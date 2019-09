 »  Proč se centrální banky bojí Facebook Libry a o čem to vypovídá

Obav je pochopitelně mnohem více, sahají od ochrany soukromí a bezpečí uživatelských dat přes finanční risk pro uživatele až po strach z narušení hospodářské soutěže, a dokonce i (což je lehce na pováženou, pokud to tvrdí i centrální bankéř či ministr financí Francie) systémové riziko (tedy riziko z kolapsu finančního systému). Evropská komise má například podezření, že by Libra mohla nepřiměřeně znevýhodnit konkurenční organizace a již v rámci předběžného vyšetřování poslala Facebooku na toto téma patřičný dotazník.

Co vlastně Libra představuje? Čistě technicky projekt připomíná nejvíce tzv. zvláštní práva čerpání, která představují jednotnou měnovou a účetní jednotkou Mezinárodního měnového fondu, případně již zaniklou měnovou jednotku Evropské unie – ECU. Princip podobných nástrojů spočívá v tom, že svoji směnnou a účetní funkci odvozují od koše podkladových aktiv, zpravidla nejstabilnějších uznávaných měn ekonomicky silných zemí (v případě zvláštních práv čerpání jsou to průměrné hodnoty USD, EUR, RMB, JPY, GBP). Libra se pokouší zreplikovat tento model a chce plnit podobnou roli pro „obyčejné smrtelníky“, tedy zejména běžné obchodníky, ale i koncové uživatele napříč zeměkoulí.

„Digitální měny, jako je Facebook Libra, do budoucna naruší finanční systém, a to buď tím, že donutí centrální banky inovovat, nebo tím, že rovnou převezmou globální roli, která by mohla zpochybnit dominanci dolaru,“ prohlašuje například Cœuré .

Za tři měsíce od oficiálního oznámení projektu se na Libru, která má začít fungovat už v příštím roce, snesla hromada kritiky ze všech stran. Ta je nepochybně částečně zasloužená ze strany kryptoměnové komunity, když za nic jiného, tak za velmi zákeřný hijacking termínu pojmu kryptoměna, se kterou nemá Libra prakticky nic společného (snad jen, že obojí lze v určitém významu chápat jako formu privátních digitálních peněz). To ale nejsou obavy, které by musely trápit centrální bankéře, antimonopolní úřady a úřady dohlížející na ochranu soukromí ani ministry financí ekonomických mocností. Přesto jsou to právě oni, kdo jsou v souvislosti s Librou nyní slyšet nejhlasitěji.

Pozornost, kterou Libře centrální bankéři věnují, je zarážející. Benoît Cœuré, člen představenstva Evropské centrální banky, jí dokonce obětoval ne zrovna malou část svého úterního proslovu na konferenci The Future of the International Monetary System. Je to pozornost zasloužená? A čeho se vůbec centrální bankéři nejvíc bojí?

To mohou národní vlády vnímat jako docela velký problém. Z jejich strany zde může panovat celkem oprávněný strach z toho, že jejich národní měny budou v dobách krizí ve velkém opouštěny právě ve prospěch instrumentů, jako je Libra. Tento argument, který si v Evropě oblíbil především hlavní evropský kritik Libry – francouzský ministr financí Bruno Le Maire, ostatně hlasitě zazníval i na nedávné konferenci OECD v Paříži. Pokud by k takovému scénáři skutečně docházelo, mohlo by to vládám poměrně zkomplikovat snahu o řízení jejich ekonomik (ponechme teď stranou, zdali je to dobře, nebo špatně).

Ne všichni centrální bankéři a státníci ale vidí v Libře jen čisté ohrožení, je to také zajímavý ukazatel a zároveň výzva. Jak poznamenává Cœuré: „Vzestup stablecoin iniciativ je přirozeným výsledkem rychlého technologického pokroku, globalizace a posunu spotřebitelských preferencí.“ To by se dalo vyložit tak, že současný finanční systém je prostě beznadějně zastaralý a silně problematický na mnoha úrovních (fiat peníze neplní ideálně svoji funkci, platební systém je přeregulovaný, pomalý a nesmyslně drahý atd.). A to dokonce tak, že i dystopická noční můra v podobě privátních korporátních peněz, jako je Facebook Libra, s proprietární peněženkou, custodiální úschovou a nutností plně důvěřovat samozvaným správcům systému skýtá možná lepší alternativu.

Ostatně, on i fakt, jak relativně rychle proběhl počáteční nástup kryptoměn a že navzdory obrovským problémům, se kterými se od státu oddělené decentralizované peníze potýkají, čím dál více lidí ochotně hedgeuje své prostředky do této celkem slušně rizikové třídy aktiv, vypovídá o důvěře ve finanční systém ne úplně lichotivě, ale to je zase už trochu jiné téma. Centrální banky nyní čeká rychlé a závažné rozhodování, jak to nejlépe zařídit, aby jim přestal ujíždět vlak. Není jim co závidět, lineární politika zákazů, což by byla dříve nejsnazší cesta, přestává fungovat. Džin již byl vypuštěn z lahve a zpátky se do ní bez urputného boje rozhodně nevrátí.

Ostatně, jak říká sám Cœuré (byť se v závěru svého proslovu omezuje pouze na samotnou funkci platebního systému a ignoruje měnové a peněžní aspekty): „Naše úsilí můžeme zaměřit na zajištění toho, aby soukromé platební systémy prosperovaly v prostoru, který respektuje naše společné globální politické priority. Nebo můžeme urychlit naše vlastní úsilí o překonání zbývajících slabin globálních platebních systémů, bezpečně v přesvědčení, že pouze veřejné peníze mohou v konečném důsledku a společně zajistit bezpečné úložiště hodnoty, důvěryhodnou účetní jednotku a stabilní platební prostředky. Nebo můžeme udělat obě tyto věci a vytvořit prostředí, ve kterém se tržní a veřejné platební systémy vzájemně efektivně doplňují a společně formují svět plateb v 21. století.“

Bude zajímavé sledovat, pro kterou z variant se centrální bankéři rozhodnou jako první.