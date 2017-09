 »  Proč vlastně nikdo nechce dotace na vysokorychlostní internet? Je to bojkot?

Neodolal jsem pokušení reagovat na vysvětlení MPO, že poskytovatelé bojkotují dotace na vysokorychlostní (NGA) sítě. Dokážu určitě porozumět tomu, že úředníci, kteří chybně definovali podmínky dotačního programu (i když je patrná velká snaha o detailní zpracování a určitě odvedli kus obdivuhodné práce), musí vysvětlovat politikům (kteří mají nyní telekomunikace jako velké politické téma), proč vlastně nikdo nechce 14 miliard korun. Bohužel již hůře se mi chápe, že těmto zdůvodněním by někdo mohl uvěřit.

Rád bych se tedy pozastavil nad tím, proč vlastně nikdo žádné dotace nechce. Může to být samozřejmě tím, že dotace jsou obecně chybná a slepá cesta pro rozvoj ekonomiky a průmyslu a podnikatelé to již pochopili (ve skutečnosti to tak není, jelikož se vždy najde nějaký podnikatel, který chce vydělat na úkor daňových poplatníků).

Může to být tím, že o dotacích nikdo neví (to je zřejmě také dosti nereálná představa).

Anebo to může být prostě tím (což je nejjednodušší a také správné vysvětlení), že jsou dotace špatně vypsané a není možné je čerpat bez dostatečné lhůty na přípravu. Ani velcí poskytovatelé, kteří stáli u jejich zrodu, viditelně nezvládají připravit tak rozsáhlý projekt ani za několik let.

Také to určitě bude tím, že většina nemá zájem o pokřivení trhu tak, jak se to stalo v dalších oborech zásluhou dotací, které plynou tam, kam by neměly (dotace mají být určeny pouze pro rozvoj infrastruktury a do státního nekonkurenčního prostředí).

A proč je také úplně nesmyslné vysvětlení úředníků, že jde o bojkot?

Protože vždy se najde někdo, kdo by rád získal nějaké ty peníze navíc. Protože na telekomunikačním trhu operuje více než 1600 poskytovatelů, kteří si vzájemně velmi silně konkurují a nejsou schopni se domluvit prakticky na ničem, a tak je tento obor asi nejroztříštěnější ze všech (neexistují žádné asociace nebo jiná sdružení, která by zastupovala výraznější část trhu). Protože v tomto oboru je tak obrovská konkurence, že (vyjma mobilních operátorů) se nikdo s nikým domlouvat ani nechce. Protože mají malí poskytovatelé plné ruce práce s hromadou nesmyslných tabulek, povinností a výkazů ze všech různých stran (ČTÚ, statistický úřad, stavební úřady, města…), že nemají čas a ani chuť se probírat dalšími stovkami stránek nesmyslných dokumentů, které s nimi nikdo ani nekonzultoval a sepsal si je, jak chtěl, a to bez širší znalosti problematiky. Protože společnosti CETIN (největší majitel infrastruktury v ČR), ISP Alliance (zástupce některých poskytovatelů), CERBEROS (středně velký poskytovatel internetu a dalších služeb – autor je jejím majitelem, pozn. redakce) a HELIOS MB (menší majitel optické infrastruktury) po vyhodnocení parametrů uvedených v dotačních dokumentech podali relevantní stížnosti s podklady na Evropskou komisi, která už začala šetřit chyby v dotačním programu.

Závěrem bych chtěl říci, že v naší společnosti je poměrně časté rozhodovat bez dostatečných konzultací s cílovou skupinou, a když toto rozhodnutí nemá odezvu, tak obvinit někoho dalšího, že to je jeho chyba.

Bohužel musím zhodnotit, že toto je nemoc většiny úředníků, kteří stále nepochopili, že jsou placeni z našich daní a že daňoví poplatníci nejsou nepřátelé, ale partneři, kteří by rádi spolupracovali na korektní a poctivé úrovni (u obou skupin se samozřejmě najdou výjimky).