 »  Proč Čína najednou propadla blockchainu a co si od něj slibuje?

Když čínský prezident Si Ťin-pching během jedné ze série kolektivních přednášek politbyra komunistické strany Číny vyjádřil 24. října oficiální podporu blockchainové technologii, bral jsem to ještě s větší rezervou než podobná prohlášení a iniciativy u nás. Čínská reakce na vcelku nevinný politický proslov ale nabrala takové obrátky, že se k ní nelze alespoň stručně nevyjádřit.

Ještě v lednu byla Čína naladěna silně „antiblockchainově“, tedy alespoň co se otevřeného veřejného blockchainu týče. The Cyberspace Administration of China (CAC) vydala 10. ledna balík regulatorních opatření (framework), která se pokoušela ulovit bájnou chiméru, totiž zkrotit veřejné blockchainové platformy. Provozovatelé jejich infrastruktury (například mineři, provozovatelé nodů) dostali novou povinnost na vyžádání cenzurovat obsah (produkci, duplikaci, publikování nebo šíření) a umožnit orgánům přístup k uloženým údajům a kontrolovat totožnost uživatelů (registrace skutečných jmen uživatelů prostřednictvím národního ID nebo telefonního čísla) podle pravidel Pekingu.

Samotné kryptoměny byly (s určitou výjimkou u Bitcoinu) v Číně donedávna sprosté slovo. Nyní Čína zdánlivě úplně otočila a přešla do opačného extrému: blockchain je národním zájmem s vysokou prioritou a o Bitcoinu a Ethereu se Číňané učí i prostřednictvím populární vládní agitační aplikace Xuexi Qiangguo (přeložitelné jako „Studuj a posil velký národ“). Stačilo na to jedno politické vyjádření a několik dní. Co se vlastně stalo? Opravdu Čína najednou obrací?

Co se stalo v souvislostech

Vše začalo vcelku obecným politickým prohlášením na přednášce věnované vývoji a trendům blockchainových technologií: „Je nezbytné použít blockchain jako důležitý průlom pro nezávislou inovaci základních technologií, vyjasnit hlavní směr, zvýšit investice, zaměřit se na řadu klíčových technologií a urychlit vývoj technologie blockchain a průmyslové inovace,“ to je ve velké zkratce vše, co Si Ťin-pching řekl a z čeho okamžitě začala šílet čínská (a posléze i západní) média.

Jenže čínský politický styl komunikace se od toho euro-amerického diametrálně liší. Dva tisíce let kultivovanou tradici vyjadřování a komunikace v náznacích se nepovedlo přerušit ani velké kulturní revoluci, a tak je potřeba naučit se podobná vyjádření číst jinak, než jak jsme zvyklí. Tak to alespoň zjevně dělají samotní Číňané.

Prohlášení vyvolalo několik zajímavých reakcí, vedle okamžitého leč zřejmě jen dočasného spiku na bitcoinovém cenovém grafu vůči fiat měnám a nákupního šílenství „blockchain related“ akcií na burze „v čínském Silicon Valley“ – Šen-čenu začaly čínské sociální sítě cenzurovat obsah a odkazy na články, které hovoří o blockchainu negativně nebo ve spojení s podvody a, což je zajímavější, v Číně velmi populární vládní agitační aplikace Xuexi Qiangguo (Study for becoming powerful nation) začala doporučovat MOOC univerzitní kurz pekingské Univerzity Čching-chua, který je de facto úvodem do Bitcoinu a Etherea.

2/ China’s most popular app, Xuexi Qiangguo (study for becoming powerful nation) now has a recommended course focusing entirely on blockchain, which contains Bitcoin & Ethereum lessons. The app released by CPC to help ppl learn about its political doctrines like Xi's thoughts. pic.twitter.com/nRdCntNRAA — cnLedger (@cnLedger) October 28, 2019

Abychom ovšem byli přesní, kurz oficiálně nemá ani jednu z populárních kryptoměn v názvu, je mnohem neutrálnější a nese prosté označení „Úvod do technologie blockchainu“. Zajímavé je ale zjištění, že univerzita, která patří mezi devět nejelitnějších vzdělávacích institutů v zemi, disponuje vlastním „centrem pro výzkum blockchainových technologií“.

Na druhé straně víme, že čínské Centrum pro informační a průmyslový rozvoj (prestižní vládní vědecká instituce spadající přímo pod ministerstvo průmyslu a technologií) již nějaký čas (konkrétně od května loňského roku) publikuje poměrně zajímavé hodnocení kryptoměn a projektů, které jsou na nich založené, a to navzdory tomu, že kryptoměny s výjimkou Bitcoinu nemají v Číně žádný oficiální status, a například ICO jsou dokonce od roku 2017 v zemi explicitně zakázány.

Report je samozřejmě značně výběrový, z celkového množství více než 3000 kryptoměn a digitálních tokenů obsahuje jen 35 projektů. Čínský parlament také o dva dny později schválil dlouho očekávaný zákon o kryptografii, který má usnadnit výzkum a byznysovou aplikaci kryptografie domácím firmám a vytvořit rámec pro novou regulaci. Zákon byl mimo jiné dlouho očekáván coby framework pro kryptoměny a jejich implementaci do byznysu. A když už jsme u frameworků, zákon připravuje půdu také ještě pro jeden velký projekt, který je ke kryptoměnám zajímavým ideologickým protipólem – státní digitální měnu.

Na její příchod se Čínská lidová banka (centrální banka Čínské lidové republiky) připravuje již od roku 2014 a zdá se, že jsme právě svědky předpřípravných prací před jejím oficiálním spuštěním. Hlavními benefity mají být (oficiálně) výrazně nižší náklady na oběh (alespoň oproti hotovosti) a (neoficiálně) prakticky neomezená kontrola nad penězi v oběhu.