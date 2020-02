 »  Proč Britové diskutují o rušení televizních poplatků? Vláda argumentuje dětmi i seniory

BBC však podle vládní pozice potřebuje změnu, aby obstála ve výzvách, které přinese další desetiletí. „Mění se způsoby, jak nacházíme obsah, jak si z něj vybíráme a jak ho sledujeme. V podstatě to jediné, co se nemění, jsou projevy ministrů kultury o tom, že se mediální scéna mění,“ vtipkovala exministryně. Připomněla celosvětovou oblibu Netflixu, blížící se start Disney+, rozvoj platforem typu Apple TV+ nebo Amazon Prime nebo divácké návyky mladých lidí, kteří nechápou, proč by měli čekat, až něco poběží v konkrétní dobu v televizi.

Neplatičů jsou dlouhodobě jednotky procent. Vláda Borise Johnsona zveřejnila 5. února 2020 plán, podle kterého by neplacení poplatků už nebylo trestným činem, ale bylo by posuzováno mírněji. Vyhlásila kvůli tomu veřejnou konzultaci , ve které argumentuje, že je potřeba přiměřenější a sociálně citlivější řešení například s ohledem na důchodce.

Ke zjištění neplatičů smí BBC ze zákona používat různá technická zařízení, která odhalí používání televizoru v domácnosti. U dveří také může zazvonit smluvní inspektor, ačkoliv přímo do bytu vstoupit nesmí. V krajním případě si může zajistit příkaz k domovní prohlídce. Mnohem častěji se ale na místě objeví dodávka, která podle posledních dostupných údajů umí zaměřit konkrétní místnost s televizorem do vzdálenosti 60 metrů, pokud je přijímač zapnutý alespoň po dobu 20 sekund. Přesný princip fungování ani technické parametry BBC nezveřejňuje.

Celá diskuse totiž souvisí také se změnou televizních poplatků pro seniory starší 75 let. Od roku 1999 za ně televizní poplatky hradila vláda. Zjednodušeně by se dalo říct, že se důchodci na televizi dívali zdarma. Úlitbu zavedenou labouristickou vládou Gordona Browna ale už konzervativci nechtějí dále udržovat. Od června 2020 budou muset poplatky ze svého hradit i senioři. Týká se to zhruba tří milionů domácností. Osvobozeny budou jen tehdy, pokud mají velmi nízké příjmy. Vláda má za to, že by BBC měla poplatky hradit za důchodce v podstatě sama sobě, respektive své divizi TV Licensing.

Pokud vláda dekriminalizaci televizních poplatků prosadí, začne platit nejdříve od dubna 2022.

Zastánci BBC se obávají, že je tato veřejná konzultace začátkem mnohem horších útoků na veřejnoprávní média. Mezi konzervativci a BBC panuje dlouhodobě napětí, které se ještě zhoršilo po posledních parlamentních volbách. Premiér se netají svým skeptickým pohledem na fungování BBC a její robustnost.

V už zmíněném projevu exministryně nastínila, že se vláda v letech 2022–2024 podrobněji zaměří na řízení BBC a její povinnosti. Především však chce rozhodnout, zda v prosinci 2027 neskončí i celý systém televizních poplatků – tak jako se to už stalo ve skandinávských zemích, v Belgii nebo v Nizozemsku. Termín, kdy by měly poplatky skončit, je určen platností stávající Charty BBC, což je základní dokument určující rámec veřejné služby.

Najít ten správný nový model financování nebude jednoduché a diskuse bude bezpochyby velmi bouřlivá. Sociolog Václav Štětka, který působí na Loughborough University, třeba na svém Twitteru podotkl: „BBC je zdaleka nejužívanější mediální značkou v UK, která za stejný poplatek jako prémiové předplatné Netfilxu nabízí nesrovnatelně větší objem a rozmanitost programů, včetně zpravodajství či dětských pořadů. Rušit tenhle úspěšný, globálně kopírovaný model je kulturní barbarství.“

Velké emoce vyvolala informace nedělního vydání The Times, které s odvoláním na anonymní poradce premiéra Borise Johnsona napsalo, že by BBC měla do budoucna přejít na stejný model předplatného jako Netflix, osekat počet svých televizních kanálů a prodat většinu svých rozhlasových stanic.

Podle posledních zpráv se ale zdá, že situace není tak jednoznačná. Premiér Boris Johnson „dává přednost reformě před revolucí“, jak napsaly The Times v úterý. S nahrazením televizních poplatků dobrovolným předplatným prý osobně nesouhlasí.