 »  Prodej CME v otázkách a odpovědích. Co si kupuje Kellnerova finanční skupina?

Co všechno finanční skupina PPF kupuje?

Nákup za zhruba dvě miliardy dolarů zahrnuje 30 televizních stanic v pěti zemích Evropy a jejich multimediální aktivity. Znamená to, že PPF získává nejenom 6 kanálů v Bulharsku, 8 kanálů v České republice, 7 kanálů v Rumunsku, 4 stanice na Slovensku a 5 ve Slovinsku, ale také třeba video-on-demand službu Voyo. Pokud jde o Českou republiku, Nova je nejsledovanější televize v prime time a u mladší cílové skupiny 15–54 let. V celodenní sledovanosti u obecného publika staršího 15 let se o první místo přetahuje s Českou televizí. Televizi se daří i ekonomicky. Od roku 2013 tržby skupiny Nova setrvale rostou. Rok 2013 uzavřela s tržbami 3,4 miliardy korun, tržby v roce 2018 přesáhly pět miliard korun. Čistý zisk byl loni 571 milionů korun.

Která aktiva CME jsou nejzajímavější?

Pořídit si CME by nedávalo smysl, kdyby součástí transakce nebyla televize Nova. Právě ona je určující pro výkon celé skupiny CME, je to zlatonosná slepice. Ostatně při hodnocení výsledků za tři čtvrtletí letošního roku označil spoluředitel CME Christoph Mainusch výnosy z českého trhu za „impozantní“. Meziročně za toto období vzrostly ze 158 milionů dolarů (3,6 miliardy korun) na 161,5 milionu dolarů (zhruba 3,7 miliardy korun). Druhým nejdůležitějším trhem je Rumunsko a tamní PRO TV, výnosy této skupiny ale spadly ze 136,6 milionů na 126,8 milionů dolarů. Slovenské, bulharské a slovinské aktivity nejsou tak velké. Slovinskou skupinu POP TV, která je momentálně z pohledu tržeb nejmenší (54,5 milionů dolarů za devět měsíců letošního roku), se CME od léta 2017 snažila prodat. Nenašel se ale zajímavý kupec, v lednu 2019 byl záměr přehodnocen a prodej zrušen.

Proč se současní vlastníci rozhodli CME prodat?

Majoritním vlastníkem CME je americká telekomunikační skupina AT&T, která rozhodující podíl získala, když loni ovládla korporaci Time Warner. V srpnu 2019 uváděla, že drží 75 % akcií. Ale AT&T se soustředí na americký kontinent, takže CME se jí svou velikostí ani trhy, na kterých působí, do balíku aktivit moc nehodila. Kromě toho potřebovala získat prostředky na splácení dluhu vzniklého akvizicí Time Warner. Na začátku roku tedy dala najevo, že „strategicky reviduje“ své portfolio, a představenstvo CME začalo hledat kupce. CME v tom není sama, AT&T v komentářích ke svým hospodářským výsledkům už delší dobu naznačuje, že se bude zbavovat i dalších firem. Čerstvě chce například prodat většinový nebo celý podíl v satelitním poskytovateli DirecTV, jenž se potýká s rychlým úbytkem zákazníků. V pondělí firma uvedla, že svůj podíl v CME prodala za 1,1 miliardy dolarů. Na menšinové podílníky tedy připadá zbývající miliarda.

V jaké kondici mediální skupina CME vůbec je?

Korporace CME se v roce 2013 propadla do značné ztráty a od té doby usiluje o umoření dluhů. Podle údajů z konce září v posledních dvou letech splatila více než půl miliardy dolarů. Její ekonomická situace se zlepšuje, výnosy za prvních devět měsíců letošního roku dosáhly 469 milionů dolarů. Výhledy hospodaření jsou optimistické.

Jaká je budoucnost skupiny CME?

Na hodnocení je příliš brzy, transakce s PPF bude dokončena zhruba v polovině roku 2020. Své mohou říct antimonopolní úřady v jednotlivých zemích i Evropská komise. Nelze vyloučit, že mediální skupina CME pod novým vlastníkem zeštíhlí a část stanic odprodá. V minulosti odešla z Ukrajiny (2010) a z Chorvatska (2017/2018). PPF by se znovu mohla pokusit prodat slovinské aktivity. Do Bulharska, kde CME vlastní skupinu bTV s podílem na sledovanosti 40,9 % v cílové skupině 18–49 let, se PPF už jednou snažila neúspěšně proniknout. Kellnerova firma chtěla původně koupit konkurenční bulharskou Novu, tento plán jí ale zhatil tamní antimonopolní úřad. Zda odsouhlasí převzetí bTV a za jakých podmínek, zatím těžko odhadovat. V Bulharsku PPF vlastní i třetí největší telekomunikační firmu Telenor.