

Medium neumožní přes IFTTT vkládat články, ostatní věci v IFTTT zůstanou. Dost nešťastný nápad, protože proč by se někdo zabýval programováním vkládání článku přes jejich vlastní API, když to mohl dělat snadno a bez bolesti přes IFTTT?

Google Posts (dříve Candidate cards) by měly být nově dostupné pro všechny firmy, tedy ty všechny, které využívají Google My Business. Viz Make your business stand out on Google with Posts.

SOFTWARE

Ubuntu pro telefony a tablety se nakonec nepodařilo uvést do života. Proč ale? My Ubuntu for mobile devices post mortem analysis nabízí slušné čtení přesně na tohle téma.

ANTHEM vypadá velmi povedeně. Velmi povedeně.

Google Chat (GChat) končí 26. června. Ale nezoufejte, můžete si vybrat mezi Hangouts, Allo, Duo a řadou dalších chatovacích aplikací, kde zejména u těch od Google nikdy nevíte, kdy se je rozhodnou náhle ukončit nebo uvedou na trh další. Osobně mi GChat chybět nebude, nepoužil jsem ho už roky. Hangouts/Allo/Duo ostatně také ne. Viz Gchat’s Window Is Closing for Good.

A God of War – Be a Warrior taky hodně povedeně. Sakra hodně.

Microsoftu prý unikly zdrojové kódy jádra Windows 10, interní buildy a řada dalších věcí. Viz 32TB of Windows 10 internal builds, core source code leak online. A celé je to ještě zajímavější, pokud si přečtete Statement regarding The Register's article.

HARDWARE

FireWire (IEEE 1394) se nikdy nepodařilo prosadit, ale proč vlastně? V The tragedy of FireWire: Collaborative tech torpedoed by corporations se věnují historii a konstatují, že tuhle technologii v zásadě potopily firmy. V začarovaném kruhu tvrdily „ukažte nám, že to je průmyslově přijaté a my to nasadíme“. Ale jeden ze zajímavých momentů je, že Apple v době finanční krize prostě došel k názoru, že změní licenční politiku FireWire a začal chtít 1 USD za každý port v počítači.

MARKETING A KOMUNIKACE

Uber a jeho skandály, PR katastrofy a přehmaty najdete přehledně v Uber's scandals, blunders and PR disasters: the full list. Stojí to za důkladné prostudování.

Nová reklama Applu – iPhone 7 – The Archives.

Policie ČR spustila ve středu sociální sítě. Má na to prý 30 lidí, ale zjevně nikoho, kdo by den po spuštění (čtvrtek) dokázal na @PolicieCZ dát aspoň jeden nový příspěvek. Ale třeba pracují na Twitteru v utajení. Kdo ví.

Nintendo se e-mailingem omlouvá za to, že neposílá e-maily. Tak trochu absurdita spojená i s tím, že poslaný e-mail je v zásadě o ničem.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Facebook prozradil identitu svých moderátorů podezřelým z terorismu. Nejde přitom o žádnou maličkost, prozrazení se týkalo více než 1000 lidí a jeden z nich je v ohrožení života. Chyba byla v softwaru, který moderátoři používali, a jejich identita se pak ukazovala v případech zásahů proti správcům skupin. Uvážíte-li ještě to, jak mizerně těmto lidem (kteří ani nejsou zaměstnanci) Facebook platí, tak to snad raději ani více nekomentovat. Viz Revealed: Facebook exposed identities of moderators to suspected terrorists, kde navíc zjistíte, že šéf investigativců Facebooku to celé zlehčuje. Jak jinak.

Sledování porna má souvislost s rozvodem. Prostě pokud se ženatí/vdaní lidé začnou dívat na porno, je dvakrát větší pravděpodobnost rozvodu než u těch, co se nekoukají. U žen dokonce třikrát větší. Méně negativní efekt porno ale bude mít, pokud se budou dívat společně. Viz People More Likely to Divorce After They Start Watching Porn, Says Study a Beginning pornography use associated with increase in probability of divorce.

Snapchat doplnil geolokaci, můžete hledat další lidi. Pozor! Jako obvykle je to zásadně nebezpečné. Sice novinku nezapnuli všem automaticky, ale pokud ji zapnete, měli byste vědět, že vaše lokace je přesná, nikoliv pouze přibližná jako u ostatních geolokačních služeb. Kdokoliv, komu to umožníte, se bude moci podívat na přesné místo, kde se nacházíte. U Snapchatu s historií plnou ignorování soukromí uživatelů to nepřekvapuje. Pozor, pokud Snapchat používají vaše děti, ověřte si, zda Snap Map zapnuli a zda jenom pro blízké přátele. Viz Introducing Snap Map!

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Snapchatu se nedaří zaujmout marketéry, je až na posledním místě, daleko za Pinterestem. Viz Snapchat is struggling to get marketers interested a nezapomeňte, že toto platí pro USA.

Podbarvené příspěvky na Facebooku se rozšiřují o podkladové obrázky. Pokud se ptáte, proč něco takového Facebook zavedl, tak proto, že lidé na Facebook méně a méně přispívají. Možná se vám bude hodit, že tyhle příspěvky mají délku omezenou na 130 znaků. Pokud stále vidíte pouze možnost přidávat barvy, tak to chce trpělivost. Ono to dorazí. A jinak viz Facebook is about to look like a Hallmark store exploded.

Katy Perry je první (celebrita), kdo získal 100 milionů fanoušků na Twitteru.

Příspěvek na Instagramu Beyoncé má prý hodnotu okolo milionu dolarů, tvrdí When pop stars have Instagram, they no longer need record labels. A ano, z tohoto pohledu to tak vypadá, že by snad Beyoncé mohla přestat pomalu i vystupovat, stačilo by jet na Instagramu. Celé to má jednu vadu, Instagram směřuje stejným směrem jako Facebook, tedy k masivnímu omezení dosahu příspěvků bez placení. Takže vedle nákladů na vytváření profilu bude ještě nutné platit více a více peněz. A viz ještě Beyonce’s Instagram Posts Are Insanely Powerful, Just Like Everything Else She Does a žebříček účtů na Instagramu.

Tisíc lajků, nebo ho pustím, napsal muž k fotce dítěte vystrčeného z okna. Ve skutečnosti ho to, alespoň podle Man jailed for dangling baby from window in Algeria, přivedlo do vězení. U soudu tvrdil, že obrázek změnili uživatelé na sociální síti.

Skype končí s propojením na vaše kontakty v sociálních sítích. Od 17. července přestane fungovat propojení na kontakty z Googlu, Twitteru, Facebooku, LinkedIn, Yahoo či MAC adresáře. Pokud si k tomu chcete přečíst více, tak viz Kontakty ze seznamu připojení sociální média už synchronizovat se svým účtem Microsoft. A rozhodně to udělejte, něco tak absurdního se hned tak nevidí. Microsoft strojově překládá nápovědu a výsledkem je absolutní katastrofa. Každopádně, změna se dotkne i Outlook.com a je dalším dost dobrým důvodem, proč Skype konečně přestat používat.

Instagram zkouší Favorites/Oblíbené – skupiny „přátel“ pro snazší sdílení. Pokud to chcete nazvat lépe, tak pokračuje proměna Instagramu ve Facebook a další komplikování ovládání. Instagram nicméně tvrdí, že „lidé se pokoušejí hacknout Instagram, aby si vytvořili menší audience“ (ano, přesně typická argumentace Facebooku, vše přece dělají pro lidi). Celé to lze chápat, Instagram se stále snaží potlačit Snapchat a další cesty, jak lidé sdílí fotografie jenom se skutečnými přáteli, a sdílení na Oblíbené to dělá – fotografii uvidí pouze vybraná skupina kontaktů. To, že jste někoho přidali/odebrali, se dotyční nedozví, poznají to jen z viditelné fotky se zeleným označením. Pokud je odeberete, ztratí i přístup k dřívějším fotkám – na vašem profilu bude k dispozici další záložka právě pro zobrazování fotek určených pro Oblíbené. Viz Instagram tests favorites, a major rethinking of private sharing, kde připomínají i další věc, kterou všichni víme. Funkčnost tohoto druhu prakticky nikdo nikde nepoužívá.

MOBILNÍ APLIKACE

Fyzika vám pomůže vysvětlit, proč nemůžete číst a psát SMS při řízení auta. Vážně, smrtelně vážně, nemůžete. Viz PHYSICS PROVES NO ONE CAN SAFELY TEXT AND DRIVE a samozřejmě je to vcelku jednoduché. Každou sekundu, kterou věnujete pohledu na displej, totiž urazíte až desítky metrů. Neplatí ani to, že se na mobil přece můžete dívat na světelné křižovatce. Neplatí. Prostě mobil v autě ignorujte. Kompletně.

Phhhoto končí, může za to prý Instagram, který jim ukradl boomerang efekt. A samozřejmě příliš velké náklady. Viz Phhhoto shutters app and pivots to photobooths, blaming Instagram.

Retro hry od Segy můžete mít zdarma na iOSu i Androidu. Vlastně nic nového, protože stačí vzít Unity, Master System či SG 1000 emulátory. Ale tady je to Sega, která má zájem uchovat historické hry, a je navíc ochotna i spolupracovat na tom s komunitou. Viz forever.sega.com a mějte trpělivost, mívají to dost přetížené.

Google už neumožňuje zálohovat Fotky pouze při nabíjení mobilu. Hodně nepříjemná změna znamená, že vaše fotky se z telefonu či tabletu s Androidem budou zálohovat bez ohledu na to, jestli jste připojení k nabíječce, nebo nejste. Proč k téhle změně došlo, jasné není, ale jisté je, že je hodně nešťastná. Viz Google has killed off the ability to only back up Photos while charging.

E-KNIHY

Jižní Korea zažívá masivní růst e-knižního průmyslu, píší v The South Korean eBook Industry is Experiencing Massive Growth. Ukazují to na 25,4% růstu, byť e-knihy zjevně tvoří pouze procentuální zlomek celkového knižního trhu.

STARTUPY A EKONOMIKA

Spotify má 140 milionů uživatelů a možná okolo 37 % předplatitelů (a stále je ztrátové). Za rok si polepšili o 40 milionů uživatelů. Počet platících Spotify tentokrát neoznámilo, 37 % odhaduje Venture Beat ve Spotify announces 140 million users as paid subscribers approach 40%. Recode uvádí u Spotify 3,3 miliardy USD příjmů v roce 2016 (50% růst) s 390 miliony provozní ztráty. O výši té účetní a kumulované raději nemluvit.

Travis Kalanick nakonec zcela rezignoval coby CEO Uberu, poté, co ho k tomu dotlačila skupina investorů. Tohle bude ještě zajímavé, protože Uber aktuálně nemá CEO, CFO ani COO (a ještě chybí pár dalších dřívějších šéfů). Viz Uber CEO Travis Kalanick Quits as Investors Revolt Over Scandals a nezapomeňme, že Kalanick stále má dosti podstatná hlasovací práva.

Benjamin Edelman nevěří, že se Uber může napravit. Má za to, že je zralý na zrušení. Viz Uber Can’t Be Fixed — It’s Time for Regulators to Shut It Down, kde je vše založeno na tom, že konkurenční výhoda Uberu je založena na porušování zákona a růst založený na záměrné nelegálnosti nemůže bezproblémově přejít na cestu dodržování zákonů. Dobrá analýza, která se zdaleka netýká jenom Uberu.

INFOGRAFIKY

Impérium Jeffa Bezose je dobrý pohled na vše, co vlastní Jeff Bezos a do čeho všeho investoval ať už přímo, nebo přes některé další společnosti. Viz The Jeff Bezos Empire in One Giant Chart.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.