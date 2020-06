 »  Proč investovat do kryptoměn? Pohled velkých investorů se v posledních letech radikálně změnil

Nejen na to během čerstvě proběhlého webináře Chainalysis odpovídal Michael Sonnenshein, ředitel nejstaršího a zároveň stále největšího investičního fondu, který umožnil expozici kryptoaktivům formou regulovaných tradičních finančních nástrojů. Řeč je o Grayscale Investments. Historie Grayscale sahá až do roku 2013, kdy byl ještě Bitcoin ve finančních kruzích pouze terčem posměchu, ostatně není to zase až tak dávno, kdy se situace začala měnit. Jak tedy dnes institucionální investoři kryptoaktiva skutečně vnímají?

Sonnenshein tento feedback, za který by hlavně v letech 2017–2018 velká část kryptoměnových spekulantů byla ochotná zaprodat vlastní duši (další prudký nárůst dolarové hodnoty bitcoinu a dalších kryptoměn měl mít podle oblíbené teorie právě masivní vstup institucionálních hráčů), dostává z privátních rodinných investičních kanceláří, hedgeových fondů a dalších institucí dennodenně. Jak tedy Bitcoin a další prověřené kryptoměny vnímají investoři kryptoměnového fondu, který pod sebou dnes spravuje kapitál za 2,4 miliardy dolarů (600 milionů do firmy přiteklo jen za loňský rok)?

Někdejší postoj většiny institucionálních investorů ke kryptoměnám v roce 2018 poměrně přesně vystihl výrok Steva Eismana (jedné z hlavních hvězd velkého shortu hypoteční krize v roce 2008), který v květnu 2018 pro CNBC prohlásil, že nemá ponětí, jak určit skutečnou hodnotu Bitcoinu a dalších kryptoměn, a že debata, jestli nyní shortovat Bitcoin, je podobná debatě o tom, kolik andělů se vejde na špičku jehly.

Jenže od té doby se změnilo mnohé. Kryptoměny jsou dnes poměrně frekventovanou součástí investičních portfolií, byť stále s nálepkou vysoce rizikového aktiva. Za poslední roky vznikly desítky, respektive možná spíše již stovky, privátních investičních i hedgových kryptofondů různé velikosti a zaměření, nechybí regulované futures trhy, ETF a investují do nich velcí VC investoři (například Andressen & Horowitz nebo Peter Thiel). Teď již ale předejme raději slovo Sonnensheinovi.

K čemu kromě rozmnožení kapitálu tyhle věci vlastně slouží…

První věc, která zaujme, je, že podle Sonnensheina jeho klienti a potenciální klienti mají největší problém s tím určit, jaké skutečné problémy vlastně kryptoměny řeší. Pohled je přitom hodně tunelově zaměřený. Poslední tři roky se tak stále dokola diskutují notoricky známá témata jako levné remittance platby, absence prostředníka a časová a finanční úspora v rámci platebních/clearing služeb. Sonnenshein dodává, že zde zároveň vládne obrovská netrpělivost, ať již jde o dodání finálního řešení (Je to vůbec možné?), nějaké killer aplikace, nebo mainstreamovou adopci. (To je trochu úsměvné zejména při srovnání s tím, jak stejní investoři přistupují k „notorickým startupům“, co totiž v jejich případě trvá roky, očekávají investoři u kryptoaktiv spíše v řádu měsíců.)

Sonnenshein tvrdí, že on a jím řízený fond se dívá na ekosystém raději v delším horizontu 10–12 let a zároveň uvádí oblíbené příklady užití, kde kryptoměny, tedy fakticky především Bitcoin, skutečně dlouhodobě přinášejí nějaké výsledky: finanční inkluze, hedge proti hyperinflaci, větší kontrola nad vlastním kapitálem. Sám nicméně dodává, že to nemusí být hlavní use case pro budoucnost a že je stále příliš brzy v tomto směru vynášet nějaké soudy.

Hlavní důvod, proč většina investorů přes Grayscale sází na budoucnost kryptoaktiv miliony dolarů, je ale zpravidla mnohem prostší a platí de facto jen pro Bitcoin – jeho uměle vytvořená a do extrému dovedená vzácnost. Sonnenshein nicméně na rozdíl od „Bitcoin maximalistů“ nevěří, že se v případě kryptoaktiv jedná o model vítěz bere vše (byť ve svých příkladech v průběhu celého rozhovoru zmiňuje vždy pouze Bitcoin a Ethereum), srovnává přitom situaci k současnému trhu s vzácnými kovy, kdy si různé materiály našly různé způsoby využití a zhodnocení.

Trochu ironické je v tomto ohledu, jak přísný je jím řízený fond v přidávání produktů založených na alternativních kryptoaktivech (pracuje momentálně s 9, pro srovnání jen na Coinmarketcap je dnes zalistováno 5,5 tisíce kryptoměn a digitálních tokenů).

Jak se měnil pohled velkých investorů v čase

Když v roce 2013 Sonnenshein ve firmě začínal, investovalo s fondem pár odvážných VC investorů, většina lidí disponující potřebným kapitálem (minimum 50 000 USD vstupního kapitálu nebylo pro každého) spíše bez varování pokládala telefony. To se začalo měnit mezi lety 2015–2016, kdy fond registruje prudký nárůst zájmu, který ale ještě úplně nekoresponduje se skutečnou ochotou investovat.

Investory odrazuje především mediální narativ, který spojuje kryptoaktiva s kriminální sférou. Většinou jim také chybí elementární znalosti povahy aktiva, do kterého chtějí investovat, a vládne strach z toho, že jde o dočasnou módu, která zase rychle odumře a oni ztratí 100 % investice. Dalším zajímavým aspektem, který odrazoval velké investory, byl nedostatek prověřených hedgeovacích nástrojů (například regulovaných futures), které tvořily významnou efektivní překážku pro otevírání velkých long pozic.